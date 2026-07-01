КАПСУЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

КАПСУЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - груп­па ду­хо­вых языч­ко­вых му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов, рас­про­стра­нён­ных в Западной Ев­ро­пе в пе­рио­ды Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния и ран­не­го ба­рок­ко .

Основная осо­бен­ность - на­ли­чие по­лой жё­ст­кой кап­су­лы с вдув­ным от­вер­сти­ем, внут­ри ко­то­рой за­клю­че­на трость ин­ст­ру­мен­та; ис­пол­ни­тель ду­ет в кап­су­лу, не ка­са­ясь тро­сти гу­ба­ми, что ис­клю­ча­ет воз­мож­ность пе­ре­ду­ва­ний (от­сю­да - не­боль­шой диа­па­зон та­ких ин­ст­ру­мен­тов, обыч­но но­на). В чис­ле капсульных музыкальных инструментов - крум­хорн, кап­суль­ный шал­мей (ра­ушп­фай­фе), кор­на­му­за, сор­дун, корт­хольт. Впер­вые упо­ми­на­ют­ся в конце 15 века, опи­са­ны М. Пре­то­риу­сом, М. Мер­сен­ном и другими.

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