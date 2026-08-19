КАПУЦИНЫ
КАПУЦИНЫ - члены Ордена меньших братьев капуцинов (лат. Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum), католического монашеского ордена, ветви францисканцев.
Орден возник в XVI веке в Италии. В 1525 году монах-францисканец Маттео да Башио (умер в 1552 году) выдвинул проект реформы, имевшей целью возврат к строгому соблюдению устава Франциска Ассизского. Его идеи первоначально не получили одобрения провинциального капитула, и лишь в 1528 году папа Римский Климент VII утвердил новую монашескую францисканскую общину, первоначально называвшуюся «Меньшие братья отшельнической жизни». Монахам предписывалось ходить босиком или в сандалиях, отпускать бороду, носить подпоясанную верёвкой рясу бурого цвета и капюшон конической формы (итальянское cappuccio), от которого и произошло название «Капуцины». Средства к существованию они должны были получать только за счёт подаяния, запрещалось владение любым имуществом. Орден был окончательно утверждён в 1560 году папой Пием IV (1560-1565 годы), в 1619 году получил от папы Павла V (1605-1621 годы) полную автономию.
В конце XVI - начале XVII веков орден распространил свою деятельность за пределы Италии: во Францию, Испанию, Швейцарию, Нидерланды, Священную Римскую империю, Ирландию. Основным направлениями деятельности Капуцинов были проповедничество и миссионерство, а также благотворительность (уход за больными при эпидемиях, помощь раненым, заключённым и другое). В 1743 году папа Римский Бенедикт XIV (1740-1758 годы) закрепил за Капуцинами почётную должность проповедников Апостолического дворца. К середине XVIII века численность членов ордена достигла максимума - около 35 тысяч монахов. В конце XVIII - начале XIX веков деятельность Капуцинов во многих странах Европы была свёрнута или ограничена (в том числе в связи с событиями Великой французской революции и религиозной политикой императора Иосифа II).
Во 2-й половине XIX века началось возрождение ордена, сопровождавшееся основанием новых монастырей в Европе и расширением миссионерской деятельности в Африке, Азии, Южной Америке. В 1908 году Капуцины открыли в Риме международную Коллегию Святого Лаврентия Бриндизийского, в которой с 1940 года действует Исторический институт, занимающийся исследованием истории ордена. В начале XXI века Капуцины действуют в 101 государстве мира. В орден входит около 11 тысяч членов, объединённых в более чем 1800 общин. Среди наиболее известных Капуцинов - ближайший советник кардинала Ришельё Жозеф дю Трамбле (умер в 1638 году), прозванный «серым кардиналом»; святые католической Церкви - проповедник Лаврентий (Лоренцо) Бриндизийский (1559-1619 годы), почитаемый в католицизме как один из учителей Церкви, и итальянский священник-мистик Пий из Пьетрельчины (1887-1968 годы), известный как Падре Пио. За всю историю ордена было канонизировано и беатифицировано более 50 его членов.
В XVI веке возникла также женская ветвь Капуцинов - орден кларисс-капуцинок (утверждён папой Римским Павлом III в 1538 году), восходящий к реформированным общинам кларисс (смотрите в статье Клара Ассизская). К началу XXI века членами ордена были свыше 2 тысяч монахинь.