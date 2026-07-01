КАПРИВИ ЛЕО ФОН

КАПРИВИ ЛЕО ФОН - гер­ман­ский государственный, по­ли­тический и во­енный дея­тель.

С 1849 года на во­ененной служ­бе, в долж­но­сти начальника ген­шта­ба 10-го прусского ар­мей­ско­го кор­пу­са при­ни­мал уча­стие во фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 годов. В 1877 году по­лу­чил зва­ние генерала-май­о­ра, в 1881 году - генерала-лей­те­нан­та, в 1883 году - генерала пе­хо­ты. В 1883-1888 годах гла­ва ад­ми­рал­тей­ст­ва, с 1888 года ко­мандующий 10-м ар­мей­ским кор­пу­сом в городе Метц.

23.03.1890 года по­сле от­став­ки О. фон Бис­мар­ка на­зна­чен императором Виль­гель­мом II им­пер­ским канц­ле­ром , министром-пре­зи­ден­том Прус­сии и 26.03.1890 года - прусским министром иностранных дел. На­чал про­ве­де­ние так называемого но­во­го кур­са, на­прав­лен­но­го в том числе на при­ми­ре­ние с «вра­га­ми им­пе­рии» - ка­то­ли­ка­ми, польским национальным мень­шин­ст­вом и со­ци­ал-де­мо­кра­та­ми. Про­вёл школь­ную и во­енную ре­фор­мы, в 1891 году со­дей­ст­во­вал при­ня­тию со­ци­аль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва. По­пы­тал­ся отой­ти от тра­диционного кур­са под­держ­ки прусского юн­кер­ст­ва и за­клю­чил тор­го­вые до­го­во­ры с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей, Ита­ли­ей и Рос­си­ей, ко­то­рые слу­жи­ли ин­те­ре­сам ли­бераль­ной бур­жуа­зии, об­лег­ча­ли вы­воз германских промышленных из­де­лий и сни­жа­ли по­шли­ны на ввоз сельско-хозяйственных про­дук­тов. Рас­счи­ты­вая до­бить­ся сбли­же­ния с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, в 1890 году Каприви от­ка­зал­ся про­длить «Пе­ре­стра­хов­ки до­го­вор» 1887 года с Рос­си­ей и под­пи­сал до­го­вор с Лон­до­ном об об­мене острова Зан­зи­бар на остров Гель­го­ланд. Эти дей­ст­вия не спо­соб­ст­во­ва­ли соз­да­нию германско-британского сою­за, од­на­ко не­га­тив­но ска­за­лись на российско-германских от­но­ше­ни­ях. 23.03.1892 года под дав­ле­ни­ем прусских кон­сер­ва­тив­ных кру­гов Каприви был от­прав­лен в от­став­ку с по­ста прусского министра-пре­зи­ден­та, а 26.10.1894 года - с по­ста канц­ле­ра Германской им­пе­рии .