КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ

Карачаево-Черкесия (Карачаево-Черкесская Республика) — республика в составе Российской Федерации (Северо-Кавказский федеральный округ).

Площадь — 14,3 кв. км. Численность населения — 466 432 (2016). Столица — г. Черкесск. Превалирующие национальности (согласно данным переписи 2010), проживающие в республике: карачаевцы (41 %); русские (31,6 %), черкесы (11,9 %); абазины (7,8 %); ногайцы (3,3 %). Языки этих пяти народов, согласно конституции К.-Ч., имеют статус государственных. Кроме того, в республике компактно проживают осетины, греки и дисперсно другие национальные меньшинства (украинцы, армяне, татары и др.).

Наиболее древние каменные орудия, обнаруженные на территории современной К.-Ч., относятся к эпохе среднего палеолита. С III тысячелетия до н. э. в регионе прослеживается существование таких ярких и самобытных археологических культур, как майкопская (III тысячелетие до н. э.), северокавказская (II тысячелетие до н. э.), кобанская (I тысячелетие до н. э.). Уже в этот период характерной чертой региона было то, что местное оседлое население имело довольно интенсивные контакты с миром степных кочевников (киммерийцев, скифов, сарматов и др.). Кроме того, еще в I тысячелетии до н. э. отмечены факты инвазии кочевых народов в горные районы современной К.-Ч. Начиная с IV в. н. э. в регионе начинают расселяться выделившиеся из сарматского племенного союза аланы , смешавшиеся с потомками населения кобанской культуры, в VII в. отмечены поселения кавказских булгар, с XI в. в степных районах располагались кочевья кыпчаков (половцев). В VIII — 1-й половине X в. регион контролировался Хазарским каганатом. Крушением Хазарии в 965 воспользовались аланы, создавшие на Центральном Кавказе свое государство. Западная часть Алании (современная К.-Ч.), тесно связанная с Византией, была одним из самых густонаселенных и развитых центров данного государства. Под влиянием Византии и Абхазского царства аланы приняли христианство. В 1238 Аланское государство, находившееся в стадии феодальной раздробленности, было разгромлено монголами. Регион попал в зависимость от Золотой Орды . В 1395—1396 местное население серьезно пострадало от опустошительных походов войск Тимура .

Походы монголов, Тимура, изменение климата (похолодание XII—XIV вв.), феодальные междоусобицы и другие факторы стали причиной массовых миграций, что привело к новому этапу этногенеза и политогенеза в регионе и к началу формирования современной этнической картины К.-Ч. С этого же времени начинается распространение на данной территории ислама, постепенно вытеснившего христианство и остатки язычества.

В XVI—XVIII вв. сформировавшиеся этнополитические образования абазин, адыгов (черкесов), карачаевцев, ногайцев в целом сохраняли свою самостоятельность, хотя и находились под сильным влиянием Османской империи , а позднее — России.

По итогам Русско-турецкой войны 1768—1774 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ) земли восточнее р. Кубань стали считаться российскими. Тогда же имперские власти начали оформлять подданство части адыгов, абазин, ногайцев, проживавших на правобережье Кубани. Удачный для России исход Русско-турецкой войны 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ) позволил ей считать весь регион неотъемлемой частью империи. В ходе данной военной кампании командование на Кавказской линии организовало ряд войсковых операций против карачаевцев, а также проживавших западнее Кубани абазин, адыгов (бесленеевцев, кабардинцев и др.), ногайцев, принуждая их подписывать договоры о принятии подданства Российской империи. Однако вплоть до 1850-х в среде горских народов происходили волнения и мятежи. На исходе Кавказской войны (1817—1864) значительная часть горского населения, негативно восприняв установление российской администрации, испытывая серьезные экономические затруднения и опасаясь религиозных притеснений, переселилась в Османскую империю. Окончательная интеграция региона в политико-правовое, экономическое пространство России произошла в 1860—1870-е, когда среди оставшихся горцев были проведены масштабные реформы (административные, судебные, земельные, переселенческие и др.), закрепившие, тем не менее, локальную специфику на уровне местного самоуправления и свободное исповедование мусульманской веры. Кроме того, в результате переселенческой политики властей на территории современной К.-Ч. в 1860—1880-е массово расселилось славянское население.

В административном отношении большая часть нынешней К.-Ч. с 1871 входила в Баталпашинский уезд (с 1888 — отдел) Кубанской области, а часть восточных земель находилась в составе Терской области.

После революционных событий 1917 среди горцев активизировались национальные движения, поддержанные советской властью. Однако с сентября 1918 по март 1920 территорию Баталпашинского отдела контролировали войска А. И. Деникина . Повторное установление советской власти повлекло за собой создание 19 ноября 1920 Карачаевского округа в составе Горской Автономной Советской Социалистической республики . В то же время населенные пункты абазин, адыгов (черкесов), ногайцев оставались в составе Кубано-Черноморской области. Только после фактического распада ГАССР, горские, казачьи и прочие населенные пункты региона были объединены в составе провозглашенной 12 января 1922 Карачаево-Черкесской автономной области. Первая объединенная автономия просуществовала до 1926, после чего распалась на Карачаевскую автономную область и Черкесский национальный округ (с 1928 — область). На дальнейшее развитие Карачая и Черкесии большое влияние оказала Великая Отечественная война. С августа 1942 по январь 1943 регион был оккупирован немецкими войсками. Но после их изгнания 2 ноября 1943 произошла новая трагедия — депортации карачаевского народа, безосновательно обвиненного сталинским режимом в массовом сотрудничестве с оккупантами, в Казахстан и республики Средней Азии и ликвидация его автономии.

После репатриации карачаевцев в 1957 национальная государственность была восстановлена, но вновь в статусе Карачаево-Черкесской автономной области в составе Ставропольского края. 30 ноября 1990 Совет народных депутатов КЧАО провозгласил преобразование автономии в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе России, что было утверждено 3 июля 1991 Верховным Советом РСФСР. Попытки ряда национальных движений провозгласить самостоятельные Карачаевскую, Черкесскую, Абазинскую и др. автономии в начале 1990-х не увенчались успехом. 28 марта 1992 в результате инициированного региональными властями референдума, большинство населения высказалось за сохранение единства республики. В том же году статус К.-Ч. в качестве субъекта РФ был закреплен на федеральном уровне и подтвержден в российской Конституции 1993.

Лит: Очерки истории Карачаево-Черкесии. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Ставрополь, 1967; Очерки истории Карачаево-Черкесии. Советский период. Черкесск, 1972; Народы Карачаево-Черкесии: история и культура / Под ред. В. Ш. Нахушева. Черкесск, 1998; Тебуев Р. С., Хатуев Р. Т. Очерки истории карачаево-балкарцев. М.–Ставрополь, 2002; Бегеулов Р. М. Центральный Кавказ в XVII — первой четверти XIX века: очерки этнополитической истории. Карачаевск, 2009.