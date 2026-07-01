КАППУЧЧИЛЛИ ПЬЕРО

КАППУЧЧИЛЛИ ПЬЕРО - итальянский пе­вец (ба­ри­тон).

Пе­нию учил­ся у Л. До­над­жо в Трие­сте. 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени Дж. Ви­от­ти в Вер­чел­ли (Ита­лия, 1956 год). В 1957 году де­бю­ти­ро­вал на сце­не «Но­во­го те­ат­ра» в Ми­ла­не (То­нио в опе­ре «Пая­цы» Р. Ле­он­ка­вал­ло). Пел в опер­ных те­ат­рах Ита­лии (с 1964 года ре­гу­ляр­но в «Ла Ска­ла»), га­ст­ро­ли­ро­вал в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Нью-Йорк, 1960 год), Боль­шом те­ат­ре (Мо­ск­ва, 1964 год), те­ат­рах «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон, 1967 год), «Ли­ри­че­ская опе­ра» (Чи­ка­го, 1969 год), Па­риж­ской опе­ре (1973 год), на других ве­ду­щих опер­ных сце­нах ми­ра. Уча­ст­ник Зальц­бург­ско­го фес­ти­ва­ля (с 1975 года). Один из круп­ней­ших ба­ри­то­нов 1970-1980-х годов. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - итальянская опе­ра XIX - начала XX веков. В 1992 году ос­та­вил сце­ну. Сре­ди многих аудио­за­пи­сей с его уча­сти­ем - опе­ры «Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти (1959 год, в за­глав­ной ро­ли - М. Кал­лас), «Си­мон Бок­ка­не­гра» и «Мак­бет» Дж. Вер­ди (обе опе­ры - ди­ри­жёр К. Аб­ба­до).