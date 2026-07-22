КАППЕЛЬ ВЛАДИМИР ОСКАРОВИЧ
КАППЕЛЬ ВЛАДИМИР ОСКАРОВИЧ - российский военачальник, деятель Белого движения, генерал-лейтенант (1919 год).
Из дворян. Окончил 2-й кадетский корпус в Санкт-Петербурге (1901 год), Николаевское кавалерийское училище (1903 год), Академию Генерального Штаба (1913 год) и Офицерскую кавалерийскую школу (1914 год). На военной службе с 1899 года. Участник 1-й мировой войны, воевал на Юго-Западе и Румынских фронтах, подполковник (1916 год).
В декабре 1917 года уволен из армии, проживал с семьёй в городе Пермь. В мае 1918 года вступил в рабоче-крестьянскую красную армию, служил в штабе Приволжского военного округа (город Самара). В ходе Чехословацкого корпуса выступления 1918 года Каппель, возглавив отряд добровольцев (около 350 человек), участвовал в свержении советской власти в Самаре и установлении власти Комитета членов Учредительного собрания. С июня 1918 года Каппель со своим отрядом воевал в составе Поволжской народной армии. Отличился в боях с советскими войсками в Поволжье, руководил взятием Симбирска и Казани.
В ноябре 1918 года Каппель перешёл на сторону адмирала А.В. Колчака, участвовал в разгоне съезда членов Учредительного собрания в Уфе (декабрь 1918 года). С января 1919 года командовал 1-м Волжским корпусом Западной армии (смотрите Колчака армии), с июля - Волжской группой войск 3-й (бывшей Западной) армии, действовавших в Приуралье, на Урале и в Западной Сибири. В октябре-ноябре 1919 года командующий так называемой Московской группой армий, с ноября - 3-й армией Восточного фронта. После оставления Омска (декабрь 1919 года) назначен главнокомандующим войсками Восточного фронта.
В январе 1920 года, выведя остатки войск из окружения под Красноярском, Каппель планировал с ходу овладеть Иркутском, но при переходе по льду реки Кан (приток Енисея) провалился в полынью, отморозил ноги (началась гангрена), заболел двусторонним воспалением лёгких и умер. Тело Каппеля было погребено в Чите (20 февраля), осенью 1920 года прах перевезён в город Харбин (Китай) и захоронен в ограде церкви в честь Иверской иконы Божией Матери. В январе 2007 года останки Каппеля перезахоронены в Донском монастыре в Москве.
Награждён орденами Святого Георгия 4-й (июнь 1919 года) и 3-й (сентябрь 1919 года) степеней.