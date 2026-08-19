КАПИТОЛИЙ
КАПИТОЛИЙ - здание Конгресса США в Вашингтоне, архитектурный памятник в стиле позднего классицизма.
Строился с 1793 года по проекту архитектора-дилетанта У. Торнтона (в ходе строительных работ и перестроек XIX-XX веков проект существенно корректировался; площадь здания увеличена в несколько раз). Купол с деревянными конструкциями (1818-1824 годы, архитекторы Б. Латроб, Ч. Булфинч) в 1850-х - середине 1860-х годов заменён металлическим (архитектор Т. У. Уолтер и др.), на нём установлена бронзовая статуя Свободы (скульптор Т. Кроуфорд). Главный восточный фасад в 1958-1962 годах реконструирован (выдвинут на несколько метров вперёд, удалены коринфские колонны и др.); перед ним проходят церемонии инаугурации президентов США.
Расположен на холме, западным фасадом с портиком и парадной лестницей обращён к эспланаде Молл, мемориалам Дж. Вашингтона, А. Линкольна и к Белому дому (смотрите также Вашингтон). Состоит из 2 симметричных крыльев (помещения Сената и Палаты представителей) и центр. объёма с купольной ротондой. В Национальном зале статуй - памятники выдающимся американским деятелям. Торжественное пространство ротонды оформлено живописью (плафон «Апофеоз Дж. Вашингтона», 1865 год, художник К. Брумиди; «Фриз американской истории», работа начата в 1878 году Брумиди, завершена в 1953 году, художник А. Кокс) и мемориальной скульптурой; в крипте - гробницы президентов и др. почетных граждан США. Залы заседаний в Капитолии оборудованы балконами для публики.
Капитолий - символический центр Колумбийского округа (в здании находится нулевая отметка, от которой идёт деление округа по сторонам света). На территории, примыкающей к Капитолию (около 1 км2), разбиты сады и партеры (1874-1892 годы, ландшафтный архитектор Ф. Л. Олмстед), построены здания офисов (конец XIX-XX века., соединены с Капитолием подземными тоннелями), подземное фойе для посетителей (2008 год). Архитектурный облик здания воспроизводился в основных чертах в различных штатах США и в странах Латинской Америки.
Иллюстрация:
Здание Капитолия в Вашингтоне. Западный фасад. Архив БРЭ.