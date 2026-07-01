КАПУА

КАПУА - го­род в Ита­лии , в области Кам­па­ния.

Население 19 тысяч человек (2007 год). Ос­но­ван в 856 году в 4 километрах от древ­ней Ка­пуи на мес­те при­над­ле­жав­ше­го ей не­ко­гда римского пор­та Ка­зи­ли­нум (Casilinum) на реке Воль­тур­но. В 900 году соз­дан Ка­пу­ан­ский прин­ци­пат. При гер­цо­ге Бе­не­вен­то и Ка­пуи Пан­дуль­фе Ка­пу­ан­ском (943-981 года) сто­ли­ца Бе­не­вен­то пе­ре­не­се­на в Капую. В 1062 году за­воё­ва­на нор­манн­ским гра­фом Ри­чар­дом из Авер­сы, с 1156 года прин­ци­пат Капуа окон­ча­тель­но во­шёл в со­став Си­ци­лий­ско­го ко­ро­лев­ст­ва . При германском им­пе­ра­то­ре (и Си­ци­лий­ском ко­ро­ле) Фрид­ри­хе II Штау­фе­не Капуя за­ни­ма­ла важ­ное по­ло­же­ние в ко­ро­лев­ст­ве. В 1252 году Капуа за­воё­ва­на германским ко­ро­лём Кон­ра­дом IV (1228-1254 года). В 1501 году Капуа хит­ро­стью за­ня­та Че­за­ре Борд­жиа, го­род был раз­граб­лен и до 5 тысяч жителей уби­ты. В пе­ри­од вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во (1701-1714 года) Капуа бы­ла за­ня­та ав­ст­рий­ца­ми. В 1821 году в Капуе за­клю­че­но пе­ре­ми­рие ме­ж­ду ав­ст­рий­ца­ми и не­апо­ли­тан­ски­ми Бур­бо­на­ми. В пе­ри­од Ри­сорд­жи­мен­то в бит­ве при Воль­тур­но близ Капуи (01.10.1860 года) ар­мия Дж. Га­ри­баль­ди на­нес­ла ре­шаю­щее по­ра­же­ние вой­скам не­апо­ли­тан­ских Бур­бо­нов. В 1861 году Капуа во­шла в Итальянское ко­ро­лев­ст­во.

Со­бор (IX век, пе­ре­стро­ен в XII веке; вос­ста­нов­лен в XX веке; ко­ло­коль­ня - IX век, мо­заи­ки в крип­те); церк­ви Сан-Ми­ке­ле-а-Кор­те (IX век), Сан-Джо­ван­ни-а-Кор­те и Сан-Саль­ва­то­ре-Мад­жо­ре-а-Кор­те (обе X века); нор­манн­ский за­мок Кас­тел­ло-дел­ле-Пьет­ре (XIII век); руи­ны Ка­пу­ан­ских во­рот, по­стро­ен­ных по за­ка­зу императора Фрид­ри­ха II Штау­фе­на в под­ра­жа­ние древне-римским три­ум­фаль­ным ар­кам (1234-1240 года).

Близ Капуи - ро­ман­ская церковь Сант-Анд­же­ло-ин-Фор­мис с рос­пи­ся­ми конуа XI века (один из не­мно­гих со­хра­нив­ших­ся об­раз­цов це­ло­ст­ной жи­во­пис­ной де­ко­ра­ции ро­ман­ско­го хра­ма). Му­зей Кам­па­нии (па­мят­ни­ки ан­тич­но­сти, средне-вековое искусство и другое).

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