КАПРИВИ ЛЕО ФОН
КАПРИВИ ЛЕО ФОН - германский государственный, политический и военный деятель.
С 1849 года на воененной службе, в должности начальника генштаба 10-го прусского армейского корпуса принимал участие во франко-прусской войне 1870-1871 годов. В 1877 году получил звание генерала-майора, в 1881 году - генерала-лейтенанта, в 1883 году - генерала пехоты. В 1883-1888 годах глава адмиралтейства, с 1888 года командующий 10-м армейским корпусом в городе Метц.
23.03.1890 года после отставки О. фон Бисмарка назначен императором Вильгельмом II имперским канцлером, министром-президентом Пруссии и 26.03.1890 года - прусским министром иностранных дел. Начал проведение так называемого нового курса, направленного в том числе на примирение с «врагами империи» - католиками, польским национальным меньшинством и социал-демократами. Провёл школьную и военную реформы, в 1891 году содействовал принятию социального законодательства. Попытался отойти от традиционного курса поддержки прусского юнкерства и заключил торговые договоры с Австро-Венгрией, Италией и Россией, которые служили интересам либеральной буржуазии, облегчали вывоз германских промышленных изделий и снижали пошлины на ввоз сельско-хозяйственных продуктов. Рассчитывая добиться сближения с Великобританией, в 1890 году Каприви отказался продлить «Перестраховки договор» 1887 года с Россией и подписал договор с Лондоном об обмене острова Занзибар на остров Гельголанд. Эти действия не способствовали созданию германско-британского союза, однако негативно сказались на российско-германских отношениях. 23.03.1892 года под давлением прусских консервативных кругов Каприви был отправлен в отставку с поста прусского министра-президента, а 26.10.1894 года - с поста канцлера Германской империи.