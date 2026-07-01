КАРАБУЛАК
КАРАБУЛАК - городище первых веков нашей эры - начала XIII века в Ферганской долине (в центре кишлака Карабулак Ляйлякского района Ошской области, Киргизия).
Впервые обследовано А.Н. Бернштамом в 1951 году; стационарные раскопки Г.А. Брыкиной в 1957-1965 годах. Городище отождествляется с городом Арсубаникат (Асбаникат), упоминавшимся в арабских средневековых источниках (Ибн Хаукаль, аль-Мукаддаси). Карабулак - эталонный памятник для изучения культуры малых средневековых городов Ферганы домонгольского времени. Планировка нерегулярная, магистральные улицы отсутствуют. Изучена часть сплошной жилой застройки XI-XII веков: пристроенные друг к другу небольшие дома с 3-6 жилыми и хозяйственными помещениями, в которых имелись очаги и ёмкости для хранения продуктов. Среди находок: все виды керамической продукции, характерной для среднеазиатских средневековых городов, в том числе многочисленные глазурованные и сероглиняные сосуды с богатой штампованной и резной орнаментацией; стеклянные кружки, косметические флаконы и другое; железные оружие, набор топоров, мотыг, серпов, ножей и другое; монеты, в том числе чеканенные в Узгене, Бухаре, Самарканде и других центрах.
Иллюстрация:
И.В. Караваева исполняет прыжкина батуте.
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