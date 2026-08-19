КАПИТОЛИЙ

КАПИТОЛИЙ - здание Конгресса США в Вашингтоне, архитектурный памятник в стиле позднего классицизма .

Стро­ил­ся с 1793 года по про­ек­ту ар­хи­тек­то­ра-ди­ле­тан­та У. Торн­то­на (в хо­де стро­ительных ра­бот и пе­ре­стро­ек XIX-XX веков про­ект су­ще­ст­вен­но кор­рек­ти­ро­вал­ся; пло­щадь зда­ния уве­ли­че­на в несколько раз). Ку­пол с де­ревянными кон­ст­рук­ция­ми (1818-1824 годы, ар­хи­тек­то­ры Б. Лат­роб, Ч. Бул­финч) в 1850-х - середине 1860-х годов за­ме­нён ме­тал­ли­че­ским (архитектор Т. У. Уол­тер и др.), на нём ус­та­нов­ле­на брон­зо­вая ста­туя Сво­бо­ды (скульп­тор Т. Кро­уфорд). Главный восточный фа­сад в 1958-1962 годах ре­кон­ст­руи­ро­ван (вы­дви­нут на несколько мет­ров впе­рёд, уда­ле­ны ко­ринф­ские ко­лон­ны и др.); пе­ред ним про­хо­дят це­ре­мо­нии инау­гу­ра­ции пре­зи­ден­тов США.

Рас­по­ло­жен на хол­ме, западным фа­са­дом с пор­ти­ком и па­рад­ной ле­ст­ни­цей об­ращён к эс­пла­на­де Молл, ме­мо­риа­лам Дж. Ва­шинг­то­на, А. Лин­коль­на и к Бе­ло­му до­му (смотрите так­же Ва­шинг­тон). Со­сто­ит из 2 сим­мет­рич­ных крыль­ев (по­ме­ще­ния Се­на­та и Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей) и центр. объ­ё­ма с ку­поль­ной ро­тон­дой. В Национальном за­ле ста­туй - па­мят­ни­ки вы­даю­щим­ся американским дея­те­лям. Тор­жественное про­стран­ст­во ро­тон­ды оформ­ле­но жи­во­писью (пла­фон «Апо­фе­оз Дж. Ва­шинг­тона», 1865 год, художник К. Бру­ми­ди; «Фриз аме­ри­кан­ской ис­то­рии», ра­бо­та на­ча­та в 1878 году Бру­ми­ди, за­вер­ше­на в 1953 году, художник А. Кокс) и ме­мо­ри­аль­ной скульп­ту­рой; в крип­те - гроб­ни­цы пре­зи­ден­тов и др. почетных гра­ж­дан США. За­лы за­се­да­ний в Капитолии обо­ру­до­ва­ны бал­ко­на­ми для пуб­ли­ки.

Капитолий - сим­во­лический центр Ко­лум­бий­ско­го округа (в зда­нии на­хо­дит­ся ну­ле­вая от­мет­ка, от ко­то­рой идёт де­ле­ние ок­ру­га по сто­ро­нам све­та). На тер­ри­то­рии, при­мы­каю­щей к Капитолию (около 1 км2), раз­би­ты са­ды и пар­те­ры (1874-1892 годы, ланд­шафт­ный архитектор Ф. Л. Ол­м­стед), по­строе­ны зда­ния офи­сов (конец XIX-XX века., со­еди­не­ны с Капитолием под­зем­ны­ми тон­не­ля­ми), под­зем­ное фойе для по­се­ти­те­лей (2008 год). Ар­хитектурный об­лик зда­ния вос­про­из­во­дил­ся в основных чер­тах в различных шта­тах США и в стра­нах Латинской Аме­ри­ки.

Иллюстрация:

Зда­ние Ка­пи­то­лия в Ва­ши­нг­то­не. За­пад­ный фа­сад. Архив БРЭ.

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