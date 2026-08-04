КАППОВСКИЙ ПУТЧ

КАППОВСКИЙ ПУТЧ 1920 года - путч Кап­па-Лют­тви­ца (Kapp-Putsch; Kapp-Lütt­witz-Putsch), во­енный мя­теж в Гер­ма­нии с це­лью свер­же­ния пра­ви­тель­ст­ва Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки .

Ор­га­ни­зо­ван пред­ста­ви­те­ля­ми рейхс­ве­ра под руководством ге­не­ра­лов В. фон Лют­тви­ца и Э. Лю­ден­дор­фа и пра­во­ра­ди­каль­ны­ми по­ли­ти­ка­ми во гла­ве с В. Кап­пом. Це­лью Капповского путча бы­ло ус­та­нов­ле­ние во­енной дик­та­ту­ры. За­го­вор­щи­ки, опи­рав­шие­ся на доб­ро­воль­че­ские кор­пу­са, 10 мар­та стя­ну­ли час­ти к Бер­ли­ну и предъ­я­ви­ли пра­ви­тель­ст­ву уль­ти­ма­тум, по­тре­бо­вав рос­пус­ка Национального со­б­ра­ния, про­ве­де­ния пе­ре­вы­бо­ров пре­зи­ден­та и от­ка­за от вы­пол­не­ния ус­ло­вий Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года, ка­сав­ших­ся со­кра­ще­ний чис­лен­но­сти рейхс­ве­ра на 100 тысяч человек. Пра­ви­тель­ст­во не при­ня­ло мер про­тив мя­теж­ни­ков. Ут­ром 13 мар­та час­ти под ко­мандованием Лют­тви­ца, в том числе морская бри­га­да Г. Эр­хард­та, за­ня­ли бер­лин­ский пра­ви­тельственный квар­тал и про­воз­гла­си­ли Кап­па канц­ле­ром Гер­ма­нии. Пре­зи­дент Ф. Эберт и пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с со­ци­ал-де­мо­кра­том Г. Бау­эром ос­та­ви­ли сто­ли­цу и пе­ре­еха­ли в Штут­гарт. Со­про­тив­ле­ние пут­чи­стам ока­за­ли ши­ро­кие слои на­се­ле­ния Гер­ма­нии. По при­зы­ву проф­сою­зов на­ча­лась все­об­щая за­бас­тов­ка, в ко­то­рой при­ня­ли уча­стие свыше 12 миллионов человек. Боль­шин­ст­во чи­нов­ни­ков и ко­ман­до­ва­ния рейхс­ве­ра со­хра­ни­ли вер­ность рес­пуб­ли­кан­ско­му пра­ви­тель­ст­ву. По­ра­же­нию пут­чи­стов спо­соб­ст­во­ва­ло так­же от­сут­ст­вие един­ст­ва в их собственных ря­дах. В те­че­ние 5 дней Капповский путч был по­дав­лен. 17 мар­та Капп бе­жал в Шве­цию. По­пыт­ки ле­вых сил до­бить­ся пе­ре­рас­та­ния все­об­щей за­бас­тов­ки в «про­ле­тар­скую ре­во­лю­цию» за­кон­чи­лись по­ра­же­ни­ем. Для по­дав­ле­ния ре­во­люционных вы­сту­п­ле­ний, осо­бен­но ак­тив­ных в Сак­со­нии, Тю­рин­гии и Рур­ской области, пра­ви­тель­ст­во ис­поль­зо­ва­ло доб­ро­вольческие кор­пу­са, вклю­чая морскую бри­га­ду Эр­хард­та.

Ис­точник:

Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorf-Putsch: Dokumente / Hrsg. von Е. Könnemann, G. Schulze. Münch., 2002.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)