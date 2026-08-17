КАРАБАНОВО

КАРАБАНОВО - го­род в Рос­сии, в западной час­ти Вла­ди­мир­ской области, в Алек­сан­д­ров­ском районе.

Население 15,4 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Шер­на. Железнодорожная стан­ция.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1630 году как не­боль­шое се­ле­ние, позд­нее - де­рев­ня. В 1846 году на ок­раи­не Карабанова куп­ца­ми Ба­ра­но­вы­ми бы­ла соз­да­на Тро­иц­ко-Алек­сан­д­ров­ская ма­ну­фак­ту­ра, став­шая во 2-й половине XIX века од­ним из круп­ней­ших пред­при­ятий лёг­кой промышленности Рос­сии. В 1871 году по­строе­на железнодорожная ли­ния Алек­сан­д­ров - Ка­ра­ба­но­во, в 1893 году ли­ния Ка­ра­ба­но­во - Кир­жач Мо­с­ков­ско-Яро­слав­ской железной дороги. С 1898 года че­рез Карабаново от­кры­то дви­же­ние по ли­нии Алек­сан­д­ров - Юрь­ев-Поль­ский (че­рез станцию Бель­ко­во) Мо­с­ков­ско-Яро­слав­ской железной дороги. С 1938 года го­род.

Со­хра­ни­лись: ком­плекс Тро­иц­ко-Алек­сан­д­ров­ской ма­ну­фак­ту­ры (середина XIX - начало XX веков, про­ект груп­пы ар­хи­тек­то­ров во гла­ве с Н.А. Арт­ле­бе­ном), в том числе зда­ние Главной кон­то­ры (конец 1860-х - начало 1870-х годов), пря­диль­ный кор­пус (1860-е годы) - в сти­ле эк­лек­ти­ки ; зда­ние бывшей ка­зар­мы (середина 1900-х годов), жи­лая за­строй­ка конца XIX века.

В Карабанове - про­изводство по­стель­но­го бе­лья и другое (Тор­го­вый дом «Мир тек­сти­ля»).

Близ го­ро­да - ком­плекс Свя­то-Тро­иц­ко­го Сте­фа­но-Мах­рищ­ско­го став­ро­пи­ги­аль­но­го жен­ско­го монастыря (ос­но­ван как муж­ской в 1350-х годах, за­крыт в 1922 году, воз­ро­ж­дён в 1995 году): церковь Преподобного Сте­фа­на Мах­рищ­ско­го (конец XVII - начало XVIII веков, пе­ре­строе­на в начале XX века, архитектор И.Ф. Мейс­нер; раз­ру­ше­на в 1942 году, вос­ста­нов­ле­на в 1996-2006 годах), на­стоя­тель­ский кор­пус с брат­ски­ми кель­я­ми (1768-1769 годы, пе­ре­стро­ен во 2-й половине XIX века), церковь Прподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го (1788-1792 годы) , мо­на­стыр­ская ог­ра­да (1791-1792 годы), церковь Свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла (1806 год), мо­на­стыр­ская гос­ти­ни­ца (1840-50-е годы), тра­пез­ная (2-я половина XIX века). Ря­дом с мо­на­сты­рём - храм Предобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го в бывшей под­мо­на­стыр­ской сло­бо­де (1857 год, вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся с 2006 года).

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