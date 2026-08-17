КАПСИЙСКАЯ КУЛЬТУРА

КАПСИЙСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра ме­зо­ли­та (около 8000-4000 до нашей эры) в Северо-Западной Аф­ри­ке (часть тер­ри­то­рии совреременного Ал­жи­ра и Ту­ни­са).

Вы­де­ле­на Ж. де Мор­га­ном по ма­те­риа­лам ис­сле­до­ва­ний в Эль-Мек­те, близ г. Гаф­са (на­зва­на от его латинского на­име­но­ва­ния Кап­са, Capsa) в Ту­ни­се. Из­вест­на пре­имущественно на пла­то вда­ли от по­бе­ре­жья. Основной тип па­мят­ни­ков - «рам­мадь» (мно­го­слой­ные поселе­ния, ана­лог ра­ко­вин­ных куч - кьёк­кен­ме­дин­гов), с оча­га­ми из кам­ней; в куль­тур­ных сло­ях па­мят­ни­ков встре­ча­ют­ся и че­ло­ве­че­ские ос­тан­ки. Ка­мен­ные круп­ные скреб­ки и рез­цы, ха­рак­тер­ны ост­рия с ду­го­об­раз­но при­ту­п­лен­ным кра­ем, тре­уголь­ные ост­рия с ре­ту­ши­ро­ван­ным ос­но­ва­ни­ем, ско­шен­ным под ту­пым уг­лом по от­но­ше­нию к ре­ту­ши­ро­ван­но­му краю, гео­мет­рические мик­ро­ли­ты . Из скор­лу­пы страу­со­вых яиц де­ла­ли со­су­ды, в том числе с про­чер­чен­ным гео­мет­рическим ор­на­мен­том, а так­же бу­сы (есть оже­ре­лья и из ра­ко­вин мол­люс­ков); из кос­ти - ши­лья; и другое. Пред­по­ло­жи­тель­но древ­ней­шие на­скаль­ные изо­бра­же­ния Северной Аф­ри­ки бы­ли соз­да­ны но­си­те­ля­ми Капсийской культуры или их по­том­ка­ми (Тас­си­лин-Адд­жер и других).

Вы­де­ля­ют­ся эта­пы «ти­пич­ной Капсийской культуры» и «верх­ней Капсийской культуры». В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва охо­та на круп­ных (ло­шадь, га­зель, бык) и мел­ких (зем­но­вод­ные, пре­смы­каю­щие­ся, гры­зу­ны) жи­вот­ных, со­би­ра­тель­ст­во, в том числе морских моллюсков (на тер­ри­то­рии современной Са­ха­ры то­гда гос­под­ство­ва­ли са­ван­ны и сре­ди­зем­но-мор­ские ле­са на бо­лее вы­со­ких уров­нях). Сре­ди соз­да­те­лей Капсийской культуры вы­деля­ют 2 ан­тро­по­ло­гических ти­па: Мек­та-Афа­лу (бли­зок кро­мань­он­цам) и про­то­сре­ди­зем­но­мор­ский. Пред­по­ла­га­ют, что они ми­гри­ро­ва­ли из Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья и со­от­но­сят­ся с пред­ка­ми час­ти но­си­те­лей аф­ра­зий­ских язы­ков, в том числе бер­бе­ров. Ма­те­риа­лы, схо­жие с Капсийской культурой, с раз­ной сте­пе­нью дос­то­вер­но­сти вы­де­ля­ют и да­ле­ко за пре­де­ла­ми её основного ареа­ла (например, на тер­ри­то­рии современной Ке­нии - ке­ний­ско-кап­сий­ская куль­ту­ра). Капсийская культура сме­ня­ет­ся так называемой куль­ту­рой не­оли­та с кап­сий­ской тра­ди­ци­ей.

Иллюстрация:

Кап­сий­ская куль­ту­ра. Гео­мет­ри­че­ские ми­кро­ли­ты со сто­ян­ки Эль-Мек­та (по Р. Воф­рею).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)