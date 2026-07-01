КАРА-БАЛТА
КАРА-БАЛТА - город в северной части Киргизии, административный центр Чуйской области.
Население 55,5 тысяч человек (2008 год). Расположен в Чуйской долине, на реке Кара-Балта (приток реки Чу). Важный узел автодорог. Железнодорожная станция.
Основан в 1825 году как укреплённое поселение на месте древнего города Нузкет (известен с VI века как важный торговый центр на Великом шёлковом пути; имел площадь около 1 км2, цитадель, был обнесён земляными валами со сторожевыми башнями и подъёмным мостом), полностью разрушенного в XII веке. Первоначально назывался Шиш-Тепе (Шиш-Дебе; киргизское население именовало его Кара-Балта), входил в состав Кокандского ханства. С 1863 года под властью России, в начале 1870-х годов в Кара-Балта появились русские переселенцы. По завершении строительства в 1924 году железнодорожной линии Пишпек-Луговая развивался как промышленный центр. Статус города с 1975 года. В северной части Кара-Балта - городище Шиш-Дебе (крупнейшее в левобережной части реки Чу в период VI-XII века).
Горнорудный комбинат (переработка урановой руды, в том числе с казахского месторождения «Заречное», Южно-Казахстанская область). Строится (2008 год) тракторосборочный завод (на базе комплектующих деталей из Белоруссии). Производство металлической арматуры, респираторов и другое. Переработка сельскохозяйственной продукции (в том числе производство сахара); ковровый комбинат, кожевенный завод и другое.
Близ Кара-Балта - курганы V-II веков до нашей эры, остатки древнего поселения Караван-Джуван (VI-XII века нашей эры).