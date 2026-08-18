КАПСКАЯ КОЛОНИЯ

КАПСКАЯ КОЛОНИЯ (ни­дерландское Kaapko­lo­nie, от Kaap de Goede Hoop - мыс Доб­рой На­де­ж­ды) - ни­дерландские, за­тем британские вла­де­ние в Южной Аф­ри­ке.

Ос­но­ва­на в 1652 году ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей как ба­за для по­пол­не­ния за­па­сов све­жей во­ды и про­до­воль­ст­вия для её су­дов. С 1657 года Капская колония ста­ла за­се­лять­ся вы­ход­ца­ми из Ни­дер­лан­дов, в конце XVII века - фран­цу­за­ми-гу­ге­но­та­ми, нем­ца­ми и другими. В 1707 году им­ми­гра­ция в Капскую колонию бы­ла за­пре­ще­на Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей, на её тер­ри­то­рии сло­жи­лась осо­бая на­род­ность - аф­ри­ка­не­ры (бу­ры). В XVIII веке тер­ри­то­рия Капской колонии зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лась за счёт за­хва­та аф­ри­ка­не­ра­ми зе­мель ко­рен­но­го на­се­ле­ния - сан (буш­ме­нов), гот­тен­то­тов, бан­ту. В пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн Капская колония по­па­ла под власть Ве­ли­ко­бри­та­нии (окон­ча­тель­но в 1806 году), на­ча­ла ак­тив­но за­се­лять­ся британскими ко­ло­ни­ста­ми. С вве­де­ни­ем английского языка как официального язы­ка ко­ло­нии и всту­п­ле­ни­ем в си­лу ря­да британских за­ко­нов, а так­же с от­ме­ной в 1834 году раб­ст­ва, на ко­то­ром ос­новы­ва­лось хо­зяй­ст­во аф­ри­ка­не­ров, на­чал­ся мас­со­вый уход по­след­них из Капской колонии (смотрите «Ве­ли­кий трек»). В 1872 году Капская колония по­лу­чи­ла са­мо­управ­ле­ние . К концу XIX века в ре­зуль­та­те войн британских ко­ло­ни­за­то­ров с аф­ри­кан­ца­ми (так называемые Кафр­ские вой­ны) восточная гра­ни­ца Капской колонии дос­тиг­ла реки Ум­там­ву­на; в 1895 году в Капскую колонию бы­ла вклю­че­на южная часть зе­мель пле­мён тсва­на (бе­чуа­на), фак­ти­че­ски ан­нек­си­ро­ван­ных в 1884-1885 годах. С 1910 года Капская колония во­шла в со­став Юж­но-Аф­ри­кан­ско­го Сою­за (с 1961 года Южно-Африканская Республика) как Кап­ская про­вин­ция.

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