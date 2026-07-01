КАПЛАН АНАТОЛИЙ ЛЬВОВИЧ

КАПЛАН АНАТОЛИЙ ЛЬВОВИЧ - российский график и керамист .

В 1921-1927 годах учил­ся во Вху­теи­не в Пет­ро­гра­де (Ле­нин­гра­де) у А. А. Ры­ло­ва, К. С. Пет­ро­ва-Вод­ки­на и Н. Э. Рад­ло­ва; в 1937-1940 годах за­ни­мал­ся ли­то­гра­фи­ей в мас­тер­ской Г. С. Ве­рей­ско­го. С конца 1920-х годов ра­бо­тал в об­лас­ти про­мгра­фи­ки и как ху­дож­ник-офор­ми­тель (вы­став­ки, празд­нич­ное уб­ран­ст­во улиц Ле­нин­гра­да).

Главная те­ма гра­фического твор­че­ст­ва Каплана - ушед­ший в про­шлое быт еврейских мес­те­чек в чер­те осед­ло­сти; ху­дож­ник не­ред­ко ис­поль­зу­ет де­ко­ра­тив­ные мо­ти­вы еврейского народного искусства.

Сре­ди ра­бот - се­рии ав­то­ли­то­гра­фий по мо­ти­вам про­из­ве­де­ний Шо­ло­ма-Алей­хе­ма, И. Л. Пе­ре­ца , еврейских ска­зок и др., пей­заж­ные и жан­ро­вые ри­сун­ки, се­рии (тем­пе­ра, гу­ашь) «Ев­рей­ские на­род­ные пес­ни» (1958-1961 годы) и на те­мы цик­ла пе­сен «Из ев­рей­ской на­род­ной по­эзии» Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча (1962-1963 годы), так­же на­тюр­мор­ты, порт­ре­ты, ил­лю­ст­ра­ции для книг.

В 1950-1951 годах главный ху­дож­ник Ле­нинградского за­во­да ху­дожественного стек­ла, ис­пол­нил ва­зы, на­бо­ры для во­ды и др. из­де­лия, а так­же ряд вит­ра­жей. С конца 1960-х годов мно­го ра­бо­тал в ке­ра­ми­ке (де­ко­ра­тив­ные блю­да, ста­ту­эт­ки и др.), ис­поль­зуя сю­же­ты, близ­кие его гра­фическим про­из­ве­де­ни­ям.

Иллюстрация:

А. Л. Ка­план. «Ро­ди­те­ли». 1971 год.Част­ное соб­ра­ние. Архив БРЭ.