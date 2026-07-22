КАППЕЛЬ ВЛАДИМИР ОСКАРОВИЧ

КАППЕЛЬ ВЛАДИМИР ОСКАРОВИЧ - российский вое­на­чаль­ник, дея­тель Бе­ло­го дви­же­ния , генерал-лейтенант (1919 год).

Из дво­рян. Окон­чил 2-й ка­дет­ский кор­пус в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1901 год), Ни­ко­ла­ев­ское кавалерийское училище (1903 год), Ака­де­мию Генерального Штаба (1913 год) и Офи­цер­скую кавалерийскую шко­лу (1914 год). На во­енной служ­бе с 1899 года. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , вое­вал на Юго-Западе и Румынских фрон­тах, под­пол­ков­ник (1916 год).

В декабре 1917 года уво­лен из ар­мии, про­жи­вал с семь­ёй в городе Пермь. В мае 1918 года всту­пил в рабоче-крестьянскую красную армию , слу­жил в шта­бе При­волж­ско­го военного округа (город Са­ма­ра). В хо­де Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года Каппель, воз­гла­вив от­ряд доб­ро­воль­цев (около 350 человек), уча­ст­во­вал в свер­же­нии советской вла­сти в Са­ма­ре и уста­нов­ле­нии вла­сти Ко­ми­те­та чле­нов Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния. С ию­ня 1918 года Каппель со сво­им от­ря­дом вое­вал в со­ста­ве По­волж­ской на­род­ной ар­мии. От­ли­чил­ся в бо­ях с советскими вой­ска­ми в По­вол­жье, ру­ко­во­дил взя­ти­ем Сим­бир­ска и Ка­за­ни.

В но­ябре 1918 года Каппель пе­ре­шёл на сто­ро­ну адмирала А.В. Кол­ча­ка , уча­ст­во­вал в раз­го­не съез­да чле­нов Уч­ре­дительного со­б­ра­ния в Уфе (декабрь 1918 года). С января 1919 года ко­ман­до­вал 1-м Волж­ским кор­пу­сом Западной ар­мии (смотрите Кол­ча­ка ар­мии ), с ию­ля - Волж­ской груп­пой войск 3-й (бывшей Западной) ар­мии, дей­ст­во­вав­ших в При­ура­лье, на Ура­ле и в Западной Си­би­ри. В октябре-но­ябре 1919 года ко­мандующий так называемой Мо­с­ков­ской груп­пой ар­мий, с но­ября - 3-й ар­ми­ей Восточного фрон­та. По­сле ос­тав­ле­ния Ом­ска (декабрь 1919 года) на­зна­чен глав­но­ко­мандующим вой­ска­ми Восточного фрон­та.

В январе 1920 года, вы­ве­дя ос­тат­ки войск из ок­ру­же­ния под Крас­но­яр­ском, Каппель пла­ни­ро­вал с хо­ду ов­ла­деть Ир­кут­ском, но при пе­ре­хо­де по льду реки Кан (при­ток Ени­сея) про­ва­лил­ся в по­лы­нью, от­мо­ро­зил но­ги (на­ча­лась ган­гре­на), за­бо­лел дву­сто­рон­ним вос­па­ле­ни­ем лёг­ких и умер. Те­ло Каппеля бы­ло по­гре­бе­но в Чи­те (20 февраля), осе­нью 1920 года прах пе­ре­ве­зён в город Хар­бин (Ки­тай) и за­хо­ро­нен в ог­ра­де церк­ви в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри. В январе 2007 года ос­тан­ки Каппеля пе­ре­за­хо­ро­не­ны в Дон­ском монастыре в Мо­ск­ве.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ге­ор­гия 4-й (июнь 1919 года) и 3-й (сентябрь 1919 года) сте­пе­ней.