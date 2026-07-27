КАППАДOКИЯ (др.-греч. Καππαδοκία; лат. Cappadocia)

Область на востоке Малой Азии.

Простиралась от р. Галис на западе и Черного моря на севере до гор Тавра на юге. До 547 г. до н.э. была лидийской сатрапией, затем персидской. Персы разделили Каппадокию на две части: Великую Каппадокию, занимавшую внутренние области, и Малую, выходившую к Черному морю ( Пафлагонию ); в эпоху эллинизма и позже под Каппадокией понимали именно Великую.

С 302 г. до н.э., после того, как Ариарат II, сын сатрапа Ариарата I, разбил македонского полководца Аминту, она стала самостоятельным государством под управлением династии Ариартидов. Ариарат III участвовал в войне с Римом на стороне Антиоха III, за что должен был выплатить контрибуцию римлянам; после этого он стал союзником Рима и Пергама. При нем же началась война с царем Понта Фарнаком, которая закончилась победой Каппадокии. Во II в. до н.э. Ариартиды потеряли свои владения в Армении, позже за участие в подавлении восстания Аристоника римляне присоединили к Каппадокии Ликаонию и Киликию .

В эпоху Митридатовых войн Каппадокия была одним из главных театров военных действий, в итоге став римским вассальным царством, а в 17 г н.э. Тиберий включил ее в состав Римской империи. В это время в Каппадокии было только два крупных города – Тиана и Мазака. Ее стратегическую важность определяли близость к Армении и Парфии и практически постоянные военные действия; в 74 г. для облегчения обороны Галатия , Каппадокия и Понт были объединены в одну провинцию – Галатию. В 114 г. часть Каппадокии вошла в состав римской провинции Армения. В 131-137 г. Каппадокией управлял Флавий Арриан, отразивший набег аланов.

В III в. Каппадокия подвергалась набегам персов, в 264 г. была опустошена готами, затем вошла в состав Пальмирского царства Зенобии , и 372 г. после сопротивления была снова включена в Римскую империю Аврелианом.

Христианство начало распространяться в Каппадокии с I в., ее жители упоминаются уже в Новом Завете, а в IV в. ее прославили каппадокийские уроженцы Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Богослов.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев