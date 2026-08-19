КАРАБАГИ УСТА ГАМБАР
КАРАБАГИ́ УСТА ГАМБАР - азербайджанский живописец.
Выполнил сложные орнаментальные и сюжетные композиции (росписи темперой – панели, плафоны, ниши, панно) в домах Мехмандарова («Олени и гранатовое дерево», «Олень с фазаном» и др., 1880-е годы) и И. Рустамова в Шуше. Исполненные им (вместе с учениками) росписи ханского дворца в Шеки (ныне Нуха; фризы «Бой с драконом», «Охота на оленя», ряд панно и др.; конец XIX - начало XX веков) - наиболее значительные памятник азербайджанского декоративно-монументального искусства этого времени. Предположительно исполнял также рисунки для ковров.
Иллюстрация:
У.Г. Карабаги. Фрагменты росписи из ханского дворца в Шеки (Нухе). Конец XIX - начало XX веков.