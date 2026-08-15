КАПУСТИН НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

окончил Технологический институт императора Николая I (1902), выдержал офицерский экзамен и окончил Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду (1911). Прапорщик запаса (со ст. с 30.10.1903). Подпоручик (со ст. с 21.09.1904). Поручик (со ст. с 10.08.1906). Штабс-капитан (со ст. с 10.08.1910). Капитан (со ст. с 07.05.1911). Подполковник (с 10.04.1916 со ст. с 25.03.1915). Полковник (с 15.08.1917). На службе с 28.09.1902. В 22-й артиллерийской бригаде. Командир роты в 85-м пехотном Выборгском полку (01.11.1911–24.04.1913, зачтено за двухгодичное командование ротой). Старший адъютант штаба 46-й пехотной дивизии (с 06.04.1913). Участник Первой мировой войны. И.д. штаб-офицера для поручений при штабе XXV армейского корпуса. Штаб-офицер для делопроизводства и поручений управления генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем (с 30.06.1916). Начальник оперативного отделения управления генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем. Начальник отделения 2-го отдела управления генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем. Участник Гражданской войны. В РККА. Штатный преподаватель военных наук Военной академии (Приказ по Генеральному штабу 19.03.1918). Из Казани уехал в отпуск в Москву к семье. Преподаватель Военно-инженерной академии РККА. Арестован (19.10.1920–11.1920). Старший руководитель групповых лекций Военной академии РККА (с 01.01.1922). Умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок 1, ряд 9, могила 8). Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1906) с мечами (12.03.1916), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1915), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (26.04.1915), Георгиевское оружие (02.06.1915), Св. Георгия 4-й ст. (11.12.1915), Св. Анны 2-й ст. с мечами (20.02.1917). Супруга Вера Афанасьевна. 2 детей (на 1914).