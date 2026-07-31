КАПОРЕТТО

КАПОРЕТТО - се­ле­ние в Северной Ита­лии, на реке Изон­цо, в рай­оне ко­то­ро­го 24.10-09.11.1917 года про­изош­ло са­мое круп­ное сра­же­ние Первой ми­ро­вой вой­ны в гор­ных ус­ло­ви­ях.

В нём германские и ав­ст­ро-венгерские вой­ска раз­гро­ми­ли итальянские 2-ю и 3-ю ар­мии. 24 октября германская 14-я ар­мия под ко­мандованием генерала О. фон Бе­ло­ва, уси­лен­ная ав­ст­ро-венгерскими ди­ви­зия­ми (все­го бо­лее 200 тысяч человек, свыше 1,9 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов, около 1 тысячи га­зо­мё­тов), по­сле 6-ча­со­вой артиллерийской под­го­тов­ки с при­ме­не­ни­ем тя­жё­лой ар­тил­ле­рии и хи­мического ору­жия пе­ре­шла в на­сту­п­ле­ние на уча­ст­ке Плец­цо - Толь­ми­но про­тив час­тей италянской 2-й ар­мии (ко­мандующий - генерал Л. Ка­пел­ло, свыше 250 тысяч человек, свыше 3 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов). Не от­вле­ка­ясь на за­хват труд­но­дос­туп­ных гор­ных итальянских по­зи­ций, удар­ные от­ря­ды на­сту­паю­щих уже к 25 октября вы­шли на рав­ни­ну, уг­ро­жая флан­гам и ты­лу итальянских 2-й и 3-й ар­мий. В то же вре­мя, ско­вы­вая итальянские час­ти с фрон­та, в на­сту­п­ле­ние пе­ре­шли ав­ст­ро-венгерские 2-я и 10-я ар­мии (под об­щим ко­ман­до­ва­ни­ем генерала С. Бо­рое­ви­ча). Мед­ли­тель­ность итальянского ко­ман­до­ва­ния (глав­но­ко­мандующий генерал Л. Ка­дор­на от­дал при­каз об об­щем от­сту­п­ле­нии толь­ко 27 октября) при­ве­ла к пол­но­му раз­гро­му 2-й и бес­по­ря­доч­но­му от­хо­ду 3-й ар­мии. За од­ну ночь итальянские вой­ска ос­та­ви­ли по­зи­ции, ко­то­рые бы­ли ими за­воё­ва­ны в те­че­ние двух лет, на­сту­паю­щие за­хва­ти­ли ог­ром­ные во­енные за­па­сы и прак­ти­че­ски всю ар­тил­ле­рию. Не­удач­ная по­пыт­ка вос­ста­но­вить фронт на реке Таль­я­мен­то при­ве­ла к раз­гро­му и 3-й ар­мии, по­сле че­го бес­по­ря­доч­ное от­сту­п­ле­ние про­дол­жа­лось до реки Пья­ве. 9 но­ября че­рез неё пе­ре­пра­ви­лись по­след­ние итальянские час­ти. На ру­бе­же реки Пья­ве с по­мо­щью 12 (по другим све­де­ни­ям - 6) английских и французских ди­ви­зий в на­ча­ле но­яб­ря фронт уда­лось ста­би­ли­зи­ро­вать. По ре­зуль­та­там сра­же­ния у Капоретто, в ко­то­ром с обе­их сто­рон уча­ст­во­ва­ло свыше 2,5 миллионов человек, итальянские вой­ска по­те­ря­ли свыше 40 тысяч человек уби­ты­ми и ра­не­ны­ми, 265 тысяч плен­ны­ми (по другим дан­ным, их об­щие по­те­ри со­ста­ви­ли 600 тысяч человек). Про­тив­ник, до это­го ни ра­зу не сту­пав­ший на тер­ри­то­рию Ита­лии, за 16 дней про­дви­нул­ся на 100 км, стра­на ока­за­лась в тя­жё­лом внут­ри­по­ли­тическом кри­зи­се. Из­на­чаль­но ог­ра­ни­чен­ные це­ли опе­ра­ции (под­держ­ка Ав­ст­ро-Венг­рии ) не по­зво­ли­ли ис­поль­зо­вать вну­ши­тель­ный ус­пех гер­ма­но-ав­ст­ро-венгерского на­сту­п­ле­ния. Не­смот­ря на то, что Ита­лия не вы­шла из вой­ны, она вслед­ст­вие ог­ром­ных по­терь не бы­ла спо­соб­на на ак­тив­ные дей­ст­вия в обо­зри­мом бу­ду­щем, а Гер­ма­ния мог­ла те­перь твёр­до рас­счи­ты­вать на сво­его ав­ст­ро-вен­гер­ско­го со­юз­ни­ка.

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