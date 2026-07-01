КАПУА
КАПУА - город в Италии, в области Кампания.
Население 19 тысяч человек (2007 год). Основан в 856 году в 4 километрах от древней Капуи на месте принадлежавшего ей некогда римского порта Казилинум (Casilinum) на реке Вольтурно. В 900 году создан Капуанский принципат. При герцоге Беневенто и Капуи Пандульфе Капуанском (943-981 года) столица Беневенто перенесена в Капую. В 1062 году завоёвана норманнским графом Ричардом из Аверсы, с 1156 года принципат Капуа окончательно вошёл в состав Сицилийского королевства. При германском императоре (и Сицилийском короле) Фридрихе II Штауфене Капуя занимала важное положение в королевстве. В 1252 году Капуа завоёвана германским королём Конрадом IV (1228-1254 года). В 1501 году Капуа хитростью занята Чезаре Борджиа, город был разграблен и до 5 тысяч жителей убиты. В период войны за Испанское наследство (1701-1714 года) Капуа была занята австрийцами. В 1821 году в Капуе заключено перемирие между австрийцами и неаполитанскими Бурбонами. В период Рисорджименто в битве при Вольтурно близ Капуи (01.10.1860 года) армия Дж. Гарибальди нанесла решающее поражение войскам неаполитанских Бурбонов. В 1861 году Капуа вошла в Итальянское королевство.
Собор (IX век, перестроен в XII веке; восстановлен в XX веке; колокольня - IX век, мозаики в крипте); церкви Сан-Микеле-а-Корте (IX век), Сан-Джованни-а-Корте и Сан-Сальваторе-Маджоре-а-Корте (обе X века); норманнский замок Кастелло-делле-Пьетре (XIII век); руины Капуанских ворот, построенных по заказу императора Фридриха II Штауфена в подражание древне-римским триумфальным аркам (1234-1240 года).
Близ Капуи - романская церковь Сант-Анджело-ин-Формис с росписями конуа XI века (один из немногих сохранившихся образцов целостной живописной декорации романского храма). Музей Кампании (памятники античности, средне-вековое искусство и другое).