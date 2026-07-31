КАПОРЕТТО
КАПОРЕТТО - селение в Северной Италии, на реке Изонцо, в районе которого 24.10-09.11.1917 года произошло самое крупное сражение Первой мировой войны в горных условиях.
В нём германские и австро-венгерские войска разгромили итальянские 2-ю и 3-ю армии. 24 октября германская 14-я армия под командованием генерала О. фон Белова, усиленная австро-венгерскими дивизиями (всего более 200 тысяч человек, свыше 1,9 тысяч орудий и миномётов, около 1 тысячи газомётов), после 6-часовой артиллерийской подготовки с применением тяжёлой артиллерии и химического оружия перешла в наступление на участке Плеццо - Тольмино против частей италянской 2-й армии (командующий - генерал Л. Капелло, свыше 250 тысяч человек, свыше 3 тысяч орудий и миномётов). Не отвлекаясь на захват труднодоступных горных итальянских позиций, ударные отряды наступающих уже к 25 октября вышли на равнину, угрожая флангам и тылу итальянских 2-й и 3-й армий. В то же время, сковывая итальянские части с фронта, в наступление перешли австро-венгерские 2-я и 10-я армии (под общим командованием генерала С. Бороевича). Медлительность итальянского командования (главнокомандующий генерал Л. Кадорна отдал приказ об общем отступлении только 27 октября) привела к полному разгрому 2-й и беспорядочному отходу 3-й армии. За одну ночь итальянские войска оставили позиции, которые были ими завоёваны в течение двух лет, наступающие захватили огромные военные запасы и практически всю артиллерию. Неудачная попытка восстановить фронт на реке Тальяменто привела к разгрому и 3-й армии, после чего беспорядочное отступление продолжалось до реки Пьяве. 9 ноября через неё переправились последние итальянские части. На рубеже реки Пьяве с помощью 12 (по другим сведениям - 6) английских и французских дивизий в начале ноября фронт удалось стабилизировать. По результатам сражения у Капоретто, в котором с обеих сторон участвовало свыше 2,5 миллионов человек, итальянские войска потеряли свыше 40 тысяч человек убитыми и ранеными, 265 тысяч пленными (по другим данным, их общие потери составили 600 тысяч человек). Противник, до этого ни разу не ступавший на территорию Италии, за 16 дней продвинулся на 100 км, страна оказалась в тяжёлом внутриполитическом кризисе. Изначально ограниченные цели операции (поддержка Австро-Венгрии) не позволили использовать внушительный успех германо-австро-венгерского наступления. Несмотря на то, что Италия не вышла из войны, она вследствие огромных потерь не была способна на активные действия в обозримом будущем, а Германия могла теперь твёрдо рассчитывать на своего австро-венгерского союзника.