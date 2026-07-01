КАПИТУЛЯРИИ

КАПИТУЛЯРИИ - законодательные и административные акты франкских королей из династии Каролингов .

Со­став­ля­лись на латинском языке, раз­де­ля­лись на не­боль­шие гла­вы (латинский capitula, от­сю­да название) и па­ра­гра­фы. Тер­мин «капитулярии» поя­вил­ся в 744 году, окон­ча­тель­но во­шёл в упот­реб­ле­ние при Кар­ле I Ве­ли­ком . Не со­хра­ни­лось ни од­но­го ори­ги­на­ла капитуляриев, из­вест­ны лишь сбор­ни­ки их ко­пий (древ­ней­ший от­но­сит­ся к 827 году).

Со­дер­жа­ли ин­фор­ма­цию о хо­зяй­ст­ве, по­ли­тических ин­сти­ту­тах, во­енной ор­га­ни­за­ции, управ­ле­нии за­воё­ван­ны­ми зем­ля­ми, мо­нет­ном де­ле, взи­ма­нии по­шлин и пр. Наи­бо­лее из­вест­ны: «Ка­пи­ту­ля­рий о по­ме­сть­ях» («Capitu­lare de villis», около 800 года) - ин­ст­рук­ция Кар­ла I Ве­ли­ко­го о хо­зяйственной ор­га­ни­за­ции ко­ро­лев­ских по­мес­тий, Кер­сий­ский ка­пи­ту­ля­рий (877 год), ус­та­нав­ли­вав­ший прин­цип на­сле­до­ва­ния долж­но­сти гра­фа, и др.

Ис­точник:

Capitularia regum Francorum / Ed. A. Boretius, V. Krause. Hannoverae, 1883–1897. Vol. 1–2.

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