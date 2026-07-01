КАПИТОН ВОЛЬФГАНГ ФАБРИЦИУС
КАПИТОН ВОЛЬФГАНГ ФАБРИЦИУС - немецкий теолог, видный деятель Реформации.
Родился в семье кузнеца, члена городского совета. Первоначально изучал в университетах Ингольштадта, Гейдельберга и Фрайбурга (окончил в 1506 году) медицину и право, позднее начал заниматься теологией. В 1509 году был рукоположен в католические священники. В 1511 году в университете Фрайбурга получил степень лиценциата теологии.
С 1512 года проповедовал в бенедектинском монастыре Брухзаль (близ Карлсруэ). В этот период Капитон познакомился с будущими реформаторами И. Эколампадием и К. Пелликаном. Получив степень доктора теологии (1515 год), Капитон занял должность соборного проповедника в городе Базель и преподавал там в университете. В Базеле Капитон сблизился с кругом Эразма Роттердамского, познакомился с У. Цвингли. В 1518 году издал учебник по грамматике древнееврейского языка.
Сочувствуя Реформации, Капитон подготовил первое собрание трудов М. Лютера, изданное И. Фробеном. В 1520 году архиепископ и курфюрст Майнцский Альбрехт Бранденбургский (1514-1545 годы) по протекции немецкого гуманиста У. фон Гуттена предложил Капитону должность соборного проповедника в Майнце и канцлера архиепископства. В 1522 году Капитон посетил Лютера в Виттенберге; в 1523 году, порвав с архиепископом Альбрехтом, переехал в Страсбург, где вместе с М. Буцером стал одним из лидеров реформационного движения, поддерживал активную переписку с Лютером и Цвингли.
В 1524 году был отлучён от Римско-католической церкви, с того же года в Страсбурге служил пастором в церкви Святого Петра и читал лекции по экзегетике Ветхого Завета в университете. В 1528 году совместно с Буцером принял участие в религиозном диспуте в Берне, закончившемся победой сторонников Реформации: городской совет принял решение об отмене мессы и изъятии из церквей икон. На имперском сейме в Аугсбурге (1530 год) Капитон и Буцер составили текст Тетраполитанской конфессии, отличавшейся от лютеранского Аугсбургского исповедания трактовкой причастия. В 1532 году председательствовал на синоде в Берне, закрепившем победу Реформации в этом кантоне. По итогам синода Капитон опубликовал его акты в 44 статьях, включающие краткое изложение основ теологии и руководство для священников. В отличие от Буцера, Капитон первоначально терпимо относился к представителям радикальных течений Реформации, в т. ч. к анабаптистам, но в 1534 году согласился на их изгнание из Страсбурга. В 1536 году участвовал в подготовке Виттенбергского соглашения с лютеранами по поводу понимания сущности причастия. Умер от чумы.
Сочинения:
Hebraicarum institutionum libri duo. Basilea, 1518;
Responsio, de missa, matrimonio et jure magistratus in religionem. Argentorati, 1540;
Correspondance / Ed. O. Millet. Strasbourg, 1982