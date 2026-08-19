КАРАБАГИ УСТА ГАМБАР

КАРАБАГИ́ УСТА ГАМБАР - азербайджанский жи­во­пи­сец.

Вы­пол­нил слож­ные ор­на­мен­таль­ные и сю­жет­ные ком­по­зи­ции (рос­пи­си тем­пе­рой – па­не­ли, пла­фо­ны, ни­ши, пан­но) в до­мах Мех­ман­да­ро­ва («Оле­ни и гра­на­то­вое де­ре­во», «Олень с фа­за­ном» и др., 1880-е годы) и И. Рус­тамо­ва в Шу­ше. Ис­пол­нен­ные им (вме­сте с уче­ни­ка­ми) рос­пи­си хан­ско­го двор­ца в Ше­ки (ны­не Ну­ха; фри­зы «Бой с дра­ко­ном», «Охо­та на оле­ня», ряд пан­но и др.; конец XIX - начало XX веков) - наи­бо­лее зна­чительные па­мят­ник азербайджанского де­ко­ра­тив­но-мо­ну­мен­таль­но­го искусства это­го вре­ме­ни. Пред­по­ло­жи­тель­но ис­пол­нял так­же ри­сун­ки для ков­ров.

Иллюстрация:

У.Г. Ка­ра­ба­ги. Фраг­мен­ты рос­пи­си из ханского дворца в Ше­ки (Ну­хе). Конец XIX - начало XX веков.