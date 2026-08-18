КАПУТИКЯН СИЛЬВА БАРУНАКОВНА

КАПУТИКЯН СИЛЬВА БАРУНАКОВНА - армянская по­этес­са, заслуженный де­ятель куль­ту­ры Армянской ССР (1970 год).

Пи­са­ла на армянском и русском язы­ках. Окон­чи­ла Ере­ван­ский университет (1941 год), Выс­шие кур­сы Ли­те­ра­тур­но­го института им. А.М. Горь­ко­го (Мо­ск­ва, 1950 год). Пе­ча­та­лась с 1933 года. Главные те­мы по­эзии Капутикян, про­ник­ну­той тон­ким ли­риз­мом, за­ду­шев­но­стью и вы­со­ким пат­рио­тическим па­фо­сом, - лю­бовь, ма­те­рин­ст­во и Ро­ди­на: сборники «На бе­ре­гах Зан­гу» (1947 год), «Моя стра­на» (1949 год), «Мои род­ные» (1951 год), «От­кро­вен­ная бе­се­да» (1955 год), «Раз­ду­мья на пол­пу­ти» (1960 год), «В глубь го­ры» (1972 год), «Ча­сы ожи­да­ния» (1983 год), «Тре­вож­ный день» (1985 год) и другие. Сре­ди других со­чи­не­ний: кни­га про­зы о судь­бе армянской ди­ас­по­ры «Ка­ра­ва­ны ещё в пу­ти» (1964 год); пуб­ли­ци­сти­ка, кни­ги для де­тей, пе­ре­во­ды.

Государственная премия СССР (1952 год), Государственная премия Ар­мян­ской ССР (1988 год).

Сочинения:

Собрание сочинений. Ер., 1984-1985. Т. 1-3 (на армянском языке);

Избранные про­изведения М., 1989. Т. 1-2.