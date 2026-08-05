КАПТЕРЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
КАПТЕРЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА - российский историк искусства, действительный член Российской академии художеств (1991 год).
Внучка Н.Ф. Каптерева, дочь Павла Николаевича Каптерева (1889-1955 годы), одного из основателей музея в Троице-Сергиевой лавре. Окончила отделение искусствоведения Московского Государственного университета (1945 год), среди учителей - М.В. Алпатов, Б.Р. Виппер, В.Н. Лазарев. Работает в научно-исследовательском институте теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (в 1976-2002 годах заведующая Отделом зарубежного искусства). Автор книг и статей об искусстве Испании, Португалии и стран Северной Африки; один из ведущих авторов многотомной «Всеобщей истории искусств» (1956-1966 годы). Опубликовала также книгу воспоминаний («Арбат, дом 4», 2006 год).
Сочинения:
Веласкес. М., 1961;
Э. Греко. М., 1965;
Искусство стран Магриба. Древний мир. М., 1980;
Искусство стран Магриба. Средние века и Новое время. М., 1988;
Искусство Испании. Очерки. М., 1989;
Искусство Португалии. М., 1990;
Испания. История искусства. М., 2003;
Ван Дейк. Альбом. М., 2003;
Гойя. Альбом. М., 2007;
Сады Испании. М., 2007.