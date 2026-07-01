КАПРИЧЧИО

КАПРИЧЧИО - жанр изо­бра­зительного ис­кус­ст­ва, в ко­то­ром творческая сво­бо­да, при­хот­ли­вость фан­та­зии и но­виз­на мыс­ли ху­дож­ни­ка яв­ля­ют­ся до­ми­ни­рую­щи­ми прин­ци­па­ми.

Сло­во «Каприччио» по от­но­ше­нию к изо­бра­зительному искусству при­ме­ня­ет­ся, ви­ди­мо, с XVI века (Дж. Ва­за­ри, Дж. П. Ло­мац­цо ). Тео­ре­тическое обос­но­ва­ние Каприччио дал в XVII веке В. Кар­дуч­чо («Диа­логи о жи­во­пи­си», 1633 год), упо­до­бив­ший вы­мы­сел ху­дож­ни­ка в Каприччио «ко­зе, ска­чу­щей по го­рам», и от­де­лив­ший его от раб­ско­го сле­до­ва­ния на­ту­ре. Ча­ще все­го Каприччио на­зы­ва­ют­ся фан­та­стические изо­бра­же­ния, близ­кие гро­те­ску (се­рия гра­вюр «Ка­прич­чи» Ж. Кал­ло, 1617 год, 1622 год), осо­бен­но рас­про­стра­нив­шие­ся в гра­вю­ре XVIII века (се­рии офор­тов «Раз­но­об­раз­ные ка­прич­чи» и «Шут­ки фан­та­зии» Дж. Б. Тье­по­ло, около 1750 года; се­рия офор­тов «Ка­при­чос» Ф. Гойи, 1797-1798 года). При­мер Каприччио в искусстве XX века - гра­фическая се­рия «Ка­прич­чи» В.Д. За­ми­рай­ло (1908-1918 года). В уз­ком зна­че­нии Каприччио - раз­но­вид­ность ар­хитектурного пей­за­жа, в ко­то­ром пре­об­ла­да­ют вы­мыш­лен­ные, фан­та­стичные чер­ты. Жан­ро­вые пред­по­сыл­ки та­ко­го по­ни­ма­ния Каприччио - ар­хитектурные ком­по­зи­ции в пом­пей­ских фре­сках; изо­бра­же­ние вы­мыш­лен­ной ар­хи­тек­ту­ры в фо­нах кар­тин и фре­сок эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (А. Ман­те­нья, Ра­фа­эль); при­чуд­ли­вые пей­заж­ные мо­ти­вы в жи­во­пи­си мань­е­риз­ма; клас­си­ци­стический иде­аль­ный пей­заж с ком­би­на­ция­ми вы­мыш­лен­ных и ре­аль­ных ан­тич­ных ру­ин в ланд­шаф­те (К. Лор­рен). В XVII-XVIII веках скла­ды­ва­ет­ся соб­ст­вен­но ар­хитектурный пей­заж, по­лу­чив­ший осо­бое раз­ви­тие в ве­не­ци­ан­ской шко­ле, где он раз­де­лил­ся на два суб­жан­ра - ве­ду­ту, тя­го­тею­щую к до­ку­мен­таль­ной точ­но­сти, и соб­ст­вен­но Каприччио, то есть ар­хитектурную фан­та­зию (veduta idea­ta). Круп­ней­ши­ми мас­те­ра­ми Каприччио в жи­во­пи­си бы­ли А. Ка­на­лет­то, Ф. Гвар­ди, в гра­вю­ре - Дж.Б. Пи­ра­не­зи (сюи­ты офор­тов «Ка­прич­чи», «Фан­та­зии на тему тем­ниц»; обе 1-я половина 1740-х годов), ока­зав­ший влия­ние на французского жи­во­пис­ца «во­об­ра­жае­мых ру­ин» Ю. Ро­бе­ра. В Рос­сии к это­му жан­ру об­ра­щал­ся А.И. Бель­ский (смотрите Бель­ские, се­мья). Жан­ру Каприччио близ­ки те­ат­раль­ные де­ко­ра­ции се­мьи Гал­ли-Биб­бие­на и П. ди Г. Гон­за­ги. Мо­ти­вы Каприччио рас­про­стра­ни­лись в са­до­во-пар­ко­вом искусстве (но­во­дель­ные руи­ны в пей­заж­ном, или анг­лий­ском, пар­ке).

От­го­ло­ски veduta ideata в XX веке - в нео­ро­ман­тических пей­за­жах К.Ф. Бо­га­ев­ско­го, И.И. Ни­вин­ско­го (се­рия офор­тов «Кав­каз­ские ка­прич­чо», 1923-1926 годов), в ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­си Дж.Де Ки­ри­ко и ур­ба­ни­сти­ке но­ве­чен­то.

Ар­хи­тек­тур­ная гра­фи­ка близ­ка жан­ру Каприччио в про­ек­тах «иде­аль­но­го го­ро­да» от эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (Ле­о­нар­до да Вин­чи) до Про­све­ще­ния (К.Н. Ле­ду) и в ар­хитектурных меч­та­ни­ях XX века - от аван­гар­диз­ма («Ар­хи­тек­тур­ные фан­та­зии» Я.Г. Чер­ни­хо­ва, 1933 год) до по­стмо­дер­низ­ма («бу­маж­ная ар­хи­тек­ту­ра» 1970-1980-х годов).

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