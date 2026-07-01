КАПИТУЛ
КАПИТУЛ - коллективный руководящий орган в католическом ордене.
1) в Римско-католической и Англиканской церквах коллегия священнослужителей (каноников), осуществляющая богослужения в кафедральном соборе (кафедральный капитул) либо в коллегиальной церкви (коллегиальный капитул). Ведёт происхождение от существовавшего в ранней Церкви пресвитерия (смотрите Пресвитер) - совета при епископе, включавшего священников и диаконов кафедрального храма его епархии. С XII-XIII веков кафедральный капитул являлся коллегиальным органом при епископе, помогавшим ему в управлении епархией. В кафедральных и коллегиальных капитулах выделились должности препозита (декана), схоластика (главы школы), кантора (регента хора), кустода (ризничего) и др. В 1966 году решением папы Римского Павла VI функции капитула были переданы совету священников, ныне роль членов капитула в основном заключается в участии в торжественных богослужениях.
2) В католическом монашестве коллегиальный орган управления монашеским орденом или конгрегацией, включающий настоятеля и выборных делегатов. Может собираться на уровне всего ордена (генеральный капитул), его провинции (провинциальный капитул) или отдельной обители (монастырский капитул).