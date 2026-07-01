КАППАДОКИЙСКИЕ ОТЦЫ
КАППАДОКИЙСКИЕ ОТЦЫ - употребляемый в литературе с середины XIX века термин для обозначения христианских богословов 2-й половины IV века, происходивших из Каппадокии.
Употребляемый в литературе с середины XIX века термин для обозначения христианских богословов 2-й половины IV века, происходивших из Каппадокии, - святителей Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского. Иногда к Каппадокийским отцам присоединяют Амфилохия Иконийского (двоюродного брата Григория Богослова и ученика Василия Великого), Евагрия Понтийского, диакона Григория Назианского, а также представителя более раннего поколения Григория Чудотворца, «апостола Каппадокии».
Понятие «Каппадокийские отцы» обозначает не богословскую школу (каковыми были, например, Александрийская школа и Антиохийская школа), а представителей каппадокийского епископата, которые сыграли значительную роль в становлении православного богословия: учения о Святой Троице (утверждение понятия единосущия, различение сущности и ипостаси), богословия Святого Духа, христологии. С Каппадокийскими отцами связано развитие православного монашества, а также решение острых церковно-политических вопросов современной им эпохи. Они оказали большое влияние на Иоанна Златоуста, Феодорита Кирского, Льва I Великого и других богословов. Сочинения Василия Великого и Григория Богослова с древности имеют богатую рукописную традицию и множество переводов. Наследие Григория Нисского долгое время оставалось менее востребованным, но в XX веке интерес к нему необычайно возрос.