КАПЛАН МОРДЕХАЙ МЕНАХЕМ

КАПЛАН МОРДЕХАЙ МЕНАХЕМ - американский раввин, педагог , основатель реконструктивизма.

Ро­дил­ся в се­мье ор­то­док­саль­но­го рав­ви­на; в 1889 году пе­ре­ехал с ро­ди­те­ля­ми в США. Окон­чил Ко­лум­бий­ский университет (1902 год), Еврейскую тео­ло­гическую се­ми­на­рию (выс­шее ре­лигиозное учеб­ное за­ве­де­ние кон­сер­ва­тив­но­го на­прав­ле­ния в не­ор­то­док­саль­ном иу­да­из­ме) в Нью-Йор­ке (1902 год). В 1909-1963 годах пре­по­да­вал в этой се­ми­на­рии (профессор с 1910 года). В 1922 году ор­га­ни­зо­вал Общество по рас­про­стра­не­нию иу­да­из­ма, в 1935 году на­чал из­да­вать журнал «Ре­кон­ст­рук­ти­визм».

Основные идеи Каплана вос­хо­ди­ли к фи­ло­со­фии Хас­ка­лы, еврейского про­све­ти­тель­ско­го, куль­тур­но­го и об­щественного те­че­ния, воз­ник­ше­го во 2-й половине XVIII века под влия­ни­ем ев­ропейского Про­све­ще­ния . Рас­про­стра­не­ние иу­да­из­ма Каплан по­ни­мал как про­па­ган­ду идей един­ст­ва все­го че­ло­ве­че­ст­ва, все­об­щей сво­бо­ды, спра­вед­ли­во­сти и ми­ра. Ор­то­док­саль­ные иу­даи­сты осу­ж­да­ли Каплана за то, что, ста­вя в центр сво­его уче­ния че­ло­ве­ка, на­де­лён­но­го ес­тественными стрем­ле­ния­ми и по­треб­но­стя­ми, он об­ра­щал слиш­ком боль­шое вни­ма­ние на праг­ма­тическую сто­ро­ну ре­ли­гии и, пре­неб­ре­гая бо­го­сло­ви­ем, по­ла­гал, что религиозная тра­ди­ция долж­на лишь на­прав­лять че­ло­ве­ка, а не дик­то­вать ему пра­ви­ла по­ве­де­ния и об­раз мыс­ли. Уче­ние Каплана, не счи­таю­щее Свя­щен­ное Пи­са­ние От­кро­ве­ни­ем Бо­га, рас­смат­ри­ва­ет­ся кри­ти­ка­ми как под­рыв ве­ры в бо­го­дан­ность со­вер­шен­но­го и не­из­мен­но­го иу­да­из­ма, раз­ру­ше­ние ав­то­ри­те­та ре­лигиозной тра­ди­ции. Стрем­ле­ние до­ка­зать, что иу­да­изм - не толь­ко «ре­ли­гия от­цов» с за­фик­си­ро­ван­ной тра­ди­ци­ей, в ко­то­рую нель­зя вно­сить ни­ка­ких из­ме­не­ний, но раз­ви­ваю­щая­ся ци­ви­ли­за­ция, ме­няю­щая­ся в за­ви­си­мо­сти от мес­та и вре­ме­ни, при­ве­ло в 1945 году к от­лу­че­нию Каплана от ор­то­док­саль­но­го иу­да­из­ма Сою­зом о­рто­док­саль­ных рав­ви­нов США и Ка­на­ды; со­став­лен­ный им мо­лит­вен­ник «Кни­га суб­бот­них мо­литв» был со­жжён.

Хо­тя Каплан мно­го лет ра­бо­тал в Еврейской тео­ло­гической се­ми­на­рии, его взгля­ды под­вер­га­лись осу­ж­де­нию и со сто­ро­ны пред­ста­ви­те­лей кон­сер­ва­тив­но­го на­прав­ле­ния в не­ор­то­док­саль­ном иуда­из­ме. Осо­бое не­до­воль­ст­во вы­зва­ла со­став­лен­ная им «Но­вая Ага­да» - ру­ко­во­дст­во для пас­халь­но­го се­де­ра, где вы­ска­зы­ва­лась идея о том, что Ис­ход из еги­пет­ско­го раб­ст­ва слу­жит про­об­ра­зом ос­во­бо­ж­де­ния ра­зу­ма. Основной цен­но­стью лич­но­сти про­воз­гла­ша­лась спо­соб­ность сво­бод­ного мыш­ле­ния, осоз­нан­но­го и доб­ро­воль­но­го сле­до­ва­ния прин­ци­пам мо­ра­ли. В 1968 году, по­сле окон­ча­тель­но­го раз­ры­ва с Еврейской тео­ло­гической се­ми­на­ри­ей и кон­сер­ва­то­ра­ми, Каплан вме­сте со сво­им уче­ни­ком И. Эй­зен­штей­ном (1906-2001 годы) ос­но­вал в Фи­ла­дель­фии Ре­кон­ст­рук­ти­ви­ст­ский рав­ви­ни­стический кол­ледж, где идеи Каплана ста­ли рас­про­стра­нять­ся как са­мо­сто­ятельное на­прав­ле­ние внут­ри иу­да­из­ма .

Сочинения:

Judaism as a civilization. N. Y., 1934;

The meaning of God in modern Jewish religion. N. Y., 1937;

A new Zionism. N. Y., 1955;

Juda­ism without supernaturalism. N. Y., 1958;

The purpose and meaning of Jewish existence: a people in the image of God. Phil., 1964;

The religion of ethical nationhood. N. Y., 1970.