КАППУЧЧИЛЛИ ПЬЕРО
КАППУЧЧИЛЛИ ПЬЕРО - итальянский певец (баритон).
Пению учился у Л. Донаджо в Триесте. 1-я премия Международного конкурса имени Дж. Виотти в Верчелли (Италия, 1956 год). В 1957 году дебютировал на сцене «Нового театра» в Милане (Тонио в опере «Паяцы» Р. Леонкавалло). Пел в оперных театрах Италии (с 1964 года регулярно в «Ла Скала»), гастролировал в «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк, 1960 год), Большом театре (Москва, 1964 год), театрах «Ковент-Гарден» (Лондон, 1967 год), «Лирическая опера» (Чикаго, 1969 год), Парижской опере (1973 год), на других ведущих оперных сценах мира. Участник Зальцбургского фестиваля (с 1975 года). Один из крупнейших баритонов 1970-1980-х годов. Основа репертуара - итальянская опера XIX - начала XX веков. В 1992 году оставил сцену. Среди многих аудиозаписей с его участием - оперы «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти (1959 год, в заглавной роли - М. Каллас), «Симон Бокканегра» и «Макбет» Дж. Верди (обе оперы - дирижёр К. Аббадо).