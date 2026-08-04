КАППОВСКИЙ ПУТЧ
КАППОВСКИЙ ПУТЧ 1920 года - путч Каппа-Люттвица (Kapp-Putsch; Kapp-Lüttwitz-Putsch), военный мятеж в Германии с целью свержения правительства Веймарской республики.
Организован представителями рейхсвера под руководством генералов В. фон Люттвица и Э. Людендорфа и праворадикальными политиками во главе с В. Каппом. Целью Капповского путча было установление военной диктатуры. Заговорщики, опиравшиеся на добровольческие корпуса, 10 марта стянули части к Берлину и предъявили правительству ультиматум, потребовав роспуска Национального собрания, проведения перевыборов президента и отказа от выполнения условий Версальского мирного договора 1919 года, касавшихся сокращений численности рейхсвера на 100 тысяч человек. Правительство не приняло мер против мятежников. Утром 13 марта части под командованием Люттвица, в том числе морская бригада Г. Эрхардта, заняли берлинский правительственный квартал и провозгласили Каппа канцлером Германии. Президент Ф. Эберт и правительство во главе с социал-демократом Г. Бауэром оставили столицу и переехали в Штутгарт. Сопротивление путчистам оказали широкие слои населения Германии. По призыву профсоюзов началась всеобщая забастовка, в которой приняли участие свыше 12 миллионов человек. Большинство чиновников и командования рейхсвера сохранили верность республиканскому правительству. Поражению путчистов способствовало также отсутствие единства в их собственных рядах. В течение 5 дней Капповский путч был подавлен. 17 марта Капп бежал в Швецию. Попытки левых сил добиться перерастания всеобщей забастовки в «пролетарскую революцию» закончились поражением. Для подавления революционных выступлений, особенно активных в Саксонии, Тюрингии и Рурской области, правительство использовало добровольческие корпуса, включая морскую бригаду Эрхардта.
Источник:
Der Kapp-Lüttwitz-Ludendorf-Putsch: Dokumente / Hrsg. von Е. Könnemann, G. Schulze. Münch., 2002.