КАПОШВАР
КАПОШВАР - город в Венгрии, административный центр области (медье) Шомодь.
Население 66,6 тысяч человек (2008 год). Расположен в юго-западной части страны, на равнине Дунантуль, на реке Капош (бассейн Дуная). Узел автомобильных и железных дорог. Близ Капошвара - нефтепровод «Адрия» (Омишаль, Хорватия - Сазхаломбатта, Венгрия).
Впервые упоминается под названием Капош (Kapos, латинское Copus) в 1009 году. В 1555-1686 годах под властью Османской империи. В 1703 году получил право на проведение ярмарок, с 1749 года административный центр комитата Шомодь. Во 2-й половине XIX века быстро развивался в результате строительства железно-дорожной линии, связавшей Будапешт с Загребом (1872 год). В 1942 году получил муниципальные права. В 1950 и 1973 годах к Капошвару было присоединено несколько близлежащих общин. С 1993 года резиденция епископа.
Сохранились руины средне-вековой крепости и аббатства бенедиктинцев (основано в 1061 году; до разрушения монастырский комплекс сочетал элементы романского и готического стилей). На главной площади Л. Кошута - церковь Богородицы в неоготическом стиле (XVIII век, перестроена в XIX веке, с 1993 года соборная), Городская ратуша в стиле эклектики (начало XIX века, перестроена в 1902-1904 годах, архитекторы Д. Копацек и Р. Кертес), статуя сятого Яна Непомука (конец XVIII века). Барочные капелла Святого Доната (начало XVIII века, перестроена в XIX веке), церковь Святого Яна Непомука (1779-1781 годы); капелла Распятия (1893 год), статуи Девы Марии (рококо, 1770 год), святого Роха (1766 год) и святого Флориана (2-я половина XVIII века). Среди памятников гражданской архитектуры: дом Доротеи в стиле позднего барокко (бывший особняк семьи Эстерхази), здание Музея области Шомодь (первоначально - барочное, во 2-й половине XIX века перестроено в стиле эклектики) с фонтаном (1930 год), аптека (1774 год; в стиле барокко, фасад перестроен в XIX веке в стиле эклектики); здания католической школы (1860 год; ранее - женский монастырь), театра Г. Чики в стиле модерн (1911 год), гостиницы «Эржебет». Элементы эклектики приобрели сооружения, изначально построенные в стиле неоклассицизма, – здания народной высшей школы (1832 год), музея (1828-1832 годы), бывшей окружной тюрьмы (1828 год), больницы (1846 год).Университет (2000 год), факультет Сельско - хозяйственного университета Паннонии. Музеи: области Шомодь (1909 год; в том числе коллекция картин художника-постимпрессиониста Й. Рипль-Ронаи, галерея современного искусства Васари), киноискусства (единственный в Венгрии). Театр Г. Чики. Конноспортивная академия «Паннон» (ведущая в стране), свыше 10 школ и клубов верховой езды. Проводятся международные соревнования по конкуру и выездке.
В промышленности ведущее место занимают переработка сельско-хозяйственного сырья - производство мясных продуктов, консервов и полуфабрикатов, сахара, а также биотоплива (из сахарной свёклы). Предприятия электронной и электротехнической промышленности: производство электронных компонентов (заводы компаний «Eaton Electric» и «Videoton»), бытовых электроприборов (EFEN), электрических утюгов («Videoton»), телекоммуникационного оборудования и другие. Автобусный завод (до начала 1990-х годов принадлежал объединению «Ikarus», с 2006 года управляется фондом «Homerica»). Лёгкая (текстильная, швейная, кожевенно-обувная), деревообрабатывающая промышленность; производство стройматериалов (кирпичный завод и другие). Бальнеологический курорт.
Близ Капошвара, в Сенне, - Этнографический музей под открытым небом.