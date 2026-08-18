КАРАБИХА
КАРАБИХА - государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова, расположен в 15 км к югу от города Ярославль.
Первыми владельцами усадьбы Карабиха были князья Голицыны. В 1861 году усадьбу у князя М.Н. Голицына купил Некрасов, живший здесь в летние месяцы (1861-1875 годы). Усадебный комплекс 2-й половины XVIII - начала XX веков включает главный дом (сохранились фрагменты интерьеров конца XVIII - начала XIX веков), 2 флигеля, хозяйственные постройки (в том числе ансамбль Конного двора), регулярный и пейзажный парки, систему прудов с каскадами. В фондах музея, организованного в 1947 году, хранятся мемориальные предметы (вещи Некрасова и князей Голицыных), коллекции керамики и стекла, мебели, редких книг и журналов XVIII - начала XX века. Музей ведёт научно-публикаторскую работу, проводит конференции, ежегодные праздники поэзии.