КАПОДИМОНТЕ

На­цио­наль­ные му­зей и га­ле­реи КАПОДИМОНТЕ (Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte), ху­дожественный му­зей в Не­апо­ле, один из круп­ней­ших в Ита­лии.

Ос­но­ван в 1738 году. Рас­по­ла­га­ет­ся в зда­нии быв­шей ко­ро­лев­ской ре­зи­ден­ции (1738 год, архитектор Дж.А. Мед­ра­но, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1952-1957 годах), по­стро­ен­ной по за­ка­зу ко­ро­ля Не­апо­ля и обе­их Си­ци­лий Кар­ла VII Бур­бо­на для раз­ме­ще­ния в ней кол­лек­ции про­из­ве­де­ний искусства, со­б­ран­ной не­сколь­ки­ми по­ко­ле­ния­ми се­мей­ст­ва Фар­не­зе. Впо­след­ст­вии кол­лек­ция бы­ла до­пол­не­на со­б­ра­ния­ми Бур­бо­нов XVIII-XIX веков, про­из­ве­де­ния­ми из городских и мо­на­стыр­ских церк­вей и но­вы­ми при­обре­те­ния­ми. Му­зей вклю­ча­ет: га­ле­рею Фар­не­зе (со­б­ра­ния ев­ропейской жи­во­пи­си и скульп­ту­ры XIII-XVIII веков, в том числе про­из­ве­де­ния Ма­зач­чо , Ра­фа­эля, П. Брей­ге­ля Стар­ше­го, Эль Гре­ко; ка­би­нет­ных ред­ко­стей с пред­ме­та­ми мел­кой пла­сти­ки и юве­лир­но­го искусства); Ко­ро­лев­ские апар­та­мен­ты с ин­терь­е­ра­ми XVIII века, кол­лек­ци­ей фар­фо­ра и май­о­ли­ки из различных ко­ро­лев­ских ре­зи­ден­ций; Не­апо­ли­тан­скую га­ле­рею (ра­бо­ты ху­дож­ни­ков не­апо­ли­тан­ской шко­лы , а так­же С. Мар­ти­ни, Ти­циа­на, Ка­ра­вад­жо и других); раз­де­лы искусства XIX века и современного ис­кус­ст­ва.

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