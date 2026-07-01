КАПИТУЛ

КАПИТУЛ - коллективный руководящий орган в католическом ордене.

1) в Рим­ско-ка­то­ли­че­ской и Анг­ли­кан­ской церк­вах кол­ле­гия свя­щен­но­слу­жи­те­лей (ка­но­ни­ков), осу­ще­ст­в­ляю­щая бо­го­слу­же­ния в ка­фед­раль­ном со­бо­ре (ка­фед­раль­ный капитул) ли­бо в кол­ле­ги­аль­ной церк­ви (кол­ле­ги­аль­ный капитул). Ве­дёт про­ис­хо­ж­де­ние от су­ще­ст­во­вав­ше­го в ран­ней Церк­ви пре­сви­те­рия (смотрите Пресвитер ) - со­ве­та при епи­ско­пе, вклю­чав­ше­го свя­щен­ни­ков и диа­ко­нов ка­фед­раль­но­го хра­ма его епар­хии. С XII-XIII веков ка­фед­раль­ный капитул яв­лял­ся кол­ле­ги­аль­ным ор­га­ном при епи­ско­пе, по­мо­гав­шим ему в управ­ле­нии епар­хи­ей. В ка­фед­раль­ных и кол­ле­ги­аль­ных капитулах вы­де­ли­лись долж­но­сти пре­по­зи­та (де­ка­на), схо­ла­сти­ка (гла­вы шко­лы), кан­то­ра (ре­ген­та хо­ра), кус­то­да (риз­ни­че­го) и др. В 1966 году ре­ше­ни­ем па­пы Рим­ско­го Пав­ла VI функ­ции капитула бы­ли пе­ре­да­ны со­ве­ту свя­щен­ни­ков, ны­не роль чле­нов капитула в основном за­клю­ча­ет­ся в уча­стии в тор­же­ст­вен­ных бо­го­слу­же­ни­ях.

2) В ка­то­ли­че­ском мо­на­ше­ст­ве кол­ле­ги­аль­ный ор­ган управ­ле­ния мо­на­ше­ским ор­де­ном или кон­гре­га­ци­ей, вклю­чаю­щий на­стоя­те­ля и вы­бор­ных де­ле­га­тов. Мо­жет со­би­рать­ся на уров­не все­го ор­де­на (ге­не­раль­ный капитул), его про­вин­ции (про­вин­ци­аль­ный капитул) или отдельной оби­те­ли (мо­на­стыр­ский капитул).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)