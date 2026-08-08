КАПНИСТЫ

КАПНИСТЫ - венецианский и русский дворянский и графский род греческого происхождения.

Капнисты, ве­ро­ят­но, жи­ли в Кон­стан­ти­но­по­ле, од­на­ко уе­ха­ли от­ту­да в XIV веке . В 1-й половине XV векка из­вес­тен Ан­д­реа Кап­нис­си (? - не ра­нее 1440 года), жил в Ве­неции (1400-1440 годы), ка­ва­лер ве­не­ци­ан­ско­го ор­де­на Святого Мар­ка. Его по­то­мок - Пьет­ро Кап­нис­си (? - не ра­нее 1526 года), офи­цер ве­не­ци­ан­ской ар­мии, про­явил се­бя в кам­па­ни­ях в Ита­лии и на Пе­ло­пон­не­се, где при­ни­мал уча­стие в ук­ре­п­ле­нии кре­по­сти Мо­дон для за­щи­ты её от турецких войск. По­сле её па­де­ния (1500 год) бе­жал на один из круп­ней­ших Ио­ни­че­ских островов - остров Зан­те (греческий За­кинф), при­ни­мал уча­стие в кам­па­нии про­тив фло­рен­тий­цев (1513 год). Его по­то­мок - Пьет­ро Кап­нис­си (около 1600-1684 годов), пол­ков­ник ве­не­ци­ан­ской ар­мии, член Боль­шо­го со­ве­та острова Зан­те (с 1679 года). От че­ты­рёх его сы­но­вей про­изош­ли 4 вет­ви ро­да Кап­нис­си. Пер­вая (по­том­ки Джорд­жо Кап­нис­си) и вто­рая (по­том­ки Фран­че­ско Кап­нис­си) вет­ви ро­да пре­сек­лись в 1731 году.

Ос­но­ва­тель 3-й вет­ви ро­да - Эм­ма­ну­эле Кап­нис­си (около 1632-1686 годов), член Боль­шо­го со­ве­та острова Зан­те (с 1679 года). Его внук - Че­за­ре Кап­нис­си (1706-1761 годы), по­сол Боль­шо­го со­ве­та острова Зан­те в Ве­не­ции, по­лу­чил пра­во на граф­ский ти­тул дек­ре­том ве­не­ци­ан­ско­го до­жа Ф. Ло­ре­да­на от 15.09.1759 года. Его сын - Ан­то­нио Кап­нис­си (1742-1812 годы), по­сту­пил на русскую служ­бу, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, в т. ч. Мо­рей­ской экс­пе­ди­ции 1770 года под ко­мандованием графа А. Г. Ор­ло­ва-Чес­мен­ско­го, в на­гра­ду по­лу­чил ряд вла­дений в Кры­му, в 1799 году во­шёл в со­став Временного пра­ви­тель­ст­ва Ио­ни­че­ских островов, соз­дан­но­го адмиралом Ф. Ф. Уша­ко­вым в хо­де Сре­ди­зем­но­мор­ско­го по­хо­да 1798-1800 годов. Его пле­мян­ник - Дио­ни­сио Кап­нис­си (21.02.1773 года - 17.10.1841 года), май­ор русской служ­бы, кол­лежский советник (1816 год). Мне­ни­ем Государственного со­ве­та от 13(25).06.1819 года по­лу­чил до­зво­ле­ние на ис­поль­зо­ва­ние в Рос­сии граф­ско­го ти­ту­ла. Ак­тив­ный уча­ст­ник Гре­че­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1821-1829 годов. Его сын и по­след­ний пред­ста­ви­тель этой вет­ви ро­да - Ан­то­нио Кап­нис­си (1810 год, по др. дан­ным, 1812 год 24.12.1885 года), ком­по­зи­тор, ав­тор ря­да арий и тан­це­валь­ных пьес.

Ос­но­ва­тель 4-й вет­ви ро­да - Ста­ма­тел­ло Кап­нис­си (около 1635-1713 годов), член Боль­шо­го со­ве­та острова Зан­те (с 1679 года), в 1684 году от­ли­чил­ся в экс­пе­ди­ции ве­не­ци­ан­ско­го фло­та по за­вое­ва­нию острова Лев­ка­да (Сан­та-Мау­ра), ко­ман­дуя га­ле­рой, во­ору­жён­ной и ос­на­щён­ной им за свой счёт. За­пи­сан в Зо­ло­тую кни­гу дво­рян­ст­ва острова Зан­те (1685 год), в 1692 году по­лу­чил почетный ти­тул «Magnifico», ка­ва­лер ве­не­ци­ан­ско­го ор­де­на Святого Мар­ка с це­пью и зо­ло­ты­ми шпо­ра­ми. Дек­ре­том ве­не­ци­ан­ско­го до­жа А. Мо­че­ни­го от 16.01.1702 года воз­ве­дён в граф­ское до­сто­ин­ст­во. От его сы­но­вей про­ис­хо­дят три ли­нии этой вет­ви ро­да.

