КАРА-БОМ
КАРА-БОМ - многослойная палеолитическая стоянка в Горном Алтае, в 4 км к юго-западу от села Ело (Онгудайский район Республики Алтай, Россия).
Расположена у подножия скалы в районе устья реки Семисарт при её выходе в долину реки Каерлык. Открыта в 1980 году А.П. Окладниковым; раскопки его (1980-1981 годы), А.П. Деревянко и В.Т. Петрина (1987-1993 годы). На площади 301 м2 выделено 13 слоёв, в том числе 8 - со следами обитания (2 нижних - Мустье, остальные - раннего периода позднего палеолита). З.А. Абрамова отмечает отсутствие в инвентаре Кара-Бом (коллекция Окладникова) дисковидных и леваллуазских нуклеусов и соответствующих им остроконечников, считая характерной чертой этого памятника крупные правильные пластины и нуклеусы для них как основной тип заготовки. По мнению Деревянко, Петрина и других, здесь мустьерская каменная индустрия характеризуется техникой раскалывания Леваллуа, многочисленными зубчато-выемчатыми формами и группой изделий, относящейся к «микроиндустрии», имеются скрёбла. Инвентарь из позднепалеолитических слоёв (по Деревянко и другим) принадлежит так называемым переходным индустриям: нуклеусы леваллуазского облика для получения крупных пластин, нуклеусы для снятия микропластинок, многочисленные ретушированные пластины с выемками, разнообразные скребки и резцы. Позднепалеолитические слои радиоуглеродными методами датирования отнесены ко времени около 40-30 тысяч лет назад. По обнаруженным остаткам флоры, Кара-Бом находилась в зоне темнохвойных лесов с примесью широколиственных пород и смешанных лесов. Найдены кости быка, лошади, носорога, зайца, сурка.
Иллюстрация:
Кара-Бом. Находки из 6-го и 5-го обитаемых слоёв (по А.П. Деревянко).