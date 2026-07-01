КАПТЕРЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ
КАПТЕРЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ - российский историк Церкви, общественный деятель, член-корреспондент Петербургской академии наук (1910 год). Брат П.Ф. Каптерева, дед Т.П. Каптеревой.
Из семьи священника. В 1872 году окончил Московскую духовную академию (МДА). После защиты магистерской диссертации на тему «Светские архиерейские чиновники в Древней Руси» Каптерев стал доцентом МДА по кафедре древней гражданской истории, где читал курс древней гражданской истории с 1874 по 1906 годы. С 1883 года экстраординарный профессор академии.
Каптерев - один из ведущих исследователей архивных документов, прежде всего Московского главного архива Министерства иностранных дел (ныне в составе Российского Государственного архива древних актов), фонда Посольского приказа «Сношения России с Грецией», касающихся истории отношений русского правительства и зарубежных православных патриархатов. В центре научных интересов Каптерева - изучение русско-греческих связей XVI-XVIII веков. В процессе исследования эпохи царя Алексея Михайловича и патриарха Московского и всея Руси Никона он пришёл к выводам, которые существенно отличались от концепций, господствовавших в официальной отечественной историографии. Каптерев критически оценивал деятельность патриарха Никона, выражал негативное отношение к роли представителей поместных православных церквей того времени в русской политической, духовной и культурной жизни. Работы Каптерева вызвали недовольство ряда профессоров духовных академий, в том числе Н.И. Субботина, а также К.П. Победоносцева. Вместо предполагаемого к защите сочинения «Характер отношений России к православному Востоку в XVI-XVII столетиях» (1885 год) Каптерев был вынужден подготовить другую работу - «Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов» (1887 год), защитить которую ему также не удалось. Лишь в 1891 году за книгу «Сношения Иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством (1669-1707 годы)» Каптерев получил степень доктора церковной истории. В 1896 году получил звание ординарного, в 1898 году - заслуженного профессора МДА. С 1893 года член Общества истории и древностей российских при Московском университете. В 1900 году Каптерев посетил Святую землю, Константинополь и Рим, в 1905 году побывал в Греции, Египте и Палестине. За научые труды получил от патриарха Иерусалимского Золотой крест с частицей Честного Креста Господня и звание кавалера Всесвятого и Живоносного Гроба Господня. Удостоен Большой Уваровской премии (1912 год). Награждён золотой Уваровской медалью.
Каптерев был членом 4-й Государственной думы (1912-1917 годы). Во время 1-й мировой войны возглавлял Сергиево-Посадский комитет оказания помощи беженцам (1915 год). Член Поместного собора РПЦ 1917-1918 годов по избранию от Государственной думы.
Сочинения:
О греко-латинских школах в Москве // Прибавления к Творениям Святых отцов. 1889. Ч. 44;
Приезд бывшего Константинопольского патриарха Афанасия в Москву // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1889. Кн. 10;
Сношения Иерусалимского патриарха Досифея с русским правительством. М., 1891;
Сношения Иерусалимских патриархов с русским правительством. СПб., 1895–1898. [Т. 1–2];
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. М., 1909–1912. Т. 1–2. М., 1996;
Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. 2-е изд. Сергиев Посад, 1914;
Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. 3-е изд. М., 2003.