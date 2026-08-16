КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ

Официальное признание японским императором, правительством и генеральным штабом военного поражения Японии, принятие ими условий Потсдамской декларации (1945) и заявление о признании ими безоговорочной капитуляции союзным державам.

Акт о капитуляции принят 2 сентября 1945 года (в 9:04 по местному времени) на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. Акт подписали: от имени императора и японского правительства - министр иностранных дел Японии М. Сигэмицу, от имени имперского генштаба - генерал Й. Умэдзу. Приняли капитуляцию, скрепив ее своими подписями - от имени всех союзных наций, находившихся в состоянии войны с Японией, Верховный главнокомандующий союзными войсками на Дальнем Востоке американский генерал Д. Макартур; от имени правительств отдельных стран - генерал-лейтенант К. Деревянко (СССР), адмирал Ч. Нимиц (США), адмирал Б. Фрейзер (Великобритания), генерал Ф. М. Леклерк (Франция), генерал Су Юнчан (Китай), генерал Т. Блейми (Австралия), полковник Н. Мур Косгрейв (Канада), адмирал К. Халоррих (Нидерланды), вицемаршал авиации Л. Исит (Новая Зеландия). В Акте содержалось заявление о безоговорочной капитуляции всех японских вооруженных сил и всех вооруженных сил, находившихся под японским контролем. Всем войскам, а также японскому народу приказывалось немедленно прекратить военные действия и выполнять все требования и указания союзников. Подчеркивалось, что власть императора и правительства в вопросах управления государством будет подчинена Верховному командованию союзных держав.

Исторические источники:

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 11, М., 1955, С. 137-139.

© Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015