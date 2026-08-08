КАПНИСТЫ
КАПНИСТЫ - венецианский и русский дворянский и графский род греческого происхождения.
Капнисты, вероятно, жили в Константинополе, однако уехали оттуда в XIV веке . В 1-й половине XV векка известен Андреа Капнисси (? - не ранее 1440 года), жил в Венеции (1400-1440 годы), кавалер венецианского ордена Святого Марка. Его потомок - Пьетро Капнисси (? - не ранее 1526 года), офицер венецианской армии, проявил себя в кампаниях в Италии и на Пелопоннесе, где принимал участие в укреплении крепости Модон для защиты её от турецких войск. После её падения (1500 год) бежал на один из крупнейших Ионических островов - остров Занте (греческий Закинф), принимал участие в кампании против флорентийцев (1513 год). Его потомок - Пьетро Капнисси (около 1600-1684 годов), полковник венецианской армии, член Большого совета острова Занте (с 1679 года). От четырёх его сыновей произошли 4 ветви рода Капнисси. Первая (потомки Джорджо Капнисси) и вторая (потомки Франческо Капнисси) ветви рода пресеклись в 1731 году.
Основатель 3-й ветви рода - Эммануэле Капнисси (около 1632-1686 годов), член Большого совета острова Занте (с 1679 года). Его внук - Чезаре Капнисси (1706-1761 годы), посол Большого совета острова Занте в Венеции, получил право на графский титул декретом венецианского дожа Ф. Лоредана от 15.09.1759 года. Его сын - Антонио Капнисси (1742-1812 годы), поступил на русскую службу, участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в т. ч. Морейской экспедиции 1770 года под командованием графа А. Г. Орлова-Чесменского, в награду получил ряд владений в Крыму, в 1799 году вошёл в состав Временного правительства Ионических островов, созданного адмиралом Ф. Ф. Ушаковым в ходе Средиземноморского похода 1798-1800 годов. Его племянник - Дионисио Капнисси (21.02.1773 года - 17.10.1841 года), майор русской службы, коллежский советник (1816 год). Мнением Государственного совета от 13(25).06.1819 года получил дозволение на использование в России графского титула. Активный участник Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Его сын и последний представитель этой ветви рода - Антонио Капнисси (1810 год, по др. данным, 1812 год 24.12.1885 года), композитор, автор ряда арий и танцевальных пьес.
Основатель 4-й ветви рода - Стамателло Капнисси (около 1635-1713 годов), член Большого совета острова Занте (с 1679 года), в 1684 году отличился в экспедиции венецианского флота по завоеванию острова Левкада (Санта-Маура), командуя галерой, вооружённой и оснащённой им за свой счёт. Записан в Золотую книгу дворянства острова Занте (1685 год), в 1692 году получил почетный титул «Magnifico», кавалер венецианского ордена Святого Марка с цепью и золотыми шпорами. Декретом венецианского дожа А. Мочениго от 16.01.1702 года возведён в графское достоинство. От его сыновей происходят три линии этой ветви рода.
Основателем старшей линии (с конца XVIII века продолжалась только в России) стал Христофоро Капнисси (около 1663-1741 годов). Из его сыновей наиболее известен Пьетро Капнисси (1683-1713 годы), вопреки запрету правительства Венецианской республики сформировал отряд добровольцев для помощи российской армии в Прутском походе 1711 года. После неудачи похода, опасаясь санкций со стороны руководителей Венецианской республики, попытался уехать в Россию, однако оказался в турецком плену и умер в Стамбуле. Его единственный сын - Василий Петрович Капнист (около 1703 года - 30.08.1757 года), бригадир русской службы (1751 год), участник русской-турецкой войны 1735-1739 годов, полк. Миргородского полка (1737-1750 годы, 1751-1757 годы), отличился при взятии Очакова (1737 год) и Хотина (1739 год). В 1743 году получил в вечное владение сёла Зуевцы, Обуховка, Поповка, Турбайцы, а также мызу Манжелея, расположенные на территории дислокации Миргородского полка. В 1750 году по ложному доносу обвинён в измене и арестован. В 1751 году освобождён и назначен командующим всеми Слободскими полками. Участник Семилетней войны 1756-1763 годов, погиб в Грос-Егерсдорфском сражении 1757 года. От его сыновей происходят три линии рода Капнист, представителям которых Высочайшими указами императора Александра II от 15(27).01.1876 года и 23.07 (04.08).1876 года, а также от 17(29).03.1877 года разрешено пользоваться в России графским титулом Итальянского королевства (в состав которого входила Венеция).
