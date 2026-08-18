КАРАЧАЕВСК

КАРАЧАЕВСК - го­род в Рос­сии, в центральной час­ти Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сии, центр Ка­ра­ча­ев­ско­го района.

Население 20,3 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на Северном Кав­ка­зе, в от­ро­гах Ска­ли­сто­го хреб­та, в мес­те впа­де­ния реки Те­бер­да в реку Ку­бань, в 45 км от железнодорожной станции Дже­гу­та. Че­рез Карачаевск про­хо­дит ав­то­до­ро­га Чер­кесск – Те­бер­да – Дом­бай.

Ос­но­ван в 1926 году, с 1927 года на­зы­вал­ся Ми­ко­ян-Ша­хар (в честь А.И. Ми­коя­на). С 1929 года го­род, в 1929-1943 годах центр Ка­ра­ча­ев­ской ав­то­ном­ной области. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны , в 1942-1943 годах, ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. В свя­зи с де­пор­та­ци­ей ка­ра­ча­ев­цев и ли­к­ви­да­ци­ей Ка­ра­ча­ев­ской ав­то­ном­ной области (12.10.1943 года) го­род пе­ре­дан в со­став Грузинской ССР и пе­ре­име­но­ван в Клу­хо­ри; центр Клу­хор­ско­го района (1944-1957 годы). В 1957 гогду по­сле реа­би­ли­та­ции ка­рача­ев­цев Клу­хор­ский район воз­вра­щён в со­став РСФСР и вклю­чён в об­ра­зо­ван­ную Ка­ра­чае­во-Чер­кес­скую ав­то­ном­ную область; Клу­хо­ри пе­ре­име­но­ван в Карачаевск, Клу­хор­ский район - в Ка­ра­ча­ев­ский. Сре­ди по­стро­ек - ки­но­те­атр имени С. Ха­ли­ло­ва (1930-е годы), Дом Со­ве­тов (1940 год). Ка­ра­чае­во-Чер­кес­ский государственный университет (1938 год; современное название и ста­тус с 2003 года); фи­лиа­лы Ар­ма­вир­ско­го лин­гвис­тического университета, Пя­ти­гор­ско­го государственного тех­но­ло­гического университета. Центральная городская бибилиотека (1936 год). Парк имени Ге­роя Советского Сою­за Х. Бо­га­ты­рё­ва (1966 год) с Зе­лё­ным те­ат­ром (1967 год).

Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности, в том числе пив­за­вод, роз­лив ми­неральной во­ды (кор­по­ра­ция «Ка­мос», фир­ма «Ак­ва­Гор»), по про­изводству строй­ма­те­риа­лов.

В ок­ре­ст­но­стях Карачаевска - осетинское се­ло имени К. Хе­та­гу­ро­ва с па­мят­ни­ком по­эту (1959 год, скульп­тор И.У. Дзан­чи­ев); близ се­ла, на го­ре Шоа­на, - хри­сти­ан­ский храм (X век, кре­сто­во-ку­поль­ный, с дву­мя при­тво­ра­ми), Ге­ор­ги­ев­ский скит (XIX век). Око­ло поселка Орд­жо­ни­кид­зев­ский - Му­зей обо­ро­ны пе­ре­ва­лов Кав­ка­за в 1942 год (ар­хи­тек­то­ры В.В. Да­ви­тая, А.Е. Чи­ко­ва­ни). Близ села Ху­ма­ра - Ху­ма­рин­ское го­ро­ди­ще (4-я четверть I-го тысячелетия н. э.). Близ села Ниж­няя Те­бер­да (бывшее Сен­ты), на ле­вом бе­ре­гу реки Те­бер­да, со­хра­ни­лись хри­сти­ан­ский храм (965 год, кре­сто­во-ку­поль­ный, ос­тат­ки фре­сок), мав­зо­лей (X век), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский монастырь (конец XIX век).

Иллюстрация:

Ка­ра­ча­евск. Ки­но­те­атр име­ни С. Ха­ли­ло­ва (1930-е годы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)