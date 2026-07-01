КАПИТУЛ ОРДЕНСКИЙ

КАПИТУЛ ОРДЕНСКИЙ - административный орган в России.

05(16).04.1797 года - 04(15).10.1798 года - Ор­ден­ская кан­це­ля­рия; 04(15).10.1798 года - 05(17).06.1801 года - Ка­пи­тул рос­сий­ско­го ка­ва­лер­ско­го ор­де­на; 05(17).06.1801 года -21.1(02.02).1832 года и 28.02(13.03).1917 года - 09(22).01.1918 года - Ка­пи­тул рос­сий­ских ор­де­нов; 21.1(02.02).1832 года - 28.02(13.03).1917 года - Ка­пи­тул рос­сий­ских им­пе­ра­тор­ских и цар­ских ор­де­нов], административный ор­ган в Рос­сии, за­ни­мав­ший­ся: ор­ден­ски­ми це­ре­мо­ниа­ла­ми; пред­став­ле­ни­ем, до­ку­мен­таль­ным оформ­ле­ни­ем, за­ка­зом ор­ден­ских зна­ков, зо­ло­то­го ору­жия , ме­да­лей и всех при­над­леж­но­стей к ним; снаб­же­ни­ем на­гра­ж­дён­ных лиц ор­ден­ски­ми зна­ка­ми и гра­мо­та­ми и вне­се­ни­ем этих лиц в ка­ва­лерские спи­ски; взы­ска­ни­ем с ка­ва­ле­ров по­ло­жен­ных еди­но­вре­мен­ных взно­сов за по­жа­ло­ван­ные ор­де­на; под­го­тов­кой док­ла­дов, под­ле­жа­щих рас­смот­ре­нию в Ка­ва­лер­ских ор­ден­ских ду­мах; по­ме­ще­ни­ем ка­ва­ле­ров в «ком­плект» для по­лу­че­ния пен­сий по ор­де­нам; оп­ре­де­ле­ни­ем до­че­рей ка­ва­ле­ров на вос­пи­та­ние в учеб­ные за­ве­де­ния.

На­чаль­ный этап фор­ми­ро­ва­ния ад­ми­ни­ст­ра­ции российских ор­де­нов на­шёл от­ра­же­ние в про­ек­тах ста­ту­тов и ут­вер­ждён­ных ста­ту­тах пер­вых российских ор­де­нов - Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го ор­де­на, Ека­те­ри­ны ор­де­на, Алек­сан­д­ра Нев­ско­го ор­де­на. Ста­ту­ты вклю­ча­ли ста­тьи о на­зна­че­нии или из­бра­нии из чис­ла чле­нов ор­де­на чи­нов­ни­ков ор­де­на (офи­циа­лов) - канц­ле­ра, це­ре­мо­ний­мей­сте­ра, сек­ре­та­ря, ка­зна­чея и ге­роль­да - и рег­ла­мен­ти­ро­ва­ли функ­ции офи­циа­лов.

В даль­ней­шем на­зре­ла не­об­хо­ди­мость соз­да­ния еди­но­го ор­га­на управ­ле­ния на­град­ным де­лом Российской им­пе­рии. 05(16).04.1797 года император Па­вел I ут­вер­дил «Ус­та­нов­ле­ние о Рос­сий­ских Им­пе­ра­тор­ских ор­де­нах», со­глас­но ко­то­ро­му ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, Святой Ека­те­ри­ны, Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го и Святой Ан­ны бы­ли объ­е­ди­не­ны в Российский ка­ва­лер­ский ор­ден, де­лив­ший­ся на клас­сы, и по­лу­чи­ли ста­ту­ты (при этом Ге­ор­гия ор­ден и Вла­дими­ра ор­ден ока­за­лись фак­ти­че­ски ис­клю­че­ны из чис­ла российских на­град). При Российском ка­ва­лер­ском ор­де­не бы­ла соз­да­на Ор­ден­ская кан­це­ля­рия (или Капитул орденский). Она вклю­ча­ла трёх выс­ших ор­ден­ских офи­циа­лов, со­став­ляв­ших Об­щее при­сут­ст­вие - канц­ле­ра, обер-це­ре­мо­ний­мей­сте­ра и ка­зна­чея, а так­же це­ре­мо­ний­мей­сте­ров, сек­ре­та­рей и ге­роль­дов ор­де­нов. Канц­лер на­зна­чал­ся из ка­ва­ле­ров ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (пер­вым стал генерал-фельдмаршал князь Н. В. Реп­нин). Сек­ре­та­ри ор­ден­ских клас­сов на­хо­ди­лись под осо­бым на­блю­де­ни­ем Об­ще­го при­сут­ст­вия. В их обя­зан­но­сти вхо­ди­ло пра­виль­ное ве­де­ние ка­ва­лер­ских спи­сков, они бы­ли обя­за­ны при­сут­ст­во­вать в Об­щем при­сут­ст­вии Капитул орденский вме­сте с пер­вен­ст­вую­щи­ми чле­на­ми. Об­щее при­сут­ст­вие осу­ще­ст­вля­ло выс­ший над­зор за де­ла­ми Капитула орденского: за­бо­ти­лось об уч­ре­ж­де­нии бо­го­угод­ных и по­лез­ных об­ще­ст­ву за­ве­де­ний, сле­ди­ло за вне­се­ни­ем ка­ва­ле­ра­ми еди­но­вре­мен­ных взно­сов за по­жа­ло­ван­ные ор­де­на и за по­сту­п­ле­ни­ем по­зе­мель­ных сбо­ров с име­ний, роз­дан­ных в ко­ман­дор­ст­ва, а так­же на­блю­да­ло за рас­пре­де­ле­ни­ем ко­ман­дорств и пен­сий.

