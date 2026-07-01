КАРАБАГЛАР
КАРАБАГЛА́Р (Карабагляр) - селение в Азербайджане, в Шарурском районе Нахичеванской Автономной Республики, в 40 км к северо-западу от Нахичевани.
Частично сохранился средне-вековый мемориально-культовый комплекс, состоящий из кирпичного мавзолея (1-я половина XIV века), парных цилиндрических минаретов с призматическими основаниями (XII век) и остатков соединяющего их портала. Мавзолей представляет собой башню (диаметр около 10 м, высота 16 м) со стенами из 12 сплочённых полуцилиндров, сплошь покрытых узорчатой облицовкой из глазурованных кирпичей с повторяющимися орнаментализированными надписями. Четыре портала, декорированные резной полихромной майоликой, ориентированы по сторонам света. Фрагментарно сохранившийся сложный сталактитовый карниз поддерживал несохранившийся конический шатёр. Раскопками (1939-1940 годов) выявлены остатки комплекса помещений между мавзолеем и минаретами (возможно, ханега - странноприимный дом с мечетью).
Иллюстрация:
Мавзолей в селении Карабаглар.1-я половина XIV века. (Фото А.И. Нагаева)