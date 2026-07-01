КАПИТОН ВОЛЬФГАНГ ФАБРИЦИУС

КАПИТОН ВОЛЬФГАНГ ФАБРИЦИУС - немецкий теолог, видный деятель Реформации .

Ро­дил­ся в се­мье куз­не­ца, чле­на городского со­ве­та. Пер­во­на­чаль­но изу­чал в университетах Ин­голь­штад­та, Гей­дель­бер­га и Фрай­бур­га (окон­чил в 1506 году) ме­дици­ну и пра­во, по­зд­нее на­чал за­ни­мать­ся тео­ло­ги­ей. В 1509 году был ру­ко­по­ло­жен в ка­то­лические свя­щен­ни­ки. В 1511 году в университете Фрай­бур­га полу­чил сте­пень ли­цен­циа­та тео­ло­гии.

С 1512 года про­по­ве­до­вал в бе­не­дек­тин­ском монастыре Брух­заль (близ Кар­лс­руэ). В этот пе­ри­од Капитон по­зна­ко­мил­ся с бу­ду­щи­ми ре­фор­ма­то­ра­ми И. Эко­лам­па­ди­ем и К. Пел­ли­ка­ном. По­лу­чив сте­пень доктора тео­ло­гии (1515 год), Капитон за­нял долж­ность со­бор­но­го про­по­вед­ни­ка в городе Ба­зель и пре­по­да­вал там в университете. В Ба­зе­ле Капитон сбли­зил­ся с кру­гом Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го , по­зна­ко­мил­ся с У. Цвинг­ли. В 1518 году из­дал учеб­ник по грам­ма­ти­ке древ­не­ев­рей­ско­го языка.

Со­чув­ст­вуя Ре­фор­ма­ции, Капитон под­го­то­вил пер­вое со­б­ра­ние тру­дов М. Лю­те­ра, из­дан­ное И. Фро­бе­ном. В 1520 году ар­хи­епископ и кур­фюрст Майнц­ский Альб­рехт Бран­ден­бург­ский (1514-1545 годы) по про­тек­ции немецкого гу­ма­ни­ста У. фон Гут­те­на пред­ло­жил Капитону долж­ность со­бор­но­го про­по­вед­ни­ка в Майн­це и канц­ле­ра ар­хи­епи­скоп­ст­ва. В 1522 году Капитон по­се­тил Лю­те­ра в Вит­тен­бер­ге; в 1523 году, по­рвав с ар­хи­епископом Альб­рех­том, пе­ре­ехал в Страс­бург, где вме­сте с М. Бу­це­ром стал од­ним из ли­де­ров ре­фор­ма­ци­он­но­го дви­же­ния, под­дер­жи­вал ак­тив­ную пе­ре­пис­ку с Лю­те­ром и Цвинг­ли.

В 1524 году был от­лу­чён от Римско-ка­то­лической церк­ви, с то­го же го­да в Страс­бур­ге слу­жил пас­то­ром в церкви Святого Пет­ра и чи­тал лек­ции по эк­зе­ге­ти­ке Вет­хо­го За­ве­та в университете. В 1528 году совместно с Бу­це­ром при­нял уча­стие в ре­лигиозном дис­пу­те в Бер­не, за­кон­чив­шем­ся по­бе­дой сто­рон­ни­ков Ре­фор­ма­ции: городской со­вет при­нял ре­ше­ние об от­ме­не мес­сы и изъ­я­тии из церк­вей икон . На им­пер­ском сей­ме в Аугс­бур­ге (1530 год) Капитон и Бу­цер со­стави­ли текст Тет­ра­по­ли­тан­ской кон­фес­сии, от­ли­чав­шей­ся от лю­те­ран­ско­го Аугс­бург­ско­го ис­по­ве­да­ния трак­тов­кой при­час­тия. В 1532 году пред­се­да­тель­ст­во­вал на си­но­де в Бер­не, за­кре­пив­шем по­бе­ду Ре­фор­ма­ции в этом кан­то­не. По ито­гам си­но­да Капитон опуб­ли­ко­вал его ак­ты в 44 ста­ть­ях, вклю­чаю­щие крат­кое из­ло­же­ние ос­нов тео­ло­гии и ру­ко­вод­ст­во для свя­щен­ни­ков. В от­ли­чие от Бу­це­ра, Капитон пер­во­на­чаль­но тер­пи­мо от­но­сил­ся к пред­ста­ви­те­лям ра­ди­каль­ных те­че­ний Ре­фор­ма­ции, в т. ч. к ана­бап­ти­стам, но в 1534 году со­гла­сил­ся на их из­гна­ние из Страс­бур­га. В 1536 году уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке Вит­тен­берг­ско­го со­гла­ше­ния с лю­те­ра­на­ми по по­во­ду по­ни­ма­ния сущ­но­сти при­час­тия. Умер от чу­мы.

Сочинения:

Hebraicarum institutionum libri duo. Basilea, 1518;

Responsio, de missa, matrimo­nio et jure ma­gistratus in religionem. Argento­rati, 1540;

Cor­respondance / Ed. O. Mil­let. Strasbourg, 1982