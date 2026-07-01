КАПОТЕ ТРУМЭН

КАПОТЕ Трумэн ( псевдоним ; настоящая фамилия - Пер­сонс, Persons) - американский пи­са­тель.

С 6 лет вос­пи­ты­вал­ся у род­ст­вен­ни­ков в Ала­ба­ме, с 1933 года жил в Нью-Йор­ке . С 1941 года ра­бо­тал жур­на­ли­стом. Де­бю­ти­ро­вал ро­ма­ном «Дру­гие го­ло­са, дру­гие ком­на­ты» («Other voices, other rooms», 1948 год, русский перевод 1993 года), в ко­то­ром опи­сал ста­нов­ле­ние под­ро­ст­ка, по­сти­гаю­ще­го мир. В цен­тре твор­че­ст­ва Капоте - эс­те­ти­за­ция по­ве­де­ния мо­ло­дых мар­ги­на­лов, их от­ча­ян­ных по­ступ­ков, иду­щих враз­рез с мо­раль­ны­ми нор­ма­ми: ро­ма­ны «Дре­во но­чи» («A tree of night», 1949 год), «Лу­го­вая ар­фа» («The grass harp», 1951 год), а так­же сни­скав­ший наи­боль­ший ус­пех ро­ман «Зав­трак у Тиф­фа­ни» («Breakfast at Tiffany’s», 1958 год, русский перевод 1965 года; эк­ра­ни­за­ция Б. Эд­вар­дса, 1961 год). Из­вест­ность по­лу­чил на­пи­сан­ный в ма­не­ре жур­на­ли­ст­ско­го рас­сле­до­ва­ния ро­ман-ре­пор­таж «Хлад­но­кров­но» («In cold blood», 1965 год, сокращенный русский перевод под названием «Обык­но­вен­ное убий­ст­во», 1966 год), в ко­то­ром тща­тель­но, с ис­поль­зо­ва­ни­ем до­ку­мен­таль­ных ис­точ­ни­ков, вос­соз­да­на ис­то­рия двух убийц, при­го­во­рён­ных к смер­ти. Умер от пе­ре­до­зи­ров­ки нар­ко­ти­ков.

Сочинения:

The complete stories. N. Y., 2004;

Лет­ний кру­из. СПб., 2007.