КАРА-МУРЗА ХРИСТОФОР МАКАРОВИЧ
КАРА-МУРЗА ХРИСТОФОР МАКАРОВИЧ - армянский композитор, хоровой дирижёр, фольклорист, музыкальный критик, общественный деятель.
С 1882 года жил в Тифлисе и Баку. С 1885 года выступал как хоровой дирижёр, гастролировал по Закавказью, организовал свыше 90 народных хоров. Основоположник армянской многоголосной хоровой музыки, собирал и пропагандировал армянские народные песни. Наибольшее значение в его творчестве имеют хоровые обработки (свыше 300 армянских и других народных песен). Среди других сочинений - песни, романсы, инструментальные пьесы, музыка к спектаклям. Автор многочисленных статей-рецензий на концерты и оперные спектакли. Его племянник - музыковед Х.С. Кушнарёв.