КАРА-БАЛТА

КАРА-БАЛТА - го­род в северной час­ти Кир­ги­зии , административный центр Чуй­ской об­лас­ти.

Население 55,5 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в Чуй­ской до­ли­не, на реке Ка­ра-Бал­та (при­ток реки Чу). Важ­ный узел ав­то­до­рог. Железнодорожная стан­ция.

Ос­но­ван в 1825 году как ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние на мес­те древ­не­го го­ро­да Нуз­кет (из­вес­тен с VI века как важ­ный тор­го­вый центр на Ве­ли­ком шёл­ко­вом пу­ти; имел площадь около 1 км2, ци­та­дель, был об­не­сён зем­ля­ны­ми ва­ла­ми со сто­ро­же­вы­ми баш­ня­ми и подъ­ём­ным мос­том), пол­но­стью раз­ру­шен­но­го в XII веке. Пер­во­на­чаль­но на­зы­вал­ся Шиш-Те­пе (Шиш-Де­бе; киргизское на­се­ле­ние име­но­ва­ло его Кара-Балта), вхо­дил в со­став Ко­канд­ско­го хан­ст­ва . С 1863 года под вла­стью Рос­сии, в начале 1870-х годов в Кара-Балта поя­ви­лись русские пе­ре­се­лен­цы. По за­вер­ше­нии строи­тель­ст­ва в 1924 году железнодорожной ли­нии Пиш­пек-Лу­го­вая раз­ви­вал­ся как промышленный центр. Ста­тус го­ро­да с 1975 года. В северной час­ти Кара-Балта - го­ро­ди­ще Шиш-Де­бе (круп­ней­шее в ле­во­бе­реж­ной час­ти реки Чу в пе­ри­од VI-XII века).

Гор­но­руд­ный ком­би­нат (пе­ре­ра­бот­ка ура­но­вой ру­ды, в том числе с ка­захского ме­сто­ро­ж­де­ния «За­реч­ное», Юж­но-Ка­зах­стан­ская область). Стро­ит­ся (2008 год) трак­то­ро­сбо­роч­ный за­вод (на ба­зе ком­плек­тую­щих де­та­лей из Бе­ло­рус­сии). Про­изводство ме­тал­лической ар­ма­ту­ры, рес­пи­ра­то­ров и другое. Пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции (в том числе про­изводство са­ха­ра); ков­ро­вый ком­би­нат, ко­же­вен­ный за­вод и другое.

Близ Кара-Балта - кур­га­ны V-II веков до нашей эры, ос­тат­ки древ­не­го по­се­ле­ния Ка­ра­ван-Джу­ван (VI-XII века нашей эры).

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