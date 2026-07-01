КАПРИЧЧИО В МУЗЫКЕ

КАПРИЧЧИО - в му­зы­ке конца XVI - начала XVII веков ин­ст­ру­мен­таль­ная пье­са сво­бод­но­го строе­ния (то есть не оп­ре­де­ляе­мо­го какой-либо ком­по­зиционной схе­мой), ос­но­ван­ная на ими­та­ции.

Близ­ко по­ли­фо­нической фан­та­зии, ри­чер­ка­ру (например, Каприччио для ор­га­на, Каприччио для чем­ба­ло Я.П. Све­лин­ка); один из ис­то­ков фу­ги. У Дж. Фре­ско­баль­ди, И. Фро­бер­ге­ра Каприччио вир­ту­оз­ны; ино­гда в них вво­ди­лись те или иные, в том числе изо­бра­зи­тель­ные, зву­ко­вые «при­чу­ды» («Ка­прич­чио на крик ку­куш­ки» Фре­ско­баль­ди). Эта тра­ди­ция про­дол­же­на в «Ка­прич­чио на отъ­езд воз­люб­лен­но­го бра­та» И.С. Ба­ха (BWV 992).

В конце XVIII-XIX веках Каприччио (ка­прис) - вир­ту­оз­ное со­чи­не­ние для скрип­ки (у П. Ро­де, Р. Крей­це­ра, Н. Па­га­ни­ни), в XIX веке Каприччио - так­же ро­ман­тическая фортепианная пье­са (у К.М. фон Ве­бе­ра, Ф. Мен­дель­со­на, И. Брам­са). Близ­кие жан­ру рап­со­дии «Италь­ян­ское ка­прич­чио» П.И. Чай­ков­ско­го , «Ис­пан­ское ка­прич­чио» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Ка­прич­чио на цы­ган­ские те­мы» С.В. Рах­ма­ни­но­ва от­ме­че­ны национальным ко­ло­ри­том, свое­нрав­ны­ми пе­ре­ме­на­ми тем­па и ха­рак­те­ра дви­же­ния, бле­ском ор­ке­ст­ро­во­го пись­ма. «Ка­прич­чио» - название од­ной из опер Р. Штрау­са (1942 год).

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