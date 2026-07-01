КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ
Карачаево-Черкесия (Карачаево-Черкесская Республика) — республика в составе Российской Федерации (Северо-Кавказский федеральный округ).
Площадь — 14,3 кв. км. Численность населения — 466 432 (2016). Столица — г. Черкесск. Превалирующие национальности (согласно данным переписи 2010), проживающие в республике: карачаевцы (41 %); русские (31,6 %), черкесы (11,9 %); абазины (7,8 %); ногайцы (3,3 %). Языки этих пяти народов, согласно конституции К.-Ч., имеют статус государственных. Кроме того, в республике компактно проживают осетины, греки и дисперсно другие национальные меньшинства (украинцы, армяне, татары и др.).
Наиболее древние каменные орудия, обнаруженные на территории современной К.-Ч., относятся к эпохе среднего палеолита. С III тысячелетия до н. э. в регионе прослеживается существование таких ярких и самобытных археологических культур, как майкопская (III тысячелетие до н. э.), северокавказская (II тысячелетие до н. э.), кобанская (I тысячелетие до н. э.). Уже в этот период характерной чертой региона было то, что местное оседлое население имело довольно интенсивные контакты с миром степных кочевников (киммерийцев, скифов, сарматов и др.). Кроме того, еще в I тысячелетии до н. э. отмечены факты инвазии кочевых народов в горные районы современной К.-Ч. Начиная с IV в. н. э. в регионе начинают расселяться выделившиеся из сарматского племенного союза аланы, смешавшиеся с потомками населения кобанской культуры, в VII в. отмечены поселения кавказских булгар, с XI в. в степных районах располагались кочевья кыпчаков (половцев). В VIII — 1-й половине X в. регион контролировался Хазарским каганатом. Крушением Хазарии в 965 воспользовались аланы, создавшие на Центральном Кавказе свое государство. Западная часть Алании (современная К.-Ч.), тесно связанная с Византией, была одним из самых густонаселенных и развитых центров данного государства. Под влиянием Византии и Абхазского царства аланы приняли христианство. В 1238 Аланское государство, находившееся в стадии феодальной раздробленности, было разгромлено монголами. Регион попал в зависимость от Золотой Орды. В 1395—1396 местное население серьезно пострадало от опустошительных походов войск Тимура.
Походы монголов, Тимура, изменение климата (похолодание XII—XIV вв.), феодальные междоусобицы и другие факторы стали причиной массовых миграций, что привело к новому этапу этногенеза и политогенеза в регионе и к началу формирования современной этнической картины К.-Ч. С этого же времени начинается распространение на данной территории ислама, постепенно вытеснившего христианство и остатки язычества.
В XVI—XVIII вв. сформировавшиеся этнополитические образования абазин, адыгов (черкесов), карачаевцев, ногайцев в целом сохраняли свою самостоятельность, хотя и находились под сильным влиянием Османской империи, а позднее — России.
По итогам Русско-турецкой войны 1768—1774 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) земли восточнее р. Кубань стали считаться российскими. Тогда же имперские власти начали оформлять подданство части адыгов, абазин, ногайцев, проживавших на правобережье Кубани. Удачный для России исход Русско-турецкой войны 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) позволил ей считать весь регион неотъемлемой частью империи. В ходе данной военной кампании командование на Кавказской линии организовало ряд войсковых операций против карачаевцев, а также проживавших западнее Кубани абазин, адыгов (бесленеевцев, кабардинцев и др.), ногайцев, принуждая их подписывать договоры о принятии подданства Российской империи. Однако вплоть до 1850-х в среде горских народов происходили волнения и мятежи. На исходе Кавказской войны (1817—1864) значительная часть горского населения, негативно восприняв установление российской администрации, испытывая серьезные экономические затруднения и опасаясь религиозных притеснений, переселилась в Османскую империю. Окончательная интеграция региона в политико-правовое, экономическое пространство России произошла в 1860—1870-е, когда среди оставшихся горцев были проведены масштабные реформы (административные, судебные, земельные, переселенческие и др.), закрепившие, тем не менее, локальную специфику на уровне местного самоуправления и свободное исповедование мусульманской веры. Кроме того, в результате переселенческой политики властей на территории современной К.-Ч. в 1860—1880-е массово расселилось славянское население.
В административном отношении большая часть нынешней К.-Ч. с 1871 входила в Баталпашинский уезд (с 1888 — отдел) Кубанской области, а часть восточных земель находилась в составе Терской области.
После революционных событий 1917 среди горцев активизировались национальные движения, поддержанные советской властью. Однако с сентября 1918 по март 1920 территорию Баталпашинского отдела контролировали войска А. И. Деникина. Повторное установление советской власти повлекло за собой создание 19 ноября 1920 Карачаевского округа в составе Горской Автономной Советской Социалистической республики. В то же время населенные пункты абазин, адыгов (черкесов), ногайцев оставались в составе Кубано-Черноморской области. Только после фактического распада ГАССР, горские, казачьи и прочие населенные пункты региона были объединены в составе провозглашенной 12 января 1922 Карачаево-Черкесской автономной области. Первая объединенная автономия просуществовала до 1926, после чего распалась на Карачаевскую автономную область и Черкесский национальный округ (с 1928 — область). На дальнейшее развитие Карачая и Черкесии большое влияние оказала Великая Отечественная война. С августа 1942 по январь 1943 регион был оккупирован немецкими войсками. Но после их изгнания 2 ноября 1943 произошла новая трагедия — депортации карачаевского народа, безосновательно обвиненного сталинским режимом в массовом сотрудничестве с оккупантами, в Казахстан и республики Средней Азии и ликвидация его автономии.
После репатриации карачаевцев в 1957 национальная государственность была восстановлена, но вновь в статусе Карачаево-Черкесской автономной области в составе Ставропольского края. 30 ноября 1990 Совет народных депутатов КЧАО провозгласил преобразование автономии в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе России, что было утверждено 3 июля 1991 Верховным Советом РСФСР. Попытки ряда национальных движений провозгласить самостоятельные Карачаевскую, Черкесскую, Абазинскую и др. автономии в начале 1990-х не увенчались успехом. 28 марта 1992 в результате инициированного региональными властями референдума, большинство населения высказалось за сохранение единства республики. В том же году статус К.-Ч. в качестве субъекта РФ был закреплен на федеральном уровне и подтвержден в российской Конституции 1993.
Лит: Очерки истории Карачаево-Черкесии. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Ставрополь, 1967; Очерки истории Карачаево-Черкесии. Советский период. Черкесск, 1972; Народы Карачаево-Черкесии: история и культура / Под ред. В. Ш. Нахушева. Черкесск, 1998; Тебуев Р. С., Хатуев Р. Т. Очерки истории карачаево-балкарцев. М.–Ставрополь, 2002; Бегеулов Р. М. Центральный Кавказ в XVII — первой четверти XIX века: очерки этнополитической истории. Карачаевск, 2009.