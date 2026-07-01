КАПЛАН МОРДЕХАЙ МЕНАХЕМ
КАПЛАН МОРДЕХАЙ МЕНАХЕМ - американский раввин, педагог, основатель реконструктивизма.
Родился в семье ортодоксального раввина; в 1889 году переехал с родителями в США. Окончил Колумбийский университет (1902 год), Еврейскую теологическую семинарию (высшее религиозное учебное заведение консервативного направления в неортодоксальном иудаизме) в Нью-Йорке (1902 год). В 1909-1963 годах преподавал в этой семинарии (профессор с 1910 года). В 1922 году организовал Общество по распространению иудаизма, в 1935 году начал издавать журнал «Реконструктивизм».
Основные идеи Каплана восходили к философии Хаскалы, еврейского просветительского, культурного и общественного течения, возникшего во 2-й половине XVIII века под влиянием европейского Просвещения. Распространение иудаизма Каплан понимал как пропаганду идей единства всего человечества, всеобщей свободы, справедливости и мира. Ортодоксальные иудаисты осуждали Каплана за то, что, ставя в центр своего учения человека, наделённого естественными стремлениями и потребностями, он обращал слишком большое внимание на прагматическую сторону религии и, пренебрегая богословием, полагал, что религиозная традиция должна лишь направлять человека, а не диктовать ему правила поведения и образ мысли. Учение Каплана, не считающее Священное Писание Откровением Бога, рассматривается критиками как подрыв веры в богоданность совершенного и неизменного иудаизма, разрушение авторитета религиозной традиции. Стремление доказать, что иудаизм - не только «религия отцов» с зафиксированной традицией, в которую нельзя вносить никаких изменений, но развивающаяся цивилизация, меняющаяся в зависимости от места и времени, привело в 1945 году к отлучению Каплана от ортодоксального иудаизма Союзом ортодоксальных раввинов США и Канады; составленный им молитвенник «Книга субботних молитв» был сожжён.
Хотя Каплан много лет работал в Еврейской теологической семинарии, его взгляды подвергались осуждению и со стороны представителей консервативного направления в неортодоксальном иудаизме. Особое недовольство вызвала составленная им «Новая Агада» - руководство для пасхального седера, где высказывалась идея о том, что Исход из египетского рабства служит прообразом освобождения разума. Основной ценностью личности провозглашалась способность свободного мышления, осознанного и добровольного следования принципам морали. В 1968 году, после окончательного разрыва с Еврейской теологической семинарией и консерваторами, Каплан вместе со своим учеником И. Эйзенштейном (1906-2001 годы) основал в Филадельфии Реконструктивистский раввинистический колледж, где идеи Каплана стали распространяться как самостоятельное направление внутри иудаизма.
Сочинения:
Judaism as a civilization. N. Y., 1934;
The meaning of God in modern Jewish religion. N. Y., 1937;
A new Zionism. N. Y., 1955;
Judaism without supernaturalism. N. Y., 1958;
The purpose and meaning of Jewish existence: a people in the image of God. Phil., 1964;
The religion of ethical nationhood. N. Y., 1970.