Основатель первой линии рода Капнист - Николай Васильевич (? - 1823 год), советник (1802 год), предводитель дворянства Екатеринославского наместничества (1787-1793 годы). Представители этой линии рода Капнист ещё в XIX веке переселились в Италию. Потомок Н. В. Капниста в 4-м поколении - Джованни (родился 15.10.1925 года), участник антифашистского движения, специалист по кулинарии, академик, президент (1996-2001 годы) Итальянской академии кулинарного искусства, автор книг «Первые блюда, вторые блюда, десерты и вина Виченцы» («Minestre, pietanze, dolci e vini vicentini», 1978, совместно с У. Аццалином, А. Далль’Инья), «Венецианские десерты» («I dolci del Veneto», 1983 год), «Грибы в венецианской кухне» («I funghi nella cucina veneta», 1984 год), «Полезанская кухня» («La cucina polesana», 1985 год), «Веронская кухня» («La cucina veronese», 1987 год; 2-е издание, «Cucina veronese», 2002 год), «Виченцская кухня» («Cucina vicentina», 2002 год, совместно с Д. А. Капнист).
Основатель второй линии рода Капнистов - Пётр Васильевич [? - 29.11(11.12).1826 года], с 1775 года в отставке, затем путешествовал по европейским странам, в 1785 году стал первым владельцем имения Капнистов в Судаке. Его сын - Илья Петрович (1795 год - 18.04.1861 года), гвардии капитан (1826 год), хорольский уездный предводитель дворянства (1838-1843 годы), попечитель Полтавской губернской гимназии, умер и похоронен в Риме. Из его сыновей наиболее известен Пётр Ильич [11(23).12.1826 года - 1888 год], хорольский уездный предводитель дворянства (1868-1880 годы). Его племянник Ипполит Ипполитович [7(19).09.1872 года - 25.04.1936 года], крупный землевладелец, агроном, член 3-й и 4-й Государственной дум, входил в состав фракции октябристов, после её раскола - земцев-октябристов, товарищ председатель Комиссии по переселенческому делу (1909-1912, 1912-1916 годы), товарищ председатель (1912-1916 годы) и председатель (1916-1917 годы) Сельскохозяйственной комиссии, в ночь на 28.02(13.03).1917 года назначен комиссаром Временного комитета Государственной думы в Министерстве земледелия. Его двоюродная племянница - Мария Ростиславовна [09(22).03.1914 года - 25.10.1993 года], актриса, заслуженная артистка УССР (1988 год). В 1931-1934 годах училась в Театральной студии Ю. М. Юрьева при Ленинградском государственном академическом театре драмы и Ленинградском техникуме сценических искусств, в 1934 году исключена из техникума с запрещением жить в Ленинграде. В 1941-1949 и 1951-1958 годах в заключении в лагерях системы ГУЛАГ по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. С 1959 года снималась в кино, сыграла более чем в 35 фильмах, в т. ч. «Война и мир» (1966-1967 годы), «Олеся» (1971 год), «Руслан и Людмила» (1973 год), «Бронзовая птица» (1974 год), «Табор уходит в небо» (1976 год), «Цыган» (1979 год), «Белые одежды» (1992 год), «Сердца трёх» (1992 год).
Основатель средней линии 4-й ветви рода - Джорджо Капнисси (около 1670-1741 годов), кавалер венецианского ордена Святого Марка. Его сын - Вентурин Капнисси (1717-1777 годы), получил подтверждение на графский титул декретом венецианского дожа А. Пизани от 10.04.1741 года. Эта линия продолжилась от его правнука - Джорджо Капнисси (1817-1900 годы) и его потомков.
Младшая линия 4-й ветви (потомки Анастасио Капнисси) пресеклась со смертью потомка её основателя в 5-м поколении Спиридона Капнисси (1826 год -?).
Род Капнистов записан в Золотую книгу дворянства острова Занте, в России в 5-ю часть дворянских родословных книг Полтавской, Харьковской и Черниговской губерний.
Иллюстрации:
Герб венецианского графского рода Капнисси. Взято из архива БРЭ.
Герб графского рода Капнистов. Девиз: «Sub Igne Immotus» («Под огнём неколебим»). Взято из архива БРЭ.