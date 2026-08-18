КАПРЭЛЯН РАФАИЛ ИВАНОВИЧ
КАПРЭЛЯН РАФАИЛ ИВАНОВИЧ - российский лётчик-испытатель, подполковник, заслуженный лётчик-испытатель СССР (1961 год), мастер спорта СССР международного класса (1969 год), Герой Советского Союза (1975 год).
Окончил Ленинградский институт инженеров Гражданского воздушного флота (1932 год), Батайскую лётную школу Гражданского воздушного флота (1934 год). В 1937 году на самолёте ХАИ-1 выполнил перелёт Москва - Ташкент - Москва. Участник Великой Отечественной войны. Работал в Лётно-исследовательском институте (1947-1950 годы); старший лётчик-испытатель в Опытно-конструкторском бюро М.Л. Миля (1953-1968 годы). Провёл лётные испытания самолёта Ту-4, вертолётов Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, ресурсные испытания двигателей, винтов. Установил 10 мировых рекордов. Первым в Аэрофлоте налетал 1 миллион километров. Награждён орденами Ленина (1949 год, 1975 год).