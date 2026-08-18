КАПИТОЛИЙСКАЯ ВОЛЧИЦА

Капитолийская волчица — бронзовая статуя волчицы 75 см высотой и 114 см длиной, находящаяся с 1471 во дворце Консерваторов Капитолийских музеев в Риме.

Традиционно считается этрусской работой начала V в. до н. э., но набирает популярность мнение, относящее статую к Средним векам (XI—XII вв.). В 296 до н. э. были добавлены изображения младенцев Ромула и Рема, возможно, именно к этой статуе. Имеющиеся ныне изображения близнецов относятся к концу XV в. (вероятно, работа Антонио Поллайоло). Изображение волчицы и младенцев часто встречается на римских монетах, алтарях, саркофагах, мозаиках и т. п. В 65 до н. э. при ударе молнии в Капитолий статуя волчицы вместе с младенцами была сброшена с пьедестала. Это событие, возможно, сохранило статую, поскольку пораженные молнией предметы римляне хоронили в земле.

Лит.: Dulière C. Lupa Romana. Recherches d’iconographie et essai d’interprétation. Bruxelles–Rome, 1979; Carruba A. M. La Lupa Capitolina: un bronzo medieval. Roma, 2006; Lupa capitolina: nuove prospettive di studio / A cura G. Bartoloni. Roma, 2010.