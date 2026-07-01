КАППАДОКИЙСКИЕ ОТЦЫ

КАППАДОКИЙСКИЕ ОТЦЫ - у пот­реб­ляе­мый в литературе с середины XIX века тер­мин для обозна­че­ния хри­сти­ан­ских бо­го­сло­вов 2-й половины IV века, про­ис­хо­див­ших из Кап­па­до­кии.

Упот­реб­ляе­мый в литературе с середины XIX века тер­мин для обозна­че­ния хри­сти­ан­ских бо­го­сло­вов 2-й половины IV века, про­ис­хо­див­ших из Кап­па­до­кии, - свя­ти­те­лей Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, Гри­го­рия Бо­го­сло­ва и Гри­го­рия Нис­ско­го. Ино­гда к Каппадокийским отцам при­сое­ди­ня­ют Ам­фи­ло­хия Ико­ний­ско­го (двою­род­но­го бра­та Гри­го­рия Бо­го­сло­ва и уче­ни­ка Ва­си­лия Ве­ли­ко­го), Еваг­рия Пон­тий­ско­го, диа­ко­на Гри­го­рия На­зи­ан­ско­го, а так­же пред­ста­ви­те­ля бо­лее ран­не­го по­ко­ле­ния Гри­го­рия Чу­до­твор­ца , «апо­сто­ла Кап­па­до­кии».

По­ня­тие «Каппадокийские отцы» обо­зна­ча­ет не бо­го­слов­скую шко­лу (ка­ко­вы­ми бы­ли, например, Алек­сан­д­рий­ская шко­ла и Ан­ти­охий­ская шко­ла), а пред­ста­ви­те­лей кап­па­до­кий­ско­го епи­ско­па­та, ко­то­рые сы­гра­ли зна­чительную роль в ста­нов­ле­нии пра­во­слав­но­го бо­госло­вия: уче­ния о Святой Трои­це (ут­вержде­ние по­ня­тия еди­но­су­щия, раз­ли­че­ние сущ­но­сти и ипо­ста­си), бо­го­сло­вия Святого Ду­ха, хри­сто­ло­гии. С Каппадокийскими отцами свя­за­но раз­ви­тие пра­во­слав­но­го мо­на­ше­ст­ва, а так­же ре­ше­ние ост­рых цер­ков­но-по­ли­тических во­про­сов со­вре­мен­ной им эпо­хи. Они ока­за­ли боль­шое влия­ние на Ио­ан­на Зла­то­ус­та, Фео­до­ри­та Кир­ско­го, Льва I Ве­ли­ко­го и других бо­го­сло­вов. Со­чи­не­ния Ва­си­лия Ве­ли­ко­го и Гри­го­рия Бо­го­сло­ва с древ­но­сти име­ют бо­га­тую ру­ко­пис­ную тра­ди­цию и мно­же­ст­во пе­ре­во­дов. На­сле­дие Гри­го­рия Нис­ско­го дол­гое вре­мя ос­та­ва­лось ме­нее вос­тре­бо­ван­ным, но в XX веке ин­те­рес к не­му не­обы­чай­но воз­рос.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)