КАПИТАН НАРОДА
КАПИТАН НАРОДА - должностное лицо в городских коммунах Северной и Центральноой Италии в XIII-XV веках.
Капитан народа возглавлял т. н. малую коммуну, отстаивавшую интересы пополанов и не допускавшую в свой состав феодальную знать (нобилей); малая коммуна имела собственные вооруженные силы (ополчение), органы управления, судопроизводство, герб, знамёна и законы («статуты капитана»).
Капитан народа фактически осуществлял те же функции, что подеста в общегородской коммуне. Появление должности капитана народа, как правило, было связано с политическим преобладанием цехов в городе. В Милане и Болонье должность капитан народа возникла во второй четверти, в большинстве тосканских городов - в середине, в Парме - в третьей четверти XIII века. В Падуе, Мантуе и Вероне оформление института капитана народа предшествовало становлению синьории.