В го­ды цар­ст­во­ва­ния императора Алек­сан­д­ра I (1801-1825 годы) про­изош­ли из­ме­не­ния в ра­бо­те Капитула орденского. Ука­зом от 12(24).12.1801 года вос­ста­нов­ле­ны «во всей си­ле» ор­де­на Святого Вла­ди­ми­ра и Святого Ге­ор­гия. Все ор­де­на сно­ва ста­ли счи­тать­ся са­мо­сто­ятельными кор­по­ра­тив­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми (а не клас­са­ми Российского ка­ва­лер­ско­го ор­де­на), под­ве­дом­ст­вен­ны­ми еди­но­му Капитулу орденскому. Зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лось ко­ли­че­ст­во по­жа­ло­ва­ний ор­де­на­ми, в свя­зи с чем кан­це­ля­рия Капитула орденского с тру­дом справ­ля­лась с рас­сыл­кой ор­ден­ских зна­ков и гра­мот на­гра­ж­дён­ным. Ука­за­ми 1801, 1817 и 1824 годов император Алек­сандр I рас­ши­рил штат чи­нов Капитула орденского «по пись­мен­ным де­лам».

В прав­ле­ние императора Ни­ко­лая I (1825-1855) круг административной дея­тель­но­сти Капитула орденского зна­чи­тель­но рас­ши­рил­ся. По­сле уч­ре­ж­де­ния в 1827 году Бес­по­роч­ной служ­бы зна­ка от­ли­чия все­ми де­ла­ми о на­гра­ж­де­нии им за­ни­ма­лась осо­бая экс­пе­ди­ция Капитула орденского. В 1831 году к российским ор­де­нам бы­ли при­чис­ле­ны польские цар­ские Бе­ло­го Ор­ла ор­ден и Ста­ни­сла­ва ор­ден, в свя­зи с чем в Капитул орденский из Цар­ст­ва Поль­ско­го бы­ли пе­ре­да­ны де­ла этих ор­де­нов и ве­де­ние де­ло­про­из­вод­ст­ва по ним, из­ме­ни­лось и са­мо на­зва­ние Капитула орденского. Императорским ука­зом от 02(14).04.1842 года Капитул орденский при­сое­ди­нён к Ми­ни­стер­ст­ву им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра и уде­лов. Долж­ность канц­ле­ра бы­ла со­еди­не­на с долж­но­стью ми­ни­ст­ра Императорского дво­ра. По ус­та­ву Капитула орденского от 24.09(06.10).1844 года его воз­глав­лял канц­лер. При­сут­ст­вие со­стоя­ло те­перь из ви­це-пре­зи­ден­та и трёх чле­нов, на­зна­чав­ших­ся императорскими ука­за­ми. Канц­лер по­лу­чал пред­пи­са­ния от им­пе­ра­то­ра, к не­му же он об­ра­щал­ся по де­лам Капитула орденского, тре­бо­вав­шим за­ко­но­дательных из­ме­не­ний; про­чие де­ла, ис­хо­дя из дан­ных ему пол­но­мо­чий, канц­лер ре­шал сам.

Под не­по­средственным на­чаль­ст­вом канц­ле­ра на­хо­дил­ся ви­це-пре­зи­дент, ко­то­ро­му под­чи­ня­лись все чи­нов­ни­ки Капитула орденского. В 1882 году Капитул орденский был пре­об­ра­зо­ван: во гла­ве по-преж­не­му сто­ял канц­лер, в не­го так­же вхо­ди­ли обер-це­ре­мо­ний­мей­стер ор­де­нов (он же обер-це­ре­мо­ний­мей­стер Императорского дво­ра), уп­рав­ляю­щий де­ла­ми Капитула орденского и кан­це­ля­рия. Под­пи­са­ние гра­мот на на­гра­ж­де­ние ор­де­на­ми бы­ло воз­ло­же­но на обер-це­ре­мо­ний­мей­сте­ра и управ­ляю­ще­го де­ла­ми. Кро­ме то­го, управ­ляю­щий де­ла­ми Капитула орденского стал за­ве­до­вать де­ло­про­из­вод­ст­вом вме­сто уп­разд­нён­но­го При­сут­ст­вия Капитула орденского, а с 1883 года на­блю­дал за пра­виль­но­стью ве­де­ния дел в ор­ден­ских ду­мах. 24.04(06.05).1888 года ут­вер­жде­ны но­вые шта­ты Капитула орденского и вве­де­на сис­те­ма уп­ро­щён­но­го де­ло­про­из­вод­ст­ва. В ве­де­нии Капитула орденского на­хо­ди­лись Ка­ва­лер­ские ор­ден­ские ду­мы, а так­же ду­мы зна­ка от­ли­чия Бес­по­роч­ной служ­бы и Ан­нин­ско­го зна­ка от­ли­чия. Ка­пи­тул еже­год­но рас­хо­до­вал боль­шую сум­му де­нег на бла­го­тво­ри­тель­ность (свыше 300 тыс. рублей). С 1892 году на­ря­ду с Капитулом орденским дей­ст­во­вал Комитет для рас­смот­ре­ния пред­став­ле­ний к Вы­со­чай­шим на­гра­дам при Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии под пред­се­да­тель­ст­вом канц­ле­ра ор­де­нов (в 1894 году пре­об­ра­зо­ван в Комитет о служ­бе чи­нов гражданского ве­дом­ст­ва и о на­гра­дах). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года по­ста­нов­ле­ни­ем Нар­ко­ма­та иму­ществ РСФСР от 9(22).01.1918 года Капитул орденский уп­разд­нён.

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