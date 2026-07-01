КАПСУЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КАПСУЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - группа духовых язычковых музыкальных инструментов, распространённых в Западной Европе в периоды Позднего Возрождения и раннего барокко.
Основная особенность - наличие полой жёсткой капсулы с вдувным отверстием, внутри которой заключена трость инструмента; исполнитель дует в капсулу, не касаясь трости губами, что исключает возможность передуваний (отсюда - небольшой диапазон таких инструментов, обычно нона). В числе капсульных музыкальных инструментов - крумхорн, капсульный шалмей (раушпфайфе), корнамуза, сордун, кортхольт. Впервые упоминаются в конце 15 века, описаны М. Преториусом, М. Мерсенном и другими.