Ос­но­ва­те­лем стар­шей ли­нии (с конца XVIII века про­дол­жа­лась толь­ко в Рос­сии) стал Хри­сто­фо­ро Кап­нис­си (около 1663-1741 годов). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Пьет­ро Кап­нис­си (1683-1713 годы), во­пре­ки за­пре­ту пра­ви­тель­ст­ва Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки сфор­ми­ро­вал от­ряд доб­ро­воль­цев для по­мо­щи российской ар­мии в Прут­ском по­хо­де 1711 года . По­сле не­уда­чи по­хо­да, опа­са­ясь санк­ций со сто­ро­ны ру­ко­во­ди­те­лей Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки, по­пы­тал­ся уе­хать в Рос­сию, од­на­ко ока­зал­ся в турецком пле­ну и умер в Стам­бу­ле. Его един­ст­вен­ный сын - Ва­си­лий Пет­ро­вич Кап­нист (около 1703 года - 30.08.1757 года), бри­га­дир русской служ­бы (1751 год), уча­ст­ник русской-турецкой вой­ны 1735-1739 годов, полк. Мир­го­род­ско­го пол­ка (1737-1750 годы, 1751-1757 годы), от­ли­чил­ся при взя­тии Оча­ко­ва (1737 год) и Хо­ти­на (1739 год). В 1743 году по­лу­чил в веч­ное вла­де­ние сё­ла Зу­ев­цы, Обу­хов­ка, По­пов­ка, Тур­бай­цы, а так­же мы­зу Ман­же­лея, рас­по­ло­жен­ные на тер­ри­то­рии дис­ло­ка­ции Мир­го­род­ско­го пол­ка. В 1750 году по лож­но­му до­но­су об­ви­нён в из­ме­не и аре­сто­ван. В 1751 году ос­во­бо­ж­дён и на­зна­чен ко­ман­дую­щим все­ми Сло­бод­ски­ми пол­ка­ми. Уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, по­гиб в Грос-Егерс­дорф­ском сра­же­нии 1757 года. От его сы­но­вей про­ис­хо­дят три ли­нии ро­да Капнист, пред­ста­ви­те­лям ко­то­рых Вы­со­чай­ши­ми ука­за­ми императора Алек­сан­д­ра II от 15(27).01.1876 года и 23.07 (04.08).1876 года, а так­же от 17(29).03.1877 года раз­ре­ше­но поль­зо­вать­ся в Рос­сии граф­ским ти­ту­лом Итальянского ко­ро­лев­ст­ва (в со­став ко­то­ро­го вхо­ди­ла Ве­не­ция).

Ос­но­ва­тель пер­вой ли­нии ро­да Капнист - Ни­ко­лай Ва­силь­е­вич (? - 1823 год), советник (1802 год), пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Ека­те­ри­но­слав­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1787-1793 годы). Пред­ста­ви­те­ли этой ли­нии ро­да Капнист ещё в XIX веке пе­ре­се­ли­лись в Ита­лию. По­то­мок Н. В. Кап­ни­ста в 4-м по­ко­ле­нии - Джо­ван­ни (родился 15.10.1925 года), уча­ст­ник ан­ти­фа­ши­ст­ско­го дви­же­ния, спе­циа­лист по ку­ли­на­рии, ака­де­мик, пре­зи­дент (1996-2001 годы) Итальянской ака­де­мии ку­ли­нар­но­го ис­кус­ст­ва, ав­тор книг «Пер­вые блю­да, вто­рые блю­да, де­сер­ты и ви­на Ви­чен­цы» («Minestre, pietanze, dolci e vini vicentini», 1978, совместно с У. Ац­ца­ли­ном, А. Далль’Инья), «Ве­не­ци­ан­ские де­сер­ты» («I dolci del Veneto», 1983 год), «Гри­бы в ве­не­ци­ан­ской кух­не» («I fun­ghi nella cucina veneta», 1984 год), «По­ле­зан­ская кух­ня» («La cucina polesana», 1985 год), «Ве­рон­ская кух­ня» («La cucina ve­ronese», 1987 год; 2-е издание, «Cucina vero­ne­se», 2002 год), «Ви­ченц­ская кух­ня» («Cu­ci­na vicentina», 2002 год, совместно с Д. А. Кап­нист).

