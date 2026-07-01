КАПНИСТ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КАПНИСТ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский поэт, драматург, статский советник.
Из рода Капнистов. Служил в лейб-гвардии Измайловском (1771-1772 годы) и Преображенском (1773-1775 годы) полках. Входил в литературный кружок Н. А. Львова и Г. Р. Державина. Миргородский уездный предводитель дворянства (1782-1785 годы), предводитель дворянства Киевского наместничества (1785-1787 годы), организовал торжественную встречу императрицы Екатерины II в Киеве (март 1787 года). Директор императорских театров Санкт-Петербурга (1799-1801 годы), генеральный судья Полтавской губернии (с 1802 года), директор народных училищ Полтавской губернии (1802-1806 годы). Полтавский губернский предводитель дворянства (1817-1822 годы).
В 1783 году поселился в Обуховке, где с небольшими перерывами прожил до самой смерти. Поначалу выступал как сатирик, ополчающийся на «невежество» и «пороки» («Сатира I», 1780 год), и автор антикрепостнических од («Ода на рабство», 1783 год, опубликована в 1806 году; «Ода на истребление в России звания раба...», 1786 год). Позднее тяготел к темам частной жизни, философической и сентиментальной лирике с преобладанием пессимистического настроения. Дважды выпустил сборники своих стихотворений (1796 год, 1806 год).
В поэтическом наследии Капниста выделяются анакреонтические и «горацианские» (свободные переложения од Горация) оды. В анакреонтической поэзии Капнист, отказавшись от воспевания наслаждений, отображал безыскусные душевные переживания, обычно меланхолические, вызванные печальными мыслями и воспоминаниями («На смерть Юлии», «Чижик», «Приют сердца» и др.). В «горацианских» одах Капнист часто заменял древнеримские реалии «приличными нашему времени соотношениями», вводя картины русской природы и быта, автобиографические мотивы и т. п. («Время», «Другу моему», «Ода, Ломоносов», «Другу сердца» и др.). Опыт переложений из Горация учтён также в поздних оригинальных одах Капнист, отличающихся бытовой конкретностью описаний («Обуховка», «Приближение грозы», обе 1818 год; «В память береста», 1822 год).
Самое известное сочинение Капниста-драматурга - стихотворная комедия «Ябеда» (1791-1793 годы, поставлена и опубликована в 1798 году). В целом ориентируясь на традицию «высокой» комедии классицизма, Капнист ослабил любовную интригу, а на первый план выдвинул изображение коррупции судейских чиновников, масштабы и разнузданность которой так гротескно преувеличены, что обыкновенная сатира на взяточников оборачивается фантасмагорией (в чём Капнист предвосхитил некоторые черты поэтики «Ревизора» Н. В. Гоголя). Среди др. сочинений Капниста: трагедия «Антигона» (1811 год, поставлена 1814 год, опубликована в 1849 году), стихотворный перевод «Слова о полку Игореве» (1809-1813 годы, опубликован в 1950 году).
Иллюстрация:
В. В. Капнист. Гравюра А. Осипова. 1800-е гг. Архив БРЭ.
Сочинения:
Избр. соч. Л., 1941;
Соч. М., 1959;
Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1960;
Избр. произведения. Л., 1973.