КАПИЩЕ

Капище — обозначение языческого храма и идолов или скульптур в древнерусской книжности.

Согласно Повести временных лет (под 988), возможно, князь Владимир Святославич привез из взятого им Корсуня трофеи: «медяни две капищи» и четыре медных коня, которые стояли за Десятинной церковью .

Единственное древнерусское описание капищ (святилищ) — рассказ об установлении кумиров князем Владимиром Святославичем в Повести временных лет (под 980): шесть кумиров во главе с Перуном были установлены на холме вне теремного двора. Интерпретация различных археологических остатков как культовых сооружений (в частности, И. П. Русанова, Б. А. Тимощук) подвергается обоснованной критике.

Лит.: Львов А. С. Иноязычные влияния в лексике памятников старославянской письменности (тюркизмы) // VII Международный съезд славистов. Славянское языкознание. М., 1973. С. 211–228; Клейн Л. С. Воскрешение Перуна: к реконструкции восточнославянского язычества СПб., 2004; Русанова И. П., Тимощук Б. А. Языческие святилища древних славян. 2-е изд., испр. М., 2007.