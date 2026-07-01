КАПНИСТ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КАПНИСТ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - граф, российский дипломат, тайный советник.
Из рода Капнистов. Окончил юридический факультет Московского университета (1861 год). С 1863 года на службе в МИД; 2-й секретарь миссии в Гааге (с 1865 года) и посольств в Лондоне (с 1868 года) и Париже (с 1870 года); 1-й секретарь посольства в Константинополе (с 1872 года); 1-й секретарь Канцелярии МИД (с 1876 года), младший (с 1877 года), старший (с 1881 года) советник министерства.
Капнист считал установление российского контроля над проливами Босфор и Дарданеллы главной задачей российской внешней политики. В 1890 году в записке директору Канцелярии МИД он предложил создать, заручившись поддержкой Германии, российские укрепления на берегах пролива Босфор; берега пролива Дарданеллы Капнист считал возможным занять силами одного из балканских государств; при этом Константинополю Капнист предполагал предоставить статус свободного города. Директор Азиатского департамента МИД (1891-1896 годы). Для пропаганды политики министерства начал устанавливать тесные связи с газетой «Новое время» и др. органами российской периодической печати.
В правительственных и дипломатических кругах имел репутацию интригана; после смерти министра иностранных дел Н. К. Гирса (1895 год) претендовал на самостоятельную роль в проведении внешней политики на восточных направлениях. Активно участвовал в урегулировании Ближневосточного кризиса 1894-1897 годов, спровоцированного репрессивной политикой османского правительства по отношению к армянскому населению, выступал против русско-британского сотрудничества по этому вопросу. Считал «постепенное расчленение» Османской империи на самостоятельные и зависимые от османского правительства государства более выгодным для России, чем её «формальный раздел на европейском конгрессе»; по мнению Капниста, турецкий султан в условиях ослабления своей власти должен был искать поддержки у России.
Для сохранения порядка в Константинополе Капнист предлагал создать совместно с др. великими державами соединённый полицейский корпус. Участвовал в т. н. Памирском разграничении (1895 год), согласно которому река Пяндж стала границей между Афганистаном и Россией, а также в восстановлении дипломатических отношений с Болгарией (1896 год). Сторонник сотрудничества с Японией и заключения русско-японского соглашения о разграничении сфер влияния на Дальнем Востоке. Выступал против строительства Китайско-Восточной железной дороги, опасаясь будущих осложнений для России на Дальнем Востоке.
С 1897 года первоприсутствующий в 1-м общем собрании Сената. Почетный опекун Московского (1885 год), а затем Санкт-Петербургского (1891 год) присутствий Опекунского совета Ведомства учреждений императрицей Марии. Член Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества.
Награждён орденом Святого Александра Невского (1903 год) и др.