Ос­но­ва­тель вто­рой ли­нии ро­да Капнистов - Пётр Ва­силь­е­вич [? - 29.11(11.12).1826 года], с 1775 года в от­став­ке, за­тем пу­те­ше­ст­во­вал по ев­ропейским стра­нам, в 1785 году стал пер­вым вла­дель­цем име­ния Капнистов в Су­да­ке. Его сын - Илья Пет­ро­вич (1795 год - 18.04.1861 года), гвардии ка­пи­тан (1826 год), хо­роль­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1838-1843 годы), по­пе­чи­тель Пол­тав­ской гу­берн­ской гим­на­зии, умер и по­хо­ро­нен в Ри­ме. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вестен Пётр Иль­ич [11(23).12.1826 года - 1888 год], хо­роль­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1868-1880 годы). Его пле­мян­ник Ип­по­лит Ип­по­ли­то­вич [7(19).09.1872 года - 25.04.1936 года], круп­ный зем­ле­вла­де­лец, аг­ро­ном, член 3-й и 4-й Государственной дум, вхо­дил в со­став фрак­ции ок­тяб­ри­стов, по­сле её рас­ко­ла - зем­цев-ок­тяб­ри­стов, то­ва­рищ председатель Ко­мис­сии по пе­ре­се­ленческому де­лу (1909-1912, 1912-1916 годы), то­ва­рищ председатель (1912-1916 годы) и председатель (1916-1917 годы) Сель­ско­хо­зяйственной ко­мис­сии, в ночь на 28.02(13.03).1917 года на­зна­чен ко­мис­са­ром Временного комитета Государственной ду­мы в Министерстве зем­ле­де­лия. Его двою­род­ная пле­мян­ни­ца - Ма­рия Рос­ти­сла­вов­на [09(22).03.1914 года - 25.10.1993 года], ак­три­са, заслуженная артистка УССР (1988 год). В 1931-1934 годах учи­лась в Те­ат­раль­ной сту­дии Ю. М. Юрь­е­ва при Ле­нинградском государственном ака­де­мическом те­ат­ре дра­мы и Ле­нинградском тех­ни­ку­ме сце­нических ис­кус­ств, в 1934 году ис­клю­че­на из тех­ни­ку­ма с за­пре­ще­ни­ем жить в Ле­нин­гра­де. В 1941-1949 и 1951-1958 годах в за­клю­че­нии в ла­ге­рях сис­те­мы ГУЛАГ по об­ви­не­нию в ан­ти­советской аги­та­ции и про­па­ган­де. С 1959 года сни­ма­лась в ки­но, сыг­ра­ла бо­лее чем в 35 филь­мах, в т. ч. «Вой­на и мир» (1966-1967 годы), «Оле­ся» (1971 год), «Рус­лан и Люд­ми­ла» (1973 год), «Брон­зо­вая пти­ца» (1974 год), «Та­бор ухо­дит в не­бо» (1976 год), «Цы­ган» (1979 год), «Бе­лые оде­ж­ды» (1992 год), «Серд­ца трёх» (1992 год).

Ос­но­ва­тель сред­ней ли­нии 4-й вет­ви ро­да - Джорд­жо Кап­нис­си (около 1670-1741 годов), ка­ва­лер ве­не­ци­ан­ско­го ор­де­на Святого Мар­ка. Его сын - Вен­ту­рин Кап­нис­си (1717-1777 годы), по­лу­чил под­твер­жде­ние на граф­ский ти­тул дек­ре­том ве­не­ци­ан­ско­го до­жа А. Пи­за­ни от 10.04.1741 года. Эта ли­ния про­дол­жилась от его пра­внука - Джорд­жо Кап­нис­си (1817-1900 годы) и его по­том­ков.

Млад­шая ли­ния 4-й вет­ви (по­том­ки Ана­ста­сио Кап­нис­си) пре­сек­лась со смер­тью по­том­ка её ос­но­ва­те­ля в 5-м по­ко­ле­нии Спи­ри­до­на Кап­нис­си (1826 год -?).

Род Капнистов за­пи­сан в Зо­ло­тую кни­гу дво­рян­ст­ва острова Зан­те, в Рос­сии в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Пол­тав­ской, Харь­ков­ской и Чер­ни­гов­ской гу­бер­ний.

Иллюстрации:

Герб ве­не­ци­ан­ско­го граф­ско­го ро­да Кап­нис­си. Взято из архива БРЭ.

Герб граф­ско­го ро­да Кап­ни­стов. Де­виз: «Sub Igne Immotus» («Под ог­нём не­ко­ле­бим»). Взято из архива БРЭ.