КАПОТЕ ТРУМЭН
КАПОТЕ Трумэн (псевдоним; настоящая фамилия - Персонс, Persons) - американский писатель.
С 6 лет воспитывался у родственников в Алабаме, с 1933 года жил в Нью-Йорке. С 1941 года работал журналистом. Дебютировал романом «Другие голоса, другие комнаты» («Other voices, other rooms», 1948 год, русский перевод 1993 года), в котором описал становление подростка, постигающего мир. В центре творчества Капоте - эстетизация поведения молодых маргиналов, их отчаянных поступков, идущих вразрез с моральными нормами: романы «Древо ночи» («A tree of night», 1949 год), «Луговая арфа» («The grass harp», 1951 год), а также снискавший наибольший успех роман «Завтрак у Тиффани» («Breakfast at Tiffany’s», 1958 год, русский перевод 1965 года; экранизация Б. Эдвардса, 1961 год). Известность получил написанный в манере журналистского расследования роман-репортаж «Хладнокровно» («In cold blood», 1965 год, сокращенный русский перевод под названием «Обыкновенное убийство», 1966 год), в котором тщательно, с использованием документальных источников, воссоздана история двух убийц, приговорённых к смерти. Умер от передозировки наркотиков.
Сочинения:
The complete stories. N. Y., 2004;
Летний круиз. СПб., 2007.