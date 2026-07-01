КАРАБАГЛАР

КАРАБАГЛА́Р (Карабагляр) - се­ле­ние в Азер­бай­джа­не , в Ша­рур­ском районе На­хи­че­ван­ской Ав­тоном­ной Рес­пуб­ли­ки, в 40 км к се­ве­ро-за­па­ду от На­хи­че­ва­ни.

Час­тич­но со­хра­нил­ся средне-вековый ме­мо­ри­аль­но-куль­то­вый ком­плекс, со­стоя­щий из кир­пич­но­го мав­зо­лея (1-я половина XIV века), пар­ных ци­лин­д­рических ми­на­ре­тов с приз­ма­тическими ос­но­ва­ния­ми (XII век) и ос­тат­ков со­еди­няю­ще­го их пор­та­ла. Мав­зо­лей пред­став­ля­ет со­бой баш­ню (диа­метр около 10 м, вы­со­та 16 м) со сте­на­ми из 12 спло­чён­ных по­лу­ци­лин­д­ров, сплошь по­кры­тых узор­ча­той об­ли­цов­кой из гла­зурованных кир­пи­чей с по­вто­ряю­щи­ми­ся ор­на­мен­та­ли­зи­ро­ван­ны­ми надпися­ми. Че­ты­ре пор­та­ла, де­ко­ри­ро­ван­ные рез­ной по­ли­хром­ной май­о­ли­кой, ори­ен­ти­ро­ва­ны по сто­ро­нам све­та. Фраг­мен­тар­но со­хра­нив­ший­ся слож­ный ста­лак­ти­то­вый кар­низ под­дер­жи­вал не­со­хра­нив­ший­ся ко­нический ша­тёр. Рас­коп­ка­ми (1939-1940 годов) вы­яв­ле­ны ос­тат­ки ком­плек­са по­ме­ще­ний ме­ж­ду мав­зо­ле­ем и ми­на­ре­та­ми (воз­мож­но, ха­не­га - стран­но­при­им­ный дом с ме­че­тью).

Иллюстрация:

Мав­зо­лей в се­ле­нии Ка­ра­баг­лар.1-я половина XIV века. (Фото А.И. Нагаева)

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