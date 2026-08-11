КАПОДИМОНТЕ
Национальные музей и галереи КАПОДИМОНТЕ (Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte), художественный музей в Неаполе, один из крупнейших в Италии.
Основан в 1738 году. Располагается в здании бывшей королевской резиденции (1738 год, архитектор Дж.А. Медрано, реконструирован в 1952-1957 годах), построенной по заказу короля Неаполя и обеих Сицилий Карла VII Бурбона для размещения в ней коллекции произведений искусства, собранной несколькими поколениями семейства Фарнезе. Впоследствии коллекция была дополнена собраниями Бурбонов XVIII-XIX веков, произведениями из городских и монастырских церквей и новыми приобретениями. Музей включает: галерею Фарнезе (собрания европейской живописи и скульптуры XIII-XVIII веков, в том числе произведения Мазаччо, Рафаэля, П. Брейгеля Старшего, Эль Греко; кабинетных редкостей с предметами мелкой пластики и ювелирного искусства); Королевские апартаменты с интерьерами XVIII века, коллекцией фарфора и майолики из различных королевских резиденций; Неаполитанскую галерею (работы художников неаполитанской школы, а также С. Мартини, Тициана, Караваджо и других); разделы искусства XIX века и современного искусства.