КАПОШВАР

КАПОШВАР - го­род в Венг­рии, административный центр об­лас­ти (ме­дье) Шо­модь.

Население 66,6 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в юго-западной час­ти стра­ны, на рав­ни­не Ду­нан­туль, на реке Ка­пош (бас­сейн Ду­ная). Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Близ Капошвара - неф­те­про­вод «Ад­рия» (Оми­шаль, Хор­ва­тия - Саз­ха­лом­бат­та, Венг­рия).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся под названием Ка­пош (Kapos, латинское Copus) в 1009 году. В 1555-1686 годах под вла­стью Ос­ман­ской им­пе­рии . В 1703 году по­лу­чил пра­во на про­ве­де­ние яр­ма­рок, с 1749 года административный центр ко­ми­та­та Шо­модь. Во 2-й половине XIX века бы­ст­ро раз­ви­вал­ся в ре­зуль­та­те строи­тель­ст­ва железно-дорожной ли­нии, свя­зав­шей Бу­да­пешт с За­гре­бом (1872 год). В 1942 году по­лу­чил му­ни­ци­паль­ные пра­ва. В 1950 и 1973 годах к Капошвару бы­ло при­со­еди­не­но несколько близ­ле­жа­щих об­щин. С 1993 года ре­зи­ден­ция епи­ско­па.

Со­хра­ни­лись руи­ны средне-вековой кре­по­сти и аб­бат­ст­ва бе­не­дик­тин­цев (ос­но­ва­но в 1061 году; до раз­ру­ше­ния мо­на­стыр­ский ком­плекс со­че­тал эле­мен­ты ро­ман­ско­го и го­ти­че­ско­го сти­лей). На главной пло­ща­ди Л. Ко­шу­та - церковь Бо­го­ро­ди­цы в нео­го­ти­че­ском сти­ле (XVIII век, пе­ре­строе­на в XIX веке, с 1993 года со­бор­ная), Городская ра­ту­ша в сти­ле эк­лек­ти­ки (начало XIX века, пе­ре­строе­на в 1902-1904 годах, ар­хи­тек­то­ры Д. Ко­па­цек и Р. Кер­тес), ста­туя сятого Яна Не­по­му­ка (конец XVIII века). Ба­роч­ные ка­пел­ла Святого До­на­та (начало XVIII века, пе­ре­строе­на в XIX веке), церковь Святого Яна Не­по­му­ка (1779-1781 годы); ка­пел­ла Рас­пя­тия (1893 год), ста­туи Де­вы Ма­рии (ро­ко­ко, 1770 год), святого Ро­ха (1766 год) и святого Фло­риа­на (2-я половина XVIII века). Сре­ди па­мят­ни­ков гражданской ар­хи­тек­ту­ры: дом До­ро­теи в сти­ле позд­не­го ба­рок­ко (бывший особ­няк се­мьи Эс­тер­ха­зи), зда­ние Му­зея об­лас­ти Шо­модь (пер­во­на­чаль­но - ба­роч­ное, во 2-й половине XIX века пе­ре­строе­но в сти­ле эк­лек­ти­ки) с фон­та­ном (1930 год), ап­те­ка (1774 год; в сти­ле ба­рок­ко, фа­сад пе­ре­стро­ен в XIX веке в сти­ле эк­лек­ти­ки); зда­ния ка­то­лической шко­лы (1860 год; ра­нее - жен­ский мо­на­стырь), те­ат­ра Г. Чи­ки в сти­ле мо­дерн (1911 год), гос­ти­ни­цы «Эр­же­бет». Эле­мен­ты эк­лек­ти­ки при­об­ре­ли со­ору­же­ния, из­на­чаль­но по­стро­ен­ные в сти­ле не­оклас­си­циз­ма, – зда­ния народной выс­шей шко­лы (1832 год), му­зея (1828-1832 годы), бывшей ок­руж­ной тюрь­мы (1828 год), боль­ни­цы (1846 год).Университет (2000 год), фа­куль­тет Сельско - хозяйственного университета Пан­но­нии. Му­зеи: об­лас­ти Шо­модь (1909 год; в том числе кол­лек­ция кар­тин ху­дож­ни­ка- пост­им­прес­сио­ни­ста Й. Рипль-Ро­наи, га­ле­рея современного искусства Ва­са­ри), ки­но­ис­кус­ст­ва (един­ст­вен­ный в Венг­рии). Те­атр Г. Чи­ки. Кон­но­спор­тив­ная ака­де­мия «Пан­нон» (ве­ду­щая в стра­не), свыше 10 школ и клу­бов вер­хо­вой ез­ды. Про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные со­рев­но­ва­ния по кон­ку­ру и вы­езд­ке.

В промышленности ве­ду­щее ме­сто за­ни­ма­ют пе­ре­ра­бот­ка сельско-хозяйственного сы­рья - про­изводство мяс­ных про­дук­тов, кон­сер­вов и по­лу­фаб­ри­ка­тов, са­ха­ра, а так­же био­то­п­ли­ва (из са­хар­ной свёк­лы). Пред­при­ятия элек­трон­ной и элек­тро­тех­нической промышленности: про­изводство элек­трон­ных ком­по­нен­тов (за­во­ды ком­па­ний «Eaton Electric» и «Videoton»), бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров (EFEN), элек­трических утю­гов («Videoton»), те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­но­го обо­ру­до­ва­ния и другие. Ав­то­бус­ный за­вод (до начала 1990-х годов при­над­ле­жал объ­е­ди­не­нию «Ikarus», с 2006 года уп­рав­ляет­ся фон­дом «Homerica»). Лёг­кая (тек­стиль­ная, швей­ная, ко­же­вен­но-обув­ная), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность; про­изводство строй­ма­те­риа­лов (кир­пич­ный за­вод и другие). Баль­нео­ло­гический ку­рорт.

Близ Капошвара, в Сен­не, - Эт­но­гра­фический му­зей под от­кры­тым не­бом.

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