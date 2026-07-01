КАПЛАН АНАТОЛИЙ ЛЬВОВИЧ
КАПЛАН АНАТОЛИЙ ЛЬВОВИЧ - российский график и керамист.
В 1921-1927 годах учился во Вхутеине в Петрограде (Ленинграде) у А. А. Рылова, К. С. Петрова-Водкина и Н. Э. Радлова; в 1937-1940 годах занимался литографией в мастерской Г. С. Верейского. С конца 1920-х годов работал в области промграфики и как художник-оформитель (выставки, праздничное убранство улиц Ленинграда).
Главная тема графического творчества Каплана - ушедший в прошлое быт еврейских местечек в черте оседлости; художник нередко использует декоративные мотивы еврейского народного искусства.
Среди работ - серии автолитографий по мотивам произведений Шолома-Алейхема, И. Л. Переца, еврейских сказок и др., пейзажные и жанровые рисунки, серии (темпера, гуашь) «Еврейские народные песни» (1958-1961 годы) и на темы цикла песен «Из еврейской народной поэзии» Д. Д. Шостаковича (1962-1963 годы), также натюрморты, портреты, иллюстрации для книг.
В 1950-1951 годах главный художник Ленинградского завода художественного стекла, исполнил вазы, наборы для воды и др. изделия, а также ряд витражей. С конца 1960-х годов много работал в керамике (декоративные блюда, статуэтки и др.), используя сюжеты, близкие его графическим произведениям.
Иллюстрация:
А. Л. Каплан. «Родители». 1971 год.Частное собрание. Архив БРЭ.