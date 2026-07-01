КАПИТАН НАРОДА

КАПИТАН НАРОДА - должностное лицо в городских коммунах Северной и Центральноой Ита­лии в XIII-XV веках.

Капитан народа воз­глав­лял т. н. ма­лую ком­му­ну, от­стаи­вав­шую ин­те­ре­сы по­по­ла­нов и не до­пус­кав­шую в свой со­став феодальную знать (но­би­лей); ма­лая ком­му­на име­ла соб­ст­вен­ные воо­руженные си­лы (опол­че­ние), ор­га­ны управ­ле­ния, су­до­про­из­вод­ст­во, герб, зна­мё­на и за­ко­ны («ста­ту­ты ка­пи­та­на»).

Капитан народа фак­ти­че­ски осу­ще­ст­в­лял те же функ­ции, что по­дес­та в об­ще­го­род­ской ком­му­не. По­яв­ле­ние долж­но­сти капитана народа, как пра­ви­ло, бы­ло свя­за­но с по­ли­тическим пре­об­ла­да­ни­ем це­хов в го­ро­де. В Ми­ла­не и Бо­ло­нье долж­ность капитан народа воз­ник­ла во второй четверти, в боль­шин­ст­ве тос­кан­ских го­ро­дов - в се­ре­ди­не, в Пар­ме - в третьей четверти XIII века. В Па­дуе, Ман­туе и Ве­ро­не оформ­ле­ние ин­сти­ту­та капитана народа пред­ше­ст­во­ва­ло ста­нов­ле­нию синь­о­рии .

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