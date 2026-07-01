КАРАБУЛАК

КАРАБУЛАК - го­ро­ди­ще пер­вых ве­ков нашей эры - начала XIII века в Фер­ган­ской до­ли­не (в цен­тре киш­ла­ка Ка­ра­бу­лак Ляй­ляк­ско­го района Ош­ской области, Кир­ги­зия).

Впер­вые об­сле­до­ва­но А.Н. Берн­ш­та­мом в 1951 году; ста­цио­нар­ные рас­коп­ки Г.А. Бры­ки­ной в 1957-1965 годах. Го­ро­ди­ще отож­дест­вля­ет­ся с городом Ар­су­ба­ни­кат (Ас­ба­ни­кат), упо­ми­нав­шим­ся в арабских средневековых ис­точ­ни­ках (Ибн Хау­каль, аль-Му­кад­да­си). Карабулак - эта­лон­ный па­мят­ник для изу­че­ния куль­ту­ры ма­лых средневековых го­ро­дов Фер­га­ны до­мон­голь­ско­го вре­ме­ни. Пла­ни­ров­ка нере­гу­ляр­ная, ма­ги­страль­ные ули­цы от­сут­ству­ют. Изу­че­на часть сплош­ной жи­лой за­строй­ки XI-XII веков: при­стро­ен­ные друг к дру­гу не­боль­шие до­ма с 3-6 жи­лы­ми и хо­зяй­ст­вен­ны­ми по­ме­ще­ния­ми, в ко­то­рых име­лись оча­ги и ём­ко­сти для хра­не­ния про­дук­тов. Сре­ди на­хо­док: все ви­ды ке­ра­мической про­дук­ции, ха­рак­тер­ной для среднеазиатских средневековых го­ро­дов, в том числе мно­го­численные гла­зу­ро­ван­ные и се­ро­гли­ня­ные со­су­ды с бо­га­той штам­по­ван­ной и рез­ной ор­на­мен­та­ци­ей; сте­клян­ные круж­ки, кос­ме­тические фла­ко­ны и другое; же­лез­ные ору­жие, на­бор то­по­ров, мо­тыг, сер­пов, но­жей и другое; мо­не­ты, в том числе че­ка­нен­ные в Уз­ге­не, Бу­ха­ре, Са­мар­кан­де и других цент­рах.

Иллюстрация:

И.В. Ка­ра­вае­ва ис­пол­ня­ет прыж­кина ба­ту­те.

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