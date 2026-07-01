КАПТЕРЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

КАПТЕРЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ - российский ис­то­рик Церк­ви, об­щественный дея­тель, член-корреспондент Пе­тербургской академии наук (1910 год). Брат П.Ф. Кап­тере­ва, дед Т.П. Кап­те­ре­вой.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. В 1872 году окон­чил Московскую ду­хов­ную ака­де­мию (МДА) . По­сле за­щи­ты ма­ги­стер­ской диссертации на те­му «Свет­ские ар­хие­рей­ские чи­нов­ни­ки в Древ­ней Ру­си» Каптерев стал до­цен­том МДА по ка­фед­ре древ­ней гражданской ис­то­рии, где чи­тал курс древ­ней гражданской ис­то­рии с 1874 по 1906 годы. С 1883 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор ака­де­мии.

Каптерев - один из ве­ду­щих ис­сле­до­ва­те­лей ар­хив­ных до­ку­мен­тов, пре­ж­де все­го Московского главного ар­хи­ва Министерства иностранных дел (ны­не в со­ставе Российского Государственного архива древних актов), фон­да По­соль­ско­го при­ка­за «Сно­ше­ния Рос­сии с Гре­ци­ей», ка­саю­щих­ся ис­то­рии от­но­ше­ний русского пра­ви­тель­ст­ва и за­ру­беж­ных пра­во­слав­ных пат­ри­ар­ха­тов. В цент­ре научных ин­те­ре­сов Каптерева - изу­че­ние русско-греческих свя­зей XVI-XVIII веков. В про­цес­се ис­сле­до­ва­ния эпо­хи ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча и пат­ри­ар­ха Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си Ни­ко­на он при­шёл к вы­во­дам, ко­то­рые су­ще­ст­вен­но от­ли­ча­лись от кон­цеп­ций, гос­под­ство­вав­ших в официальной отечественной ис­то­рио­гра­фии. Каптерев кри­тиче­ски оце­ни­вал дея­тель­ность пат­ри­ар­ха Ни­ко­на, вы­ра­жал не­га­тив­ное от­но­ше­ние к ро­ли пред­ста­ви­те­лей по­ме­ст­ных пра­во­слав­ных церк­вей то­го вре­ме­ни в русской по­ли­ти­че­ской, ду­хов­ной и куль­тур­ной жиз­ни. Ра­бо­ты Каптерева вы­зва­ли не­до­воль­ст­во ря­да про­фес­со­ров ду­хов­ных ака­де­мий, в том числе Н.И. Суб­бо­ти­на, а так­же К.П. По­бе­до­нос­це­ва. Вме­сто пред­по­ла­гае­мо­го к за­щи­те сочинения «Ха­рак­тер от­но­ше­ний Рос­сии к пра­во­слав­но­му Во­сто­ку в XVI-XVII сто­ле­ти­ях» (1885 год) Каптерев был вы­нуж­ден под­го­то­вить другую ра­бо­ту - «Пат­ри­арх Ни­кон и его про­тив­ни­ки в де­ле ис­прав­ле­ния цер­ков­ных об­ря­дов» (1887 год), за­щи­тить ко­то­рую ему так­же не уда­лось. Лишь в 1891 году за книгу «Сно­ше­ния Иеру­са­лим­ско­го пат­ри­ар­ха До­си­фея с рус­ским пра­ви­тель­ст­вом (1669-1707 годы)» Каптерев по­лу­чил сте­пень доктора цер­ков­ной ис­то­рии. В 1896 году по­лу­чил зва­ние ор­ди­нар­но­го, в 1898 году - за­слу­жен­но­го профессора МДА. С 1893 года член Общества ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских при Московском университете. В 1900 году Каптерев по­се­тил Свя­тую зем­лю, Кон­стан­ти­но­поль и Рим, в 1905 году по­бы­вал в Гре­ции, Егип­те и Па­ле­сти­не. За на­учые тру­ды по­лу­чил от пат­ри­ар­ха Ие­ру­са­лим­ско­го Зо­ло­той крест с час­ти­цей Че­ст­но­го Кре­ста Гос­под­ня и зва­ние ка­ва­ле­ра Все­свя­то­го и Жи­во­нос­но­го Гро­ба Гос­под­ня. Удо­сто­ен Боль­шой Ува­ров­ской премии (1912 год). На­гра­ж­дён зо­ло­той Ува­ров­ской ме­да­лью.

Каптерев был чле­ном 4-й Государственной ду­мы (1912-1917 годы). Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны воз­глав­лял Сер­гие­во-По­сад­ский комитет ока­за­ния по­мо­щи бе­жен­цам (1915 год). Член По­ме­ст­но­го со­бо­ра РПЦ 1917-1918 годов по из­бра­нию от Государственной ду­мы.

Сочинения:

О гре­ко-ла­тин­ских шко­лах в Мо­ск­ве // При­бав­ле­ния к Тво­ре­ни­ям Свя­тых от­цов. 1889. Ч. 44;

При­езд быв­ше­го Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха Афа­на­сия в Мо­ск­ву // Чте­ния в Об­ще­ст­ве лю­би­те­лей ду­хов­но­го про­све­ще­ния. 1889. Кн. 10;

Сно­ше­ния Ие­ру­са­лим­ско­го пат­ри­ар­ха До­си­фея с рус­ским пра­ви­тель­ст­вом. М., 1891;

Сно­ше­ния Ие­ру­са­лим­ских пат­ри­ар­хов с рус­ским пра­ви­тель­ст­вом. СПб., 1895–1898. [Т. 1–2];

Пат­ри­арх Ни­кон и царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич. М., 1909–1912. Т. 1–2. М., 1996;

Ха­рак­тер от­но­ше­ний Рос­сии к пра­во­слав­но­му Вос­то­ку в XVI и XVII сто­ле­ти­ях. 2-е изд. Сер­ги­ев По­сад, 1914;

Пат­ри­арх Ни­кон и его про­тив­ни­ки в де­ле ис­прав­ле­ния цер­ков­ных об­ря­дов. 3-е изд. М., 2003.