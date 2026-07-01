КАПНИСТ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

КАПНИСТ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - граф, российский дипломат, тайный советник.

Из ро­да Кап­ни­стов . Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1861 год). С 1863 года на служ­бе в МИД; 2-й сек­ре­тарь мис­сии в Гаа­ге (с 1865 года) и по­сольств в Лон­до­не (с 1868 года) и Па­ри­же (с 1870 года); 1-й сек­ре­тарь по­соль­ст­ва в Кон­стан­ти­но­по­ле (с 1872 года); 1-й сек­ре­тарь Кан­це­ля­рии МИД (с 1876 года), млад­ший (с 1877 года), стар­ший (с 1881 года) со­вет­ник министерства.

Капнист счи­тал ус­та­нов­ле­ние российского кон­тро­ля над про­ли­ва­ми Бос­фор и Дар­да­нел­лы главной за­да­чей российской внеш­ней по­ли­ти­ки. В 1890 году в за­пис­ке ди­рек­то­ру Кан­це­ля­рии МИД он пред­ло­жил соз­дать, за­ру­чив­шись под­держ­кой Гер­ма­нии, российские ук­ре­п­ле­ния на бе­ре­гах пролива Бос­фор; бе­ре­га пролива Дар­да­нел­лы Капнист счи­тал воз­мож­ным за­нять си­ла­ми од­но­го из бал­кан­ских го­су­дарств; при этом Кон­стан­ти­но­по­лю Капнист пред­по­ла­гал пре­дос­та­вить ста­тус сво­бод­но­го го­ро­да. Ди­рек­тор Ази­ат­ско­го департамента МИД (1891-1896 годы). Для про­па­ган­ды по­ли­ти­ки министерства на­чал ус­та­нав­ли­вать тес­ные свя­зи с газетой «Но­вое вре­мя» и др. ор­га­на­ми российской пе­рио­дической пе­ча­ти.

В пра­ви­тельственных и ди­пло­ма­тических кру­гах имел ре­пу­та­цию ин­три­га­на; по­сле смер­ти министра иностранных дел Н. К. Гир­са (1895 год) пре­тен­до­вал на са­мо­сто­ятельную роль в про­ве­де­нии внеш­ней по­лити­ки на восточных на­прав­ле­ни­ях. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в уре­гу­ли­ро­ва­нии Ближ­не­во­сточ­но­го кри­зи­са 1894-1897 годов, спро­во­ци­ро­ван­но­го ре­прес­сив­ной по­ли­ти­кой ос­ман­ско­го пра­ви­тель­ст­ва по от­но­ше­нию к армянскому на­се­ле­нию, вы­сту­пал про­тив русско-британского со­труд­ни­че­ст­ва по это­му во­про­су. Счи­тал «по­сте­пен­ное рас­чле­не­ние» Ос­ман­ской им­пе­рии на са­мо­стоя­тель­ные и за­ви­си­мые от ос­ман­ско­го пра­ви­тель­ст­ва го­су­дар­ст­ва бо­лее вы­год­ным для Рос­сии, чем её «фор­маль­ный раз­дел на ев­ро­пей­ском кон­грес­се»; по мне­нию Капниста, турецкий сул­тан в ус­ло­ви­ях ос­лаб­ле­ния сво­ей вла­сти дол­жен был ис­кать под­держ­ки у Рос­сии.

Для со­хра­не­ния по­ряд­ка в Кон­стан­ти­но­по­ле Капнист пред­ла­гал соз­дать совместно с др. ве­ли­ки­ми дер­жа­ва­ми со­еди­нён­ный по­ли­цей­ский кор­пус. Уча­ст­во­вал в т. н. Па­мир­ском раз­гра­ни­че­нии (1895 год), со­глас­но ко­то­ро­му река Пяндж ста­ла гра­ни­цей ме­ж­ду Аф­га­ни­ста­ном и Рос­си­ей, а так­же в вос­ста­нов­ле­нии ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с Бол­га­ри­ей (1896 год). Сто­рон­ник со­труд­ни­че­ст­ва с Япо­ни­ей и за­клю­че­ния русско-японского со­гла­ше­ния о раз­гра­ни­че­нии сфер влия­ния на Даль­нем Вос­то­ке. Вы­сту­пал про­тив строи­тель­ст­ва Ки­тай­ско-Вос­точ­ной железной дороги, опа­са­ясь бу­ду­щих ос­лож­не­ний для Рос­сии на Даль­нем Вос­то­ке.

С 1897 года пер­во­при­сут­ст­вую­щий в 1-м об­щем со­б­ра­нии Се­на­та. Почетный опе­кун Московского (1885 год), а за­тем Санкт-Пе­тербургского (1891 год) при­сут­ст­вий Опе­кун­ско­го со­ве­та Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицей Ма­рии. Член Санкт-Пе­тербургского славянского бла­го­тво­рительного об­щест­ва.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1903 год) и др.