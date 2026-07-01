КАПНИСТ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, граф

Сын товарища прокурора Орловского окружного суда, из потомственных дворян Полтавской губернии, православный. Окончил 1-ю Московскую гимназию. В июле 1889 г. поступил на физико-математический факультет Императорского Московского университета. 10.11.1891 без экзаменов зачислен в Морской училище. 8.9.1892 произведён в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 12-й флотский экипаж. Служил на крейсере II ранга «Рында» и крейсере I ранга «Память Азова». 10.6.1896 прикомандирован к Гвардейскому экипажу. 13.4.1897 произведён в лейтенанты. 21.4.1897 зачислен в Гвардейский экипаж. 23.9.1897 зачислен в учебно-артиллерийскую команду. 20.9.1898 окончил курс команды и зачислен в артиллерийские офицеры 2-го разряда. Служил младшим артиллерийским офицером броненосца береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин», младшим артиллерийским офицером, и. д. старшего артиллерийского офицера и командиром 2-й роты крейсера I ранга «Адмирал Нахимов». Участник похода русских войск в Китай в 1900–1901 гг. В августе–декабре 1900 г. начальник артиллерии и адъютант коменданта крепости Таку. 18.5.1901 зачислен в артиллерийские офицеры 1-го разряда. 5.10.1901 списан с крейсера по болезни. В феврале 1902 г. назначен старшим артиллерийским офицером крейсера II ранга «Рында». 24.10.1902 командирован в Австро-Венгрию на 1 год. 6.12.1903 назначен морским агентом в Австро-Венгрии и Италии. 2.10.1906 отчислен от должности агента. 4.11.1906 переведён в Черноморский флот и назначен старшим офицером линейного корабля «Иоанн Златоуст». 6.12.1906 произведён в капитаны 2-го ранга за отличие по службе. 13.1.1907 прикомандирован к штабу Черноморского флота для занятий. 1.7.1907 назначен старшим офицером линейного корабля «Три Святителя». 19.5.1908 прикомандирован к Морскому Генеральному штабу. 8.9.1908 назначен штаб-офицером высшего оклада Морского Генерального штаба. 28.9.1910 уволен со службы по домашним обстоятельствам капитаном 1-го ранга с мундиром и зачислением в морское ополчение по Полтавской губернии. 31.5.1911 избран предводителем дворянства Мглинского уезда Черниговской губернии. 6.5.1913 пожалован в камергеры Двора его императорского величества. 28.9.1913 избран предводителем дворянства Миргородского уезда Полтавской губернии. 15.9.1914 определен в службу чином капитана 2-го ранга с зачислением во 2-й Балтийский флотский экипаж и прикомандирован к Морскому Генеральному штабу. 6.12.1914 произведён в капитаны 1-го ранга. 25.1.1916 назначен и. д. помощника начальника Морского Генерального штаба и офицером для поручений при начальнике Морского штаба верховного главнокомандующего. В июле 1916 г. назначен начальником управленияя Беломорско-Мурманского района при морском министре с оставлением в должностях. 28.7.1917 произведён в контр-адмиралы за отличие по службе с утверждением в должности. 8.9.1917 назначен вр. и. о. первого помощника морского министра. 15.11.1917 арестован за отказ подчиняться Совнаркому и уволен со службы. Вскоре освобожден и уехал на Украину, затем переехал на Кавказ. В сентябре 1918 г. арестован в Железноводске как заложник. 4.10.1918 перевезён в Пятигорск. 31.10.1918 убит вместе с другими заложниками. Как установила Особая комиссия при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России при эксгумации захоронения был обезглавлен.

Жена (с 17.5.1904): дочь министра-президента в Абиссинии Ольга Константиновна (урожденная Лишина) (13.7.1881–10.3.1960, Иерусалим). Дети: Дмитрий (1905–2.5.1975, Франция), Павел (1906–1993), Эмилия (в замужестве Татищева) (1908–1996), Ольга (в замужестве Вильерс) (1911–2003), Сергей (1915–2006).