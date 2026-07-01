КАПНИСТ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КАПНИСТ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский поэт, драматург, статский советник.

Из ро­да Кап­ни­стов . Слу­жил в лейб-гвардии Из­май­лов­ском (1771-1772 годы) и Пре­об­ра­жен­ском (1773-1775 годы) пол­ках. Вхо­дил в литературный кру­жок Н. А. Льво­ва и Г. Р. Дер­жа­ви­на. Мир­го­род­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1782-1785 годы), пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Ки­ев­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1785-1787 годы), ор­га­ни­зо­вал тор­жест­вен­ную встре­чу императрицы Ека­те­ри­ны II в Кие­ве (март 1787 года). Ди­рек­тор императорских те­ат­ров Санкт-Пе­тер­бур­га (1799-1801 годы), ге­не­раль­ный су­дья Пол­тав­ской губернии (с 1802 года), ди­рек­тор народных учи­лищ Пол­тав­ской губернии (1802-1806 годы). Пол­тав­ский гу­берн­ский пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1817-1822 годы).

В 1783 году по­се­лил­ся в Обу­хов­ке, где с не­боль­ши­ми пе­ре­ры­ва­ми про­жил до са­мой смер­ти. По­на­ча­лу вы­сту­пал как са­ти­рик, опол­чаю­щий­ся на «не­ве­же­ст­во» и «по­ро­ки» («Са­ти­ра I», 1780 год), и ав­тор ан­ти­кре­по­ст­нических од («Ода на раб­ст­во», 1783 год, опубликована в 1806 году; «Ода на ис­треб­ле­ние в Рос­сии зва­ния ра­ба...», 1786 год). Позд­нее тя­го­тел к те­мам ча­ст­ной жиз­ни, фи­ло­со­фи­че­ской и сен­ти­мен­таль­ной ли­ри­ке с пре­об­ла­да­ни­ем пес­си­ми­стического на­строе­ния. Два­ж­ды вы­пус­тил сборники сво­их сти­хо­тво­ре­ний (1796 год, 1806 год).

В по­этическом на­сле­дии Капниста вы­де­ля­ют­ся анак­ре­он­ти­че­ские и «го­ра­ци­ан­ские» (сво­бод­ные пе­ре­ло­же­ния од Го­ра­ция ) оды. В анак­ре­он­ти­че­ской по­эзии Капнист, от­ка­зав­шись от вос­пе­ва­ния на­сла­ж­де­ний, ото­бра­жал бе­зы­скус­ные ду­шев­ные пе­ре­жи­ва­ния, обыч­но ме­лан­хо­ли­че­ские, вы­зван­ные пе­чаль­ны­ми мыс­ля­ми и вос­по­ми­на­ния­ми («На смерть Юлии», «Чи­жик», «При­ют серд­ца» и др.). В «го­ра­ци­ан­ских» одах Капнист час­то за­ме­нял древнеримские реа­лии «при­лич­ны­ми на­ше­му вре­ме­ни со­от­но­ше­ния­ми», вво­дя кар­ти­ны русской при­ро­ды и бы­та, ав­то­био­гра­фические мо­ти­вы и т. п. («Вре­мя», «Дру­гу мо­ему», «Ода, Ло­мо­но­сов», «Дру­гу серд­ца» и др.). Опыт пе­ре­ло­же­ний из Го­ра­ция уч­тён так­же в позд­них ори­ги­наль­ных одах Капнист, от­ли­чаю­щих­ся бы­то­вой кон­крет­но­стью опи­са­ний («Обу­хов­ка», «При­бли­же­ние гро­зы», обе 1818 год; «В па­мять бе­ре­ста», 1822 год).

Са­мое из­вест­ное со­чи­не­ние Капниста- дра­ма­тур­га - сти­хотворная ко­ме­дия «Ябе­да» (1791-1793 годы, поставлена и опубликована в 1798 году). В це­лом ори­ен­ти­ру­ясь на тра­ди­цию «вы­со­кой» ко­ме­дии клас­си­циз­ма, Капнист ос­ла­бил лю­бов­ную ин­три­гу, а на пер­вый план вы­дви­нул изо­бра­же­ние кор­руп­ции су­дей­ских чи­нов­ни­ков, мас­шта­бы и раз­нуз­дан­ность ко­то­рой так гро­те­ск­но пре­уве­ли­че­ны, что обык­но­вен­ная са­ти­ра на взя­точ­ни­ков обо­ра­чи­ва­ет­ся фан­тас­ма­го­ри­ей (в чём Капнист пред­вос­хи­тил не­ко­то­рые чер­ты по­эти­ки «Ре­ви­зо­ра» Н. В. Го­го­ля). Сре­ди др. со­чи­не­ний Капниста: тра­ге­дия «Ан­ти­го­на» (1811 год, поставлена 1814 год, опубликована в 1849 году), сти­хотворный пе­ре­вод «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве» (1809-1813 годы, опубликован в 1950 году).

Иллюстрация:

В. В. Кап­нист. Гравюра А. Осипова. 1800-е гг. Архив БРЭ.

Сочинения:

Избр. соч. Л., 1941;

Соч. М., 1959;

Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1960;

Избр. про­из­ве­де­ния. Л., 1973.