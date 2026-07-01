КАПИТУЛ ОРДЕНСКИЙ
КАПИТУЛ ОРДЕНСКИЙ - административный орган в России.
05(16).04.1797 года - 04(15).10.1798 года - Орденская канцелярия; 04(15).10.1798 года - 05(17).06.1801 года - Капитул российского кавалерского ордена; 05(17).06.1801 года -21.1(02.02).1832 года и 28.02(13.03).1917 года - 09(22).01.1918 года - Капитул российских орденов; 21.1(02.02).1832 года - 28.02(13.03).1917 года - Капитул российских императорских и царских орденов], административный орган в России, занимавшийся: орденскими церемониалами; представлением, документальным оформлением, заказом орденских знаков, золотого оружия, медалей и всех принадлежностей к ним; снабжением награждённых лиц орденскими знаками и грамотами и внесением этих лиц в кавалерские списки; взысканием с кавалеров положенных единовременных взносов за пожалованные ордена; подготовкой докладов, подлежащих рассмотрению в Кавалерских орденских думах; помещением кавалеров в «комплект» для получения пенсий по орденам; определением дочерей кавалеров на воспитание в учебные заведения.
Начальный этап формирования администрации российских орденов нашёл отражение в проектах статутов и утверждённых статутах первых российских орденов - Андрея Первозванного ордена, Екатерины ордена, Александра Невского ордена. Статуты включали статьи о назначении или избрании из числа членов ордена чиновников ордена (официалов) - канцлера, церемониймейстера, секретаря, казначея и герольда - и регламентировали функции официалов.
В дальнейшем назрела необходимость создания единого органа управления наградным делом Российской империи. 05(16).04.1797 года император Павел I утвердил «Установление о Российских Императорских орденах», согласно которому ордена Святого Андрея Первозванного, Святой Екатерины, Святого Александра Невского и Святой Анны были объединены в Российский кавалерский орден, делившийся на классы, и получили статуты (при этом Георгия орден и Владимира орден оказались фактически исключены из числа российских наград). При Российском кавалерском ордене была создана Орденская канцелярия (или Капитул орденский). Она включала трёх высших орденских официалов, составлявших Общее присутствие - канцлера, обер-церемониймейстера и казначея, а также церемониймейстеров, секретарей и герольдов орденов. Канцлер назначался из кавалеров ордена Святого Андрея Первозванного (первым стал генерал-фельдмаршал князь Н. В. Репнин). Секретари орденских классов находились под особым наблюдением Общего присутствия. В их обязанности входило правильное ведение кавалерских списков, они были обязаны присутствовать в Общем присутствии Капитул орденский вместе с первенствующими членами. Общее присутствие осуществляло высший надзор за делами Капитула орденского: заботилось об учреждении богоугодных и полезных обществу заведений, следило за внесением кавалерами единовременных взносов за пожалованные ордена и за поступлением поземельных сборов с имений, розданных в командорства, а также наблюдало за распределением командорств и пенсий.
В годы царствования императора Александра I (1801-1825 годы) произошли изменения в работе Капитула орденского. Указом от 12(24).12.1801 года восстановлены «во всей силе» ордена Святого Владимира и Святого Георгия. Все ордена снова стали считаться самостоятельными корпоративными организациями (а не классами Российского кавалерского ордена), подведомственными единому Капитулу орденскому. Значительно увеличилось количество пожалований орденами, в связи с чем канцелярия Капитула орденского с трудом справлялась с рассылкой орденских знаков и грамот награждённым. Указами 1801, 1817 и 1824 годов император Александр I расширил штат чинов Капитула орденского «по письменным делам».
В правление императора Николая I (1825-1855) круг административной деятельности Капитула орденского значительно расширился. После учреждения в 1827 году Беспорочной службы знака отличия всеми делами о награждении им занималась особая экспедиция Капитула орденского. В 1831 году к российским орденам были причислены польские царские Белого Орла орден и Станислава орден, в связи с чем в Капитул орденский из Царства Польского были переданы дела этих орденов и ведение делопроизводства по ним, изменилось и само название Капитула орденского. Императорским указом от 02(14).04.1842 года Капитул орденский присоединён к Министерству императорского двора и уделов. Должность канцлера была соединена с должностью министра Императорского двора. По уставу Капитула орденского от 24.09(06.10).1844 года его возглавлял канцлер. Присутствие состояло теперь из вице-президента и трёх членов, назначавшихся императорскими указами. Канцлер получал предписания от императора, к нему же он обращался по делам Капитула орденского, требовавшим законодательных изменений; прочие дела, исходя из данных ему полномочий, канцлер решал сам.
Под непосредственным начальством канцлера находился вице-президент, которому подчинялись все чиновники Капитула орденского. В 1882 году Капитул орденский был преобразован: во главе по-прежнему стоял канцлер, в него также входили обер-церемониймейстер орденов (он же обер-церемониймейстер Императорского двора), управляющий делами Капитула орденского и канцелярия. Подписание грамот на награждение орденами было возложено на обер-церемониймейстера и управляющего делами. Кроме того, управляющий делами Капитула орденского стал заведовать делопроизводством вместо упразднённого Присутствия Капитула орденского, а с 1883 года наблюдал за правильностью ведения дел в орденских думах. 24.04(06.05).1888 года утверждены новые штаты Капитула орденского и введена система упрощённого делопроизводства. В ведении Капитула орденского находились Кавалерские орденские думы, а также думы знака отличия Беспорочной службы и Аннинского знака отличия. Капитул ежегодно расходовал большую сумму денег на благотворительность (свыше 300 тыс. рублей). С 1892 году наряду с Капитулом орденским действовал Комитет для рассмотрения представлений к Высочайшим наградам при Собственной Его Императорского Величества канцелярии под председательством канцлера орденов (в 1894 году преобразован в Комитет о службе чинов гражданского ведомства и о наградах). После Октябрьской революции 1917 года постановлением Наркомата имуществ РСФСР от 9(22).01.1918 года Капитул орденский упразднён.