КАПИТУЛЯРИИ
КАПИТУЛЯРИИ - законодательные и административные акты франкских королей из династии Каролингов.
Составлялись на латинском языке, разделялись на небольшие главы (латинский capitula, отсюда название) и параграфы. Термин «капитулярии» появился в 744 году, окончательно вошёл в употребление при Карле I Великом. Не сохранилось ни одного оригинала капитуляриев, известны лишь сборники их копий (древнейший относится к 827 году).
Содержали информацию о хозяйстве, политических институтах, военной организации, управлении завоёванными землями, монетном деле, взимании пошлин и пр. Наиболее известны: «Капитулярий о поместьях» («Capitulare de villis», около 800 года) - инструкция Карла I Великого о хозяйственной организации королевских поместий, Керсийский капитулярий (877 год), устанавливавший принцип наследования должности графа, и др.
Источник:
Capitularia regum Francorum / Ed. A. Boretius, V. Krause. Hannoverae, 1883–1897. Vol. 1–2.