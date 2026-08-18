КАПСКАЯ КОЛОНИЯ
КАПСКАЯ КОЛОНИЯ (нидерландское Kaapkolonie, от Kaap de Goede Hoop - мыс Доброй Надежды) - нидерландские, затем британские владение в Южной Африке.
Основана в 1652 году нидерландской Ост-Индской компанией как база для пополнения запасов свежей воды и продовольствия для её судов. С 1657 года Капская колония стала заселяться выходцами из Нидерландов, в конце XVII века - французами-гугенотами, немцами и другими. В 1707 году иммиграция в Капскую колонию была запрещена Ост-Индской компанией, на её территории сложилась особая народность - африканеры (буры). В XVIII веке территория Капской колонии значительно расширилась за счёт захвата африканерами земель коренного населения - сан (бушменов), готтентотов, банту. В период наполеоновских войн Капская колония попала под власть Великобритании (окончательно в 1806 году), начала активно заселяться британскими колонистами. С введением английского языка как официального языка колонии и вступлением в силу ряда британских законов, а также с отменой в 1834 году рабства, на котором основывалось хозяйство африканеров, начался массовый уход последних из Капской колонии (смотрите «Великий трек»). В 1872 году Капская колония получила самоуправление. К концу XIX века в результате войн британских колонизаторов с африканцами (так называемые Кафрские войны) восточная граница Капской колонии достигла реки Умтамвуна; в 1895 году в Капскую колонию была включена южная часть земель племён тсвана (бечуана), фактически аннексированных в 1884-1885 годах. С 1910 года Капская колония вошла в состав Южно-Африканского Союза (с 1961 года Южно-Африканская Республика) как Капская провинция.