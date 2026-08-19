КАРА-МУРЗА ХРИСТОФОР МАКАРОВИЧ

КАРА-МУРЗА ХРИСТОФОР МАКАРОВИЧ - армянский ком­по­зи­тор, хо­ро­вой ди­ри­жёр, фольк­ло­рист , музыкальный кри­тик, об­щественный дея­тель.

С 1882 года жил в Тиф­ли­се и Ба­ку. С 1885 года вы­сту­пал как хо­ро­вой ди­ри­жёр, га­ст­ро­ли­ро­вал по За­кав­ка­зью, ор­га­ни­зо­вал свыше 90 народных хо­ров. Ос­но­во­по­лож­ник армянской мно­го­го­лос­ной хо­ро­вой му­зы­ки, со­би­рал и про­па­ган­ди­ро­вал армянские народные пес­ни. Наи­боль­шее зна­че­ние в его твор­че­ст­ве име­ют хо­ро­вые об­ра­бот­ки (свыше 300 армянских и других народных пе­сен). Сре­ди других со­чи­не­ний - пес­ни, ро­ман­сы, ин­ст­ру­мен­таль­ные пье­сы, му­зы­ка к спек­так­лям. Ав­тор мно­го­численных ста­тей-ре­цен­зий на кон­цер­ты и опер­ные спек­так­ли. Его пле­мян­ник - му­зы­ко­вед Х.С. Куш­на­рёв .