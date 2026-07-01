КАППАДОКИЙСКИЕ ТАБЛИЧКИ

Каппадокийские таблички — глиняные таблички с текстами на старо-ассирийском диалекте аккадского языка, выполненными старо-ассирийской клинописью.

К. т. известны уже с конца XIX в., но основной их источник был обнаружен экспедицией Б. Грозного в 1925 к северо-востоку от турецкого г. Кайсери на территории древнего Каниша в Вост. Анатолии (античная Каппадокия , отсюда название табличек). С 1948 раскопки, регулярно проводившиеся Турецким историческим обществом (Т. и Н. Эзгюч и др.), выявили тысячи новых табличек, большая часть которых не опубликована. Отдельные таблички сходного типа были найдены в Алишар-Хеюке и в Богазкёйском архиве.

К. т., относящиеся к первым векам II тысячелетия до н. э., представляют собой деловые документы, отражающие деятельность ассирийских торговых колоний в Центральной Анатолии. Это счета, договоры займа/залога, административные документы, переписка и т. п.; известны три фрагмента устава торговой общины (kārum) Каниша. Наличие в К. т. индоевропейской (хетто-лувийской) лексики позволяет сделать вывод о смешанном характере местного населения. О культурной преемственности в регионе свидетельствует тот факт, что в К. т. обнаруживаются прототипы более поздних знаков так называемого хетто-лувийского иероглифического письма (например, «голова быка», «дерево», «птица», «Солнечный бог Неба» и др.), которые могли использоваться в качестве мнемонических знаков в культе и хозяйственной деятельности (Вяч. Вс. Иванов).

Лит.: Smith S. Cuneiform Texts from Cappadocian Tablets in the British Museum. Part I. London, 1921; Özgüç T. Kültepe Kaniš. Ankara, 1959; Garelli P. Les Assyriens en Cappadoce. Paris, 1963; Янковская Н. Б. Клинописные тексты из Кюльтепе в собраниях СССР (Письма и документы торгового объединения в Малой Азии XIX в. до н. э). М., 1968; Michel C. Correspondance des marchands de Kanish au début du IIe mill. av. J.-C. Paris, 2001; Никитина А. Д. Этнический состав международной торговой колонии Каниша (XIX в. до н. э.) // Вестник древней истории. 2004. № 3.