КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ

Официальное признание германским верховным главнокомандованием военного поражения Германии и согласие на безоговорочную капитуляцию всех германских вооруженных сил.

Капитуляция была подписана 9 мая в 00.43 по московскому времени (8 мая в 22.43 по среднеевропейскому времени) в Карлcхорсте — предместье Берлина (ныне в черте города), в здании военно-инженерного училища. Акт о безоговорочной капитуляции подписали по уполномочию главы германского правительства К. Деница доставленные из города Фленсбурга в Берлин (под охраной английского конвоя) бывший начальник штаба верховного командования вермахта генерал фельдмаршал В. Кейтель, главнокомандующий военно-морскими силами адмирал флота Х. Фридебург и командующий ВВС генерал-полковник авиации Г. Штумпф. Подписание Акта было принято по уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым, по уполномочию Верховного Главнокомандующего Экспедиционными силами союзников его заместителем — главным маршалом авиации Великобритании А. Теддером. В качестве свидетелей присутствовали — командующий стратегической авиацией США генерал К. Спаатс, главнокомандующий 1-й французской армией генерал Ж. де Латтр де Тассиньи. Безоговорочной капитуляции пред-шествовал ряд событий. После падения Берлина (2 мая 1945 г.) руководство Германии во главе с К. Деницем предприняло отчаянные усилия, чтобы капитулировать только перед англо-американскими войсками, с целью «сохранить для германской нации возможно большее число немцев и спасти их от большевизма». 6 мая в Реймс (ставка Д. Эйзенхауэра) прибыл генерал-полковник А. Йодль, заместитель В. Кейтеля. Он должен был заключить перемирие с западными державами с тем, чтобы немецкие войска имели время отойти с Восточного фронта и сдаться в плен армиям Эйзенхауэра. Б. Смит, начальник штаба Эйзенхауэра, на просьбу Йодля дать двое суток на то, «чтобы необходимые указания дошли до немецких частей», ответил отказом. Он доложил Эйзенхауэру о просьбе Йодля, и тот сказал, что, если Йодль не подпишет документ о капитуляции перед всеми союзными державами, «он прервет переговоры и закроет силой немецкое отступление на Запад». Но в то же время Эйзенхауэр дал немцам отсрочку на двое суток. 7 мая, сразу после полуночи, К. Дениц предоставил Йодлю право подписать капитуляцию. В 2 часа ночи 7 мая в Реймсе собрались американские и английские генералы У. Смит, Ф. Морган, Г. Булл, К. Спаатс, представитель Франции генерал Ф. Севез и советский генерал И. А. Суслопаров — представитель Красной Армии при штабе союзников. В их присутствии А. Йодль, вошедший в зал политехнической школы в сопровождении Фридебурга и его адъютанта, подписал капитуляцию. Генерал И. А. Суслопаров, не имея указаний из Москвы, поставил вместе с союзниками свою подпись, подтверждающую Акт, но сделал приписку, что данный протокол о военной капитуляции Германии не исключает в дальнейшем подписания более совершенного Акта о капитуляции, если о том заявит какое-либо союзное правительство. В результате по требованию СССР 9 мая был подписан общий Акт о безоговорочной капитуляции. Германские войска прекращали военные действия 8 мая с 23.01 (9 мая 01.01 по московскому времени). Подписывать принятие Акта о капитуляции должны были Г. К. Жуков и Д. Эйзенхауэр. Но последний прислал вместо себя своего заместителя А. Теддера. Они встретились 8 мая в 16.00 (по среднеевропейскому времени). Но тут в помещение, где должна была происходить церемония, прибыл генерал де Тассиньи с полномочиями от де Голля на подпись под Актом. Теддер выступил против. Он говорил, что только он один уполномочен от всех западных союзников ставить свою подпись под документом. Произошел спор, занявший немало времени. В результате было принято решение: подписи принявших капитуляцию ставят Жуков и Теддер, а де Тассиньи (Франция) и генерал Спаатс (США) подписывают Акт в качестве свидетелей.

Исторические источники:

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 11. М., 1955, С. 82-83.

Автор статьи: Орлов А. С.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015