КАПРАЛ

КАПРАЛ (французское caporal; от итальянского capo­rale, от capo - го­ло­ва, гла­ва) - ун­тер-офи­цер­ский чин в российской ар­мии в XVII-XIX веках.

Во­ин­ское зва­ние млад­ше­го ко­манд­но­го со­ста­ва в не­ко­то­рых иностранных ар­ми­ях (США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Ита­лии и других). В Рос­сии под названием «кор­по­рал» (не­ред­ко на­зы­вал­ся на русский лад под­пя­ти­де­сят­ни­ком) поя­вил­ся с уч­ре­ж­де­ни­ем пол­ков но­во­го строя и впер­вые был упо­мя­нут в во­ин­ском ус­та­ве «Уче­ние и хит­рость рат­но­го строе­ния пе­хот­ных лю­дей» (1647 год). В ки­ра­сир­ских (1731-1796 года) и ка­ра­би­нер­ных (1763-1796 года) пол­ках су­щест­во­ва­ло зва­ние еф­рейт-Капрал, ко­то­рое при­сваи­ва­лось во­ен­но­слу­жа­щим, вы­пол­няв­шим обя­зан­но­сти по­мощ­ни­ка зна­ме­нос­ца. В 1-й половине XIX века за­ме­не­но зва­ни­ем от­де­лён­но­го (млад­ше­го) ун­тер-офи­це­ра.

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