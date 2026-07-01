КАПРИЧЧИО В МУЗЫКЕ
КАПРИЧЧИО - в музыке конца XVI - начала XVII веков инструментальная пьеса свободного строения (то есть не определяемого какой-либо композиционной схемой), основанная на имитации.
Близко полифонической фантазии, ричеркару (например, Каприччио для органа, Каприччио для чембало Я.П. Свелинка); один из истоков фуги. У Дж. Фрескобальди, И. Фробергера Каприччио виртуозны; иногда в них вводились те или иные, в том числе изобразительные, звуковые «причуды» («Каприччио на крик кукушки» Фрескобальди). Эта традиция продолжена в «Каприччио на отъезд возлюбленного брата» И.С. Баха (BWV 992).
В конце XVIII-XIX веках Каприччио (каприс) - виртуозное сочинение для скрипки (у П. Роде, Р. Крейцера, Н. Паганини), в XIX веке Каприччио - также романтическая фортепианная пьеса (у К.М. фон Вебера, Ф. Мендельсона, И. Брамса). Близкие жанру рапсодии «Итальянское каприччио» П.И. Чайковского, «Испанское каприччио» Н.А. Римского-Корсакова, «Каприччио на цыганские темы» С.В. Рахманинова отмечены национальным колоритом, своенравными переменами темпа и характера движения, блеском оркестрового письма. «Каприччио» - название одной из опер Р. Штрауса (1942 год).