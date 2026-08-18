КАПРЭЛЯН РАФАИЛ ИВАНОВИЧ

КАПРЭЛЯН РАФАИЛ ИВАНОВИЧ - российский лёт­чик-ис­пы­та­тель, под­пол­ков­ник, заслуженный лёт­чик-ис­пы­та­тель СССР (1961 год), мас­тер спор­та СССР ме­ж­ду­народного клас­са (1969 год), Ге­рой Советского Сою­за (1975 год).

Окон­чил Ле­нинградский институт ин­ж­ен­еров Гражданского воздушного флота (1932 год), Ба­тай­скую лёт­ную шко­лу Гражданского воздушного флота (1934 год). В 1937 году на са­мо­лё­те ХАИ-1 вы­пол­нил пе­ре­лёт Мо­ск­ва - Таш­кент - Мо­ск­ва. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны . Ра­бо­тал в Лёт­но-ис­сле­до­ва­тель­ском институте (1947-1950 годы); стар­ший лёт­чик-ис­пы­та­тель в Опытно-конструкторском бюро М.Л. Ми­ля (1953-1968 годы). Про­вёл лёт­ные ис­пы­та­ния са­мо­лё­та Ту-4, вер­то­лё­тов Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, ре­сурс­ные ис­пы­та­ния дви­га­те­лей, вин­тов. Ус­та­но­вил 10 ми­ро­вых ре­кор­дов. Пер­вым в Аэ­ро­фло­те на­ле­тал 1 миллион километров. На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1949 год, 1975 год).