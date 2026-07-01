КАПРИЧЧИО
КАПРИЧЧИО - жанр изобразительного искусства, в котором творческая свобода, прихотливость фантазии и новизна мысли художника являются доминирующими принципами.
Слово «Каприччио» по отношению к изобразительному искусству применяется, видимо, с XVI века (Дж. Вазари, Дж. П. Ломаццо). Теоретическое обоснование Каприччио дал в XVII веке В. Кардуччо («Диалоги о живописи», 1633 год), уподобивший вымысел художника в Каприччио «козе, скачущей по горам», и отделивший его от рабского следования натуре. Чаще всего Каприччио называются фантастические изображения, близкие гротеску (серия гравюр «Каприччи» Ж. Калло, 1617 год, 1622 год), особенно распространившиеся в гравюре XVIII века (серии офортов «Разнообразные каприччи» и «Шутки фантазии» Дж. Б. Тьеполо, около 1750 года; серия офортов «Капричос» Ф. Гойи, 1797-1798 года). Пример Каприччио в искусстве XX века - графическая серия «Каприччи» В.Д. Замирайло (1908-1918 года). В узком значении Каприччио - разновидность архитектурного пейзажа, в котором преобладают вымышленные, фантастичные черты. Жанровые предпосылки такого понимания Каприччио - архитектурные композиции в помпейских фресках; изображение вымышленной архитектуры в фонах картин и фресок эпохи Возрождения (А. Мантенья, Рафаэль); причудливые пейзажные мотивы в живописи маньеризма; классицистический идеальный пейзаж с комбинациями вымышленных и реальных античных руин в ландшафте (К. Лоррен). В XVII-XVIII веках складывается собственно архитектурный пейзаж, получивший особое развитие в венецианской школе, где он разделился на два субжанра - ведуту, тяготеющую к документальной точности, и собственно Каприччио, то есть архитектурную фантазию (veduta ideata). Крупнейшими мастерами Каприччио в живописи были А. Каналетто, Ф. Гварди, в гравюре - Дж.Б. Пиранези (сюиты офортов «Каприччи», «Фантазии на тему темниц»; обе 1-я половина 1740-х годов), оказавший влияние на французского живописца «воображаемых руин» Ю. Робера. В России к этому жанру обращался А.И. Бельский (смотрите Бельские, семья). Жанру Каприччио близки театральные декорации семьи Галли-Биббиена и П. ди Г. Гонзаги. Мотивы Каприччио распространились в садово-парковом искусстве (новодельные руины в пейзажном, или английском, парке).
Отголоски veduta ideata в XX веке - в неоромантических пейзажах К.Ф. Богаевского, И.И. Нивинского (серия офортов «Кавказские каприччо», 1923-1926 годов), в метафизической живописи Дж.Де Кирико и урбанистике новеченто.
Архитектурная графика близка жанру Каприччио в проектах «идеального города» от эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи) до Просвещения (К.Н. Леду) и в архитектурных мечтаниях XX века - от авангардизма («Архитектурные фантазии» Я.Г. Чернихова, 1933 год) до постмодернизма («бумажная архитектура» 1970-1980-